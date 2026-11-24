Dự án nhiệt điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 đã đưa vào vận hành - Ảnh: T.NGỌC

Để bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII là một trong những giải pháp trọng tâm.

Ba kịch bản tăng trưởng tiêu dùng điện

Theo đề án điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII, đến nay chỉ khoảng 4% dự án nguồn điện đã vận hành. Phần lớn công suất vẫn ở bước chuẩn bị đầu tư, trong đó khoảng 42% chưa được cấp chủ trương đầu tư. Tỉ lệ đầu tư các dự án lưới truyền tải cũng chỉ đạt từ 4-11%, còn khối lượng lớn các dự án cần được hoàn thành.

Đưa ra ba kịch bản dự báo nhu cầu điện là thấp, trung bình và cao, đề án đánh giá nhu cầu tiêu dùng điện dựa trên tăng trưởng GDP, cơ cấu kinh tế, dự báo phụ tải. Theo đó tại kịch bản thấp, nhu cầu điện là 455,9 tỉ kWh năm 2030, tăng trưởng bình quân 9,5%; với kịch bản cơ sở thì nhu cầu điện là 493,8 tỉ kWh, tăng trưởng bình quân 11,2%; với kịch bản cao thì nhu cầu điện là 543,5 tỉ kWh, tăng 13,4%.

So với dự báo của Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, điện thương phẩm năm 2030 ở kịch bản trung bình và kịch bản cao giảm khoảng 6,6-14,2 tỉ kWh, công suất cực đại giảm khoảng 1,2-2,6GW.

Giai đoạn 2031-2035 mức giảm nhỏ hơn do tăng trưởng mạnh của các phụ tải mới, đặc biệt là giao thông điện.

Bao gồm các loại hình phụ tải mới được xem xét riêng gồm trung tâm dữ liệu (chiếm khoảng 2-3%), phương tiện giao thông điện (khoảng 0,7-2,6%) và sản xuất hydro xanh (khoảng 0,2-1%).

Nhu cầu phát triển các loại hình nguồn điện cho giai đoạn từ 2030 đến 2050 được tính lũy kế. Nguồn: Bộ Công Thương - Đồ họa AI

Bổ sung các dự án điện than, phát triển mạnh nguồn năng lượng tái tạo

Đối với nhiệt điện than sẽ tiếp tục thực hiện và đưa vào vận hành sớm nhất có thể các dự án nhiệt điện than đang xây dựng trên toàn quốc (gần 1.960MW).

Bổ sung các dự án nhiệt điện than trong phạm vi đã được quy hoạch và có khả năng vận hành trước 2030 theo cam kết của chủ đầu tư và của các tỉnh/thành. Đồng thời chưa xem xét dừng vận hành Nhiệt điện Ninh Bình và Phả Lại 1 trong giai đoạn đến năm 2030.

Nhiệt điện khí và các nguồn điện khác: Bổ sung 3,2GW nguồn tua bin khí sử dụng khí Lô B; 2,7GW nguồn tua bin khí sử dụng khí LNG; 300MW nhiệt điện linh hoạt; 0.2-2,3GW điện sinh khối; 0.3-2,1 GW điện rác; 1,5 GW thủy điện vừa và 3-6,3 GW thủy điện nhỏ.

Về điện gió trên bờ và gần bờ, tổng công suất đặt tăng thêm từ gần 9,4 đến 32,9 GW, trong đó 1,8 - 6 GW tại miền Bắc, 6,4 - 17,6 GW tại miền Trung và 1,2 - 9,2 GW tại miền Nam.

Điện mặt trời tập trung có tổng công suất đặt tăng thêm khoảng 28,4 - 44,5 GW, trong đó 12 - 22,7 GW tại miền Bắc, 13,9 - 18,2 GW tại miền Trung và 2,5- 3,6 GW tại miền Nam.

Điện mặt trời mái nhà có tổng công suất đặt tăng thêm khoảng 15,4 -18,7 GW. Nguồn lưu trữ là khoảng 13 - 25 GW và tiếp tục làm rõ khả năng xây dựng nguồn thủy điện tích năng. Nguồn điện nhập khẩu là gần 6,5 - 8,7 GW từ Lào và 0,6 GW từ Trung Quốc.

Theo tính toán, tổng vốn đầu tư nguồn điện giai đoạn 2026-2050 là 853,8 tỉ USD, lưới điện là 89,2 tỉ USD. Bao gồm vốn cho nguồn điện giai đoạn 2026-2030 là 114,5 tỉ USD, trung bình 22,3 tỉ USD/năm; giai đoạn 2031-2050 là 739,3 tỉ USD, trung bình 36,9 tỉ USD/năm.

Nguồn: Bộ Công Thương - Đồ họa AI

Dự án chậm tiến độ sẽ bị phạt tiền? Để triển khai quy hoạch, đề án nêu ra loạt đề xuất tháo gỡ cho phát triển các nguồn điện như ban hành cơ chế giá với nguồn năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, nguồn lưu trữ. Cần sớm triển khai dự án, nghiên cứu cơ chế đặc thù về đầu tư, huy động vốn cho điện hạt nhân. Có cơ chế giá điện hai thành phần, thúc đẩy các dự án nhiệt điện LNG và nguồn điện linh hoạt, lưới truyền tải... Đặc biệt, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc có cơ chế quản lý rủi ro trong thực hiện quy hoạch. Đó là cơ chế cam kết giữa nhà đầu tư nguồn và nhà đầu tư lưới điện truyền tải đồng bộ, bên nào đầu tư chậm sẽ bị phạt tiền cho mỗi ngày chậm. Địa phương triển khai chậm sẽ chuyển công suất nguồn điện cho địa phương khác làm tốt hơn. Hằng năm, Bộ Công Thương rà soát tổng thể tình hình thực hiện quy hoạch để cập nhập điều chỉnh cho phù hợp. Nguyên tắc phối hợp thực hiện cần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.