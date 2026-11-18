Khởi công 2 dự án nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn - Ảnh: LÊ KIẾN

Sáng 18-11, tại xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ khởi công các nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông, nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn.

Hai dự án có tổng công suất thiết kế 84,5MW, tổng vốn đầu tư hơn 2.181 tỉ đồng; dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2028, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 169 triệu kWh điện mỗi năm.

Trong đó, nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 49,5MW, vốn đầu tư hơn 1.569 tỉ đồng.

Còn nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư, có công suất thiết kế 35MW, tổng vốn đầu tư hơn 612 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn, chủ đầu tư hai dự án - kỳ vọng 2 dự án không chỉ tạo ra giá trị về năng lượng mà còn mang lại những giá trị kinh tế - xã hội lâu dài cho địa phương như đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tạo thêm cơ hội việc làm, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, xây dựng, vận tải và cung ứng thiết bị...

Bà Nguyễn Thị Sen, chủ đầu tư 2 dự án năng lượng, trao tặng hỗ trợ nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn xã Bàu Cạn - Ảnh: LÊ KIẾN

Dịp này, chủ đầu tư dự án đã trao tặng xã Bàu Cạn 2 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo 60 triệu đồng. Đồng thời, Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn tặng bảo hiểm xã hội cho 180 hộ nghèo ở địa phương.

Định hướng đến năm 2035, Gia Lai có 9.657MW điện Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh việc triển khai hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và điều chỉnh quy hoạch điện VIII, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo được định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2035 có khoảng 9.657MW. Đến nay, tỉnh Gia Lai đã có 85 dự án năng lượng tái tạo đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 4.271MW.