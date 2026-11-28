Để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện đặt ra yêu cầu cho các chủ đầu tư, bộ ngành địa phương phải tăng trách nhiệm trong triển khai các dự án. Trong ảnh: Công nhân sửa chữa, khắc phục hệ thống lưới điện để đáp ứng nhu cầu điện vào giai đoạn cao điểm - Ảnh: EVN

Đặc biệt, trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII vừa được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Công Thương nhấn mạnh cơ chế quản lý rủi ro trong thực hiện quy hoạch. Đó là yêu cầu cam kết giữa nhà đầu tư nguồn và nhà đầu tư lưới điện truyền tải đồng bộ, bên nào đầu tư chậm sẽ bị phạt tiền cho mỗi ngày chậm.

Cùng đó, địa phương triển khai chậm sẽ chuyển công suất nguồn điện cho địa phương khác làm tốt hơn. Hằng năm, Bộ Công Thương rà soát tổng thể tình hình thực hiện quy hoạch để cập nhập, điều chỉnh cho phù hợp. Nguyên tắc phối hợp thực hiện cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Sàng lọc nhà đầu tư chất lượng bằng chính sách dài hạn

Là nhà phát triển dự án, ông Phạm Đăng An, Phó Tổng giám đốc Vũ Phong Energy Group, cho rằng việc loại khỏi quy hoạch những dự án không đáp ứng tiến độ là tín hiệu tích cực với nhà đầu tư nghiêm túc. Bởi vị trí trong quy hoạch là nguồn lực khan hiếm, cần được trao cho người có năng lực triển khai.

"Từ thực tế đầu tư, tôi cho rằng ngành năng lượng Việt Nam không thiếu vốn. Cái thiếu là những dự án mà người cấp vốn định giá được rủi ro. Khi tiêu chí sàng lọc rõ ràng và đo được qua các mốc pháp lý, thu xếp vốn, khởi công, đóng điện, chính những mốc đó trở thành căn cứ để ngân hàng ra quyết định nhanh hơn", ông An nói.

Theo ông, khi luật chơi rõ ràng, dự án có thể triển khai rất nhanh. Ông dẫn chứng hệ thống điện mặt trời 11 MWp tại Nhà máy Fukang (Foxconn), Bắc Ninh, hoàn thành trong khoảng bốn tháng, không gián đoạn sản xuất, và nhà máy không phải bỏ vốn ban đầu.

Để luật chơi rõ ràng, ông An đề xuất chính sách cần có lộ trình báo trước, kèm điều khoản chuyển tiếp, bởi dự án điện kéo dài 15-20 năm, dài hơn nhiều chu kỳ điều chỉnh chính sách. Thủ tục cần được xử lý song song, mỗi khâu có thời hạn trả lời và được số hóa.

Trước nhu cầu vốn rất lớn cho nguồn và lưới điện, ông An cho rằng nguồn phải đi cùng lưới. Cơ chế phạt khi chậm tiến độ cần áp dụng đồng bộ cho cả nhà đầu tư nguồn và lưới. Cần hướng dẫn rõ để tư nhân tham gia đầu tư lưới điện.

Đặc biệt, lãnh đạo Vũ Phong cũng đề xuất có cơ chế khuyến khích các phụ tải lớn mới như trung tâm dữ liệu tự bảo đảm một phần điện năng bằng năng lượng tái tạo và lưu trữ do tư nhân đầu tư. Cách này vừa giảm áp lực cho hệ thống, vừa mở thêm kênh cho dòng vốn. "Niềm tin là hạ tầng quan trọng nhất của thị trường năng lượng. Dự án nào giảm được rủi ro cho người cấp vốn, vốn sẽ tự tìm đến", ông An nói.

Ở góc độ quản lý, vận hành hệ thống phân phối, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC), cũng cho rằng sự xuất hiện của các nguồn năng lượng phân tán gia tăng nhanh làm thay đổi mô hình tiêu thụ.

Dẫn chứng, tổng công suất điện mặt trời tại khu vực của EVNSPC đạt khoảng 5.000 MW, chiếm tới gần 50% công suất cực đại. Điều này đặt ra yêu cầu về công tác dự báo và vận hành hệ thống điện thay đổi so với trước đây.

Thêm nữa, làm sóng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, như tại EVNSPC các chủ đầu tư đã đăng ký tăng lên tới 4.000 MVA chỉ trong vài tháng, trong khi giá điện khá thấp, cũng tạo áp lực lên hệ thống điện quốc gia.

Vì vậy cùng với việc đầu tư đồng bộ nguồn và lưới điện, cần có các giải pháp vĩ mô để thu hút, dịch chuyển đầu tư vào khu vực sẵn sàng về điện. Có chính sách phát triển, cơ chế quản lý phát triển các trung tâm dữ liệu để đảm bảo an ninh năng lượng bền vững, dài hạn.

Dự án điện năng lượng tái tạo được mời gọi đầu tư tại nhiều địa phương. Trong ảnh một dự án điện gió tại Cà Mau đã vận hành - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ràng buộc trách nhiệm nhà đầu tư, cơ quan quản lý hỗ trợ khó khăn

Trả lời Tuổi Trẻ, đại diện Bộ Công Thương cũng cho rằng trước thực trạng một số địa phương có tăng trưởng phụ tải đột biến, đặc biệt là sự xuất hiện của một số phụ tải mới như trung tâm dữ liệu, trong khi tình hình triển khai các dự án điện rất chậm khó đáp ứng tiến độ, đặt ra yêu cầu cấp bách là phải sửa đổi Quy hoạch điện VIII.

Theo đó, giải pháp được nêu ra là thay thế các dự án chậm tiến độ, đặc biệt nguồn điện nền. Điều chỉnh lùi thời gian vận hành đối với các dự án có nguy cơ chậm tiến độ so với quy hoạch. Đồng thời xem xét bổ sung các nhà máy nhiệt điện than với quy mô tương đương kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải để bù cho nguồn LNG.

Bộ cũng rà soát tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo đã có trong quy hoạch, dự án có tính khả thi cao để cập nhật, bổ sung quy hoạch khi cần thiết. Ưu tiên đầu tư các dự án điện gió có thể phát vào cao điểm của miền Nam và miền Bắc.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Bình - đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên - cũng cho rằng nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ đã cam kết, cũng như cơ quan có thẩm quyền cần hỗ trợ giải quyết các vướng mắc.

Đặc biệt, vừa qua Quốc hội đã ban hành là Luật Điện lực (sửa đổi) sẽ giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc. Song nữ đại biểu cho rằng trong các văn bản cần hướng dẫn rõ về thời hạn và trách nhiệm của từng cơ quan đối với các công việc mà nhà đầu tư đề xuất. Bao gồm giải quyết thủ tục, thỏa thuận đấu nối đến đàm phán hợp đồng mua bán điện và nghiệm thu.

"Cần có cơ chế theo dõi tiến độ liên thông, UBND cấp tỉnh làm đầu mối phối hợp cùng Bộ Công Thương, EVN và các đơn vị liên quan theo thẩm quyền. Mỗi dự án cần một kế hoạch tiến độ chung, ghi rõ bên phụ trách từng việc và hạn hoàn thành.

Chính phủ cần quy định các mốc xử lý hồ sơ, đàm phán hợp đồng, trách nhiệm giải trình khi quá hạn và cơ chế báo cáo để xử lý vướng mắc vượt thẩm quyền. Cùng đó, danh mục nguồn điện phải đi cùng danh mục đường dây, trạm biến áp để giải tỏa công suất, gắn trách nhiệm các bên" - bà Bình đề xuất.

Nguồn thông tin: Bộ Công Thương

Giải quyết bài toán trách nhiệm cung ứng điện Hiện cơ cấu nguồn điện tại Việt Nam ghi nhận sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Trong đó ba tập đoàn năng lượng nhà nước gồm EVN, Petrovietnam, TKV sở hữu tương ứng là hơn 36%, hơn 9% và hơn 2% công suất hệ thống, tổng cộng khoảng 48% công suất đặt nguồn phát. Phần 52% công suất nguồn điện còn lại thuộc về các nhà đầu tư tư nhân và các dự án đầu tư theo hình thức BOT. Có nghĩa, khâu phát điện đã thực hiện xã hội hóa mạnh mẽ và vận hành theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, nghĩa vụ bảo đảm cung cấp điện đến người dùng cuối cùng là các Tổng công ty điện lực phân phối thuộc EVN. Điều này tạo ra sự lệch pha giữa quyền sở hữu nguồn phát và nghĩa vụ bảo đảm an ninh năng lượng thực tế. Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC)