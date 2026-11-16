Hòa Phát bỏ 650 tỉ đồng lập công ty năng lượng tái tạo

Nộp ngân sách của Hòa Phát trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 12.000 tỉ đồng - Ảnh: HPG

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã cổ phiếu: HPG) đã chính thức công bố nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Hòa Phát.

Doanh nghiệp mới này dự kiến có vốn điều lệ 650 tỉ đồng, trong đó Hòa Phát đóng góp 649,87 tỉ đồng, tương ứng với tỉ lệ sở hữu 99,98% vốn điều lệ. Ngành nghề hoạt động chính của công ty là sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Đồng thời, hội đồng quản trị tập đoàn đã ủy quyền cho bà Trần Thị Thu Hiền - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát - trực tiếp quản lý toàn bộ phần vốn góp tại pháp nhân mới này.

Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình mở rộng đầu tư vào năng lượng sạch của tập đoàn sản xuất thép này.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó vào tháng 6, Hòa Phát cũng đã góp 600 tỉ đồng (nắm giữ 30% vốn điều lệ) vào Công ty cổ phần Điện gió Ngoài khơi Sông Hậu - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện gió và điện mặt trời.

Như vậy chỉ trong vòng khoảng 5 tháng, tập đoàn đã rót tổng cộng gần 1.250 tỉ đồng vào các doanh nghiệp năng lượng tái tạo.

Thực tế, việc tự chủ nguồn điện cho sản xuất đã được Hòa Phát triển khai nhiều năm qua thông qua giải pháp tuần hoàn năng lượng.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tập đoàn đã tự chủ khoảng 90% nhu cầu điện phục vụ sản xuất thép tại hai khu liên hợp ở Quảng Ngãi và Hải Dương, qua đó tiết kiệm khoảng 8.798 tỉ đồng chi phí điện mua ngoài.

Nguồn điện tự phát này chủ yếu tận dụng từ việc thu hồi nhiệt dư trong quá trình luyện coke và khí dư phát sinh từ hoạt động luyện gang thép.

Hiện Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 2 nhà máy nhiệt điện với 10 tổ máy (tổng công suất 600MW), còn Khu liên hợp gang thép Hải Dương sở hữu 5 tổ máy phát điện với tổng công suất 114MW.

9 tháng, Hòa Phát nộp ngân sách tương đương một tỉnh miền Trung Cùng với việc mở rộng các mảng kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh khả quan cũng giúp Hòa Phát duy trì mức đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Hòa Phát đã nộp ngân sách 12.038 tỉ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Con số đóng góp này gần tương đương với tổng thu ngân sách 9 tháng của tỉnh Đắk Lắk (12.500 tỉ đồng). Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương ghi nhận số thu lớn nhất với 7.332 tỉ đồng (chiếm 60% tổng số nộp của tập đoàn), chủ yếu nhờ Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất nộp 7.352 tỉ đồng thuế, phí các loại (tăng 26% so với cùng kỳ). Đứng thứ hai là Thép Hòa Phát Hải Dương với mức nộp 2.331 tỉ đồng (tăng 66%). Bên cạnh đó, các công ty thành viên khác như Ống thép Hòa Phát (713 tỉ đồng), Điện lạnh Hòa Phát (390 tỉ đồng), Thép Hòa Phát Hưng Yên (345 tỉ đồng) và Xây dựng & Phát triển Đô thị Hòa Phát (309 tỉ đồng) cũng đóng góp hàng trăm tỉ đồng. Về quy mô vận hành, trong 9 tháng đầu năm 2026, Hòa Phát đã sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô (tăng 35%) và tiêu thụ 10,3 triệu tấn thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC), phôi thép các loại (tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái).