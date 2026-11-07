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Gia Lai khởi công nhà máy điện gió 7.700 tỉ đồng, dự kiến phát 503 triệu kWh mỗi năm

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2 công suất 180MW, tổng vốn đầu tư 7.700 tỉ đồng vừa được UBND tỉnh Gia Lai và chủ đầu tư bấm nút khởi công ngày 7-11.

Gia Lai khởi công nhà máy điện gió 7.700 tỉ đồng - Ảnh 5.

Lãnh đạo Chính phủ, tỉnh Gia Lai và nhà đầu tư thực hiện khởi công dự án - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 7-11, UBND tỉnh Gia Lai và Công ty TNHH Năng lượng tái tạo vững bền khởi công dự án Nhà máy điện gió Vân Canh 2.

Đây là dự án điện gió có quy mô lớn với tổng vốn đầu tư 7.700 tỉ đồng, công suất thiết kế 180MW.

Dự án này có sản lượng điện dự kiến mỗi năm khoảng 503 triệu kWh. Triển khai trên địa bàn xã Vân Canh và xã Canh Liên, Gia Lai.

Tham dự lễ khởi công có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Gia Lai khởi công nhà máy điện gió 7.700 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại sự kiện - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay trong bối cảnh phát triển kinh tế, yêu cầu về nguồn năng lượng tái tạo rất cấp thiết.

Theo quy hoạch năng lượng Quốc gia, tại tỉnh Gia Lai định hướng tới năm 2035 sẽ phát triển 10.000MW năng lượng tái tạo. Tới nay, toàn tỉnh đã có 85 dự án đi vào vận hành thương mại nhưng tiềm năng dư địa còn rất lớn với khoảng 100 dự án tiềm năng.

Theo chủ đầu tư, dự án thế hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi xanh và bền vững. 

Gia Lai khởi công nhà máy điện gió 7.700 tỉ đồng - Ảnh 4.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Đặng Thành Tâm, đại diện chủ đầu tư, cam kết sẽ cùng nhà thầu triển khai dự án nhanh chóng, an toàn, đúng tiến độ. Đóng góp vào sự phát triển của tỉnh và mục tiêu chung về phát triển năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh Quốc gia.

Theo ông Tâm, các nhà sản xuất công nghiệp lớn khi quyết định vào Việt Nam đặt nhà máy đều yêu cầu nguồn điện sạch, năng lượng tái tạo. Đây là yêu cầu thiết yếu của nền sản xuất toàn cầu trong bối cảnh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Việc phát triển các dự án điện gió có ý nghĩa quan trọng với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Gia Lai khởi công nhà máy điện gió 7.700 tỉ đồng - Ảnh 4.T&T Group phát triển cụm điện gió gần 1.000 MW tại Lào: nguồn điện cho tăng trưởng

Khi hoàn thành, Savan 2 sẽ cùng Savan 1 hình thành cụm điện gió có tổng công suất thiết kế 990 MW của T&T Group tại Lào. Việc phát triển hai dự án liên hoàn không chỉ bổ sung nguồn điện cho Việt Nam mà còn mở rộng hợp tác năng lượng xuyên biên giới giữa hai nước.

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    Chủ đề: chuyển đổi xanh điện mặt trời năng lượng tái tạo phát triển bền vững điện gió

    Dòng sự kiện: Năng lượng tái tạo

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