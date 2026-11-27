Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo điều 43 tại dự thảo quy chế thi tốt nghiệp THPT đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý, Bộ chia 3 nhóm thí sinh được miễn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, gồm: miễn tất cả các môn thi, miễn thi môn ngoại ngữ, miễn thi môn ngữ văn.

Riêng với miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh cần nằm một trong hai nhóm.

Thứ nhất, là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thứ hai, thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại danh mục quy định tại quy chế hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên và có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi).

Năm 2026, nhiều trường đại học không chấp nhận thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm thay thế môn tiếng Anh, yêu cầu thí sinh buộc phải dự thi tốt nghiệp THPT để lấy điểm xét tuyển.

Các chuyên gia tuyển sinh cũng đã nhiều lần đưa ra khuyến cáo với thí sinh có chứng chỉ IELTS vẫn nên dự thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh để không bỏ lỡ các cơ hội xét tuyển đại học.

Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT dự kiến như sau:

Dự kiến, từ ngày 1-1-2028, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT đối với các chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam; chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đạt từ bậc 3 trở lên.

- Chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đạt từ bậc 3 trở lên.