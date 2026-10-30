Huế dự kiến hỗ trợ đến 3 triệu đồng mỗi hộ lắp điện mặt trời mái nhà

TP Huế dự kiến hỗ trợ người dân tối đa 3 triệu đồng khi lắp điện mặt trời mái nhà - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ngày 30-10, ông Nguyễn Lương Bảy - Phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế - cho biết đơn vị đã tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện.

Hiện Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã thống nhất chủ trương và dự kiến dự thảo sẽ được trình HĐND thành phố xem xét, thông qua vào cuối năm 2026.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ đối với hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà là 500.000 đồng/kWp công suất định mức của các tấm quang điện, tối đa 1,5 triệu đồng. Nếu lắp đặt đồng bộ thêm hệ thống lưu trữ điện, mỗi hộ được hỗ trợ thêm tối đa 1,5 triệu đồng.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách trong giai đoạn 2027 - 2030 dự kiến khoảng 52 tỉ đồng, với khoảng 17.380 hộ gia đình được thụ hưởng.

Theo thống kê, thành phố Huế hiện có 554 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổng công suất lắp đặt hơn 33.335 kWp. Trong đó có 437 hệ thống do các hộ gia đình đầu tư.

Đáng chú ý, hiện có 39 hệ thống bán lượng điện dư lên lưới. Sản lượng điện bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 11.617 kWh.

Chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà, chủ động sử dụng nguồn điện tại chỗ, tiết kiệm chi phí và góp phần giảm áp lực lên lưới điện địa phương.