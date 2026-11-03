15 người bị kỷ luật liên quan vụ tiêu cực thi tốt nghiệp ở THPT Lê Trực

Điểm thi Trường THPT Lê Trực, nơi xảy ra vụ tiêu cực thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 3-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết tại kỳ họp thứ 15 và 16, cơ quan này đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường THPT Lê Trực cùng một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

"Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định khiển trách Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và 10 đảng viên; cảnh cáo 5 người", Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo.

Hiện danh tính của 15 người bị kỷ luật nói trên vẫn chưa được công khai. Tuy nhiên, theo xác minh riêng của Tuổi Trẻ, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, là trưởng điểm thi tốt nghiệp tại Trường THPT Lê Trực là một trong 5 người bị kỷ luật cảnh cáo.

Theo cơ quan này, Đảng ủy Trường THPT Lê Trực nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Những hạn chế, vi phạm này dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, giáo viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh, gây dư luận xấu.

Trước đó, tại điểm thi Trường THPT Lê Trực xảy ra vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh giám thị có dấu hiệu hỗ trợ thí sinh làm bài, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc điều tra.

Ngày 17-7, cơ quan điều tra khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời khởi tố ông Trần Đức Lực (47 tuổi), tổ trưởng tổ toán và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi), giáo viên, tổ trưởng tổ văn, cùng thuộc Trường THPT Lê Trực.

Hai giáo viên này được phân công làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Sau đó, Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị quyết định hủy kết quả thi của 5 thí sinh liên quan vụ việc, trong đó có con của hiệu trưởng nhà trường.