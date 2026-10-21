CEO Petrovietnam đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới

Toàn cảnh một phiên thảo luận tại Diễn đàn Energy Intelligence 2026 - Ảnh: Petrovietnam

Diễn đàn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo tập đoàn năng lượng, định chế tài chính quốc tế thảo luận giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng.

Diễn đàn Energy Intelligence (Energy Intelligence Forum) do Energy Intelligence – nhà phát hành ấn phẩm chuyên ngành Petroleum Intelligence Weekly – tổ chức. Quy tụ hơn 40 diễn giả và hơn 500 đại biểu, diễn đàn quy tụ các chủ tịch, tổng giám đốc tập đoàn, tổ chức năng lượng hàng đầu thế giới như Aramco, Baker Hughes, BP, ConocoPhillips, Chevron, INPEX, Kuwait Petroleum Corporation (KPC), McDermott, JOGMEC, Eni, Equinor, PETRONAS, ExxonMobil, Occidental, Shell, TotalEnergies, Vitol và đại diện ExxonMobil, McKinsey & Company cùng nhiều định chế tài chính quốc tế.

An ninh năng lượng trở lại vị trí trung tâm

Diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nguồn cung qua eo biển Hormuz, khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng trở thành chủ đề xuyên suốt. Chủ tịch điều hành ConocoPhillips Ryan Lance nhận định, hệ thống năng lượng toàn cầu đã "oằn nhưng không gãy", khi kịch bản giá dầu 150–200 USD/thùng từng được lo ngại đã không xảy ra.

Phiên đối thoại EAGLe diễn ra theo hình thức bàn tròn, với sự tham gia của 13 lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế - Ảnh: Petrovietnam

Tuy nhiên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Chevron Mike Wirth cho rằng, các vùng đệm đã mỏng đi, khiến hệ thống hiện mong manh hơn và giá cả nhạy cảm hơn trước các cú sốc mới.

Theo Tổng Giám đốc Aramco Amin H. Nasser, nhu cầu bù đắp tồn kho, ước tính ít nhất 2 tỉ thùng, sẽ hấp thụ nguồn cung trong 18–24 tháng tới. Aramco đã bắt đầu nghiên cứu tuyến xuất khẩu thứ tư, thứ năm để tăng khả năng dự phòng.

Nhiều diễn giả cho rằng tư duy về an ninh năng lượng đã thay đổi. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TotalEnergies Patrick Pouyanné nhận định cuộc khủng hoảng cho thấy hệ quả của tình trạng đầu tư chưa tương xứng vào dầu khí, ngành năng lượng đang chuyển từ mô hình "vừa đủ, đúng lúc" (just-in-time) sang "dự phòng sẵn sàng" (just-in-case).

Tổng Giám đốc Shell Wael Sawan nhấn mạnh tính linh hoạt quan trọng hơn hiệu quả thuần túy. Từ góc nhìn châu Á, Tổng Giám đốc Tập đoàn PETRONAS Tengku Muhammad Taufik cho rằng, chính sách năng lượng không thể chạy theo các chu kỳ ngắn hạn, trong khi đầu tư năng lượng cần tầm nhìn 20–30 năm.

Theo đó, cần tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực cốt lõi dầu khí, duy trì kỷ luật vốn chặt chẽ. Nhu cầu điện tăng nhanh từ AI (trí tuệ nhân tạo) và các trung tâm dữ liệu đang tạo động lực mới cho khí và điện khí.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường cùng lãnh đạo cấp cao các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính và đầu tư quốc tế tham dự phiên đối thoại EAGLe - Ảnh: Petrovietnam

Nâng cao tính linh hoạt, khả năng chống chịu trước biến động

Tại phiên đối thoại EAGLe (Energy Asia Global Leadership Executive Forum) do PETRONAS và Energy Intelligence đồng tổ chức, Tổng giám đôc Lê Mạnh Cường đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó của Petrovietnam. Đó là việc thành lập tổ công tác ứng phó trong thời gian khủng hoảng, thu xếp nguồn dầu thô thay thế cho các nhà máy lọc dầu duy trì vận hành, thậm chí vượt công suất thiết kế.

Ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc PETROVIETNAM và ông Shaikh Nawaf S. Al-Sabah – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPC chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc ở London - Ảnh: Petrovietnam

Theo đó, Petrovietnam đang tập trung nâng cao khả năng chống chịu thông qua xây dựng nguồn dự trữ. Mở rộng danh mục dầu thô đầu vào cho các nhà máy lọc dầu, nội địa hóa năng lực dịch vụ thông qua liên doanh với các đối tác. Đồng thời, đa dạng hóa nguồn năng lượng gồm điện khí LNG, khí trong nước, điện hạt nhân và điện gió ngoài khơi. Mục tiêu hướng tới mô hình tập đoàn năng lượng tích hợp.

Đặt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam đòi hỏi một hệ thống năng lượng đủ lớn, ổn định, có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu trước biến động của thị trường thế giới. Do đó, Petrovietnam mong muốn mở rộng hợp tác với các tập đoàn năng lượng, tổ chức tài chính quốc tế, phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng phát triển các dự án quy mô lớn, hiệu quả và bền vững.

Thúc đẩy vai trò của Liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn Bên lề Diễn đàn EIF 2026, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPC Shaikh Nawaf S. Al-Sabah. Hai bên ghi nhận những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn – dự án liên doanh có sự tham gia của hai bên – và trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới.