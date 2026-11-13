Công bố 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027, thêm xét điểm trung học nghề

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo danh mục 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, một số phương thức được giữ ổn định như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng.

Đáng chú ý, năm nay có phương thức mới như xét điểm thi tốt nghiệp trung học nghề, xét điểm học bạ trung học nghề.

Với các kỳ thi riêng, bộ chia theo các phương thức như: xét kết quả kỳ thi chung của các cơ sở đào tạo, xét kết quả tuyển sinh của một cơ sở đào tạo, xét kết quả kỳ thi độc lập.

Thay vì để các trường xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế hay kết hợp xét học bạ thành nhiều phương thức, bộ đã gom thành phương thức "sử dụng phương thức kết hợp" mã số 600.

Khi xét phương thức 600, các trường đại học cần quy định trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong phương thức (cơ sở đào tạo quy định) và bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (cơ sở đào tạo quy định).

Năm 2027, bộ yêu cầu các trường sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Về điểm cộng, các trường được cộng cho thí sinh tối đa 0,5 điểm (thang điểm 30), thay vì được cộng tối đa 3/30 điểm như những năm trước.

Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Ở những mùa tuyển sinh trước, thí sinh được cộng tối đa 3/30 điểm khi có các thành tích như: điểm thưởng với giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng; điểm thưởng với nhóm có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích với nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT…