Ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Ảnh: T.DƯƠNG

Sáng 17-11, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) phối hợp với Tập đoàn dmg events tổ chức họp báo công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027).

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh năng lượng là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống nhân dân.

Theo ông Hoài, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định nhiều định hướng quan trọng, trong đó có đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cần 136 tỉ USD đầu tư nguồn và lưới điện

Một trong những yêu cầu lớn hiện nay là huy động nguồn lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết từ nay đến năm 2030, Việt Nam cần huy động khoảng 136 tỉ USD để đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải. Bên cạnh nguồn vốn, việc bảo đảm chất lượng nguồn lực, nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả cũng là những yêu cầu quan trọng.

Trong bối cảnh đó, GEEC 2027 được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước, quốc tế; đồng thời tạo thêm kênh trao đổi thông tin, chính sách giữa các bên tham gia ngành năng lượng.

Ông Hoài kỳ vọng triển lãm và hội nghị sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác phù hợp, tiếp cận công nghệ mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nhận định việc công bố GEEC 2027 có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu lớn về đầu tư nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới.

Theo ông Quang, quá trình phát triển này đòi hỏi sự tham gia của nhiều nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

Với vai trò là doanh nghiệp tham gia phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng, Vingroup nhìn nhận tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế còn rất lớn.

Ông Quang kỳ vọng GEEC 2027, với thông điệp "Kiến tạo tương lai năng lượng châu Á", sẽ trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của ngành năng lượng toàn cầu.

Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và đối tác; trong khi nhà đầu tư quốc tế có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về thị trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Việt Nam

Công bố triển lãm và hội nghị năng lượng toàn cầu Việt Nam 2027 - Ảnh: T.D

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events, cho biết nhu cầu năng lượng trên thế giới ngày càng tăng, trong đó Đông Nam Á là khu vực có vai trò quan trọng, dự kiến chiếm 1/5 mức tăng nhu cầu năng lượng toàn cầu từ nay đến năm 2035.

Riêng tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8% và mục tiêu hướng tới tăng trưởng hai con số đang tạo thêm nhu cầu về nguồn cung năng lượng ổn định, tin cậy.

Quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng cũng đặt ra yêu cầu đa dạng hóa các nguồn năng lượng, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư lớn cho lĩnh vực này.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, cho biết đơn vị mong muốn đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội, tạo điều kiện xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và đối tác Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi tại triển lãm và hội nghị, ban tổ chức kỳ vọng những cuộc gặp gỡ sẽ mở ra cơ hội đầu tư vào các dự án cụ thể, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

GEEC 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28-5-2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Với chủ đề "Nơi kiến tạo tương lai năng lượng châu Á", sự kiện dự kiến quy tụ hơn 800 đơn vị trưng bày, 450 diễn giả, tổ chức 120 phiên hội thảo và đón khoảng 30.000 lượt khách tham quan.