Dự án nhiệt điện 1.200 MW được thúc đẩy sau nhiều năm chuẩn bị, đặt mục tiêu vận hành năm 2030

Lễ ký kết Hợp đồng BOT dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Ảnh: BCT

Chiều 12-11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ ký kết hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I, với sự chứng kiến của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan.

Dự án có công suất thiết kế 1.200 MW, gồm hai tổ máy, mỗi tổ máy 600 MW, được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2017.

Đây là một trong những dự án nguồn điện quan trọng thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, được kỳ vọng góp phần bảo đảm nguồn cung điện cho miền Bắc trong những năm tới.

Theo ông Nguyễn Đức Cường - Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), sau quá trình rà soát, các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và thương mại chủ yếu của dự án đã cơ bản hoàn tất, tạo cơ sở để ký kết hợp đồng BOT và thỏa thuận bảo lãnh, cam kết của Chính phủ (GGU).

Đáng chú ý, nhà đầu tư Hàn Quốc đã có cam kết bằng văn bản về việc đưa mức phát thải của dự án xuống tương đương các dự án điện khí LNG, đồng thời tự chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan.

Việc ký kết hợp đồng BOT được xem là bước tiến quan trọng để dự án chuyển sang giai đoạn triển khai xây dựng, hướng tới mục tiêu vận hành thương mại trong năm 2030.

Miền Bắc cần thêm nguồn điện ổn định

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, hôm nay, Bộ Công Thương, nhà đầu tư và Công ty BOT ký hợp đồng BOT dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I mở ra giai đoạn triển khai mới sau nhiều năm chuẩn bị.

Ông Hoài dẫn Quy hoạch điện VIII điều chỉnh cho biết, đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện phục vụ nhu cầu trong nước dự kiến đạt khoảng 180.000-230.000 MW, trong đó nhiệt điện than khoảng 31.000 MW.

Với công suất 1.200 MW, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I được kỳ vọng đóng vai trò nguồn điện nền, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp và hỗ trợ quá trình phát triển năng lượng tái tạo.

Cũng theo ông Hoài, đây chính là loại nguồn mà miền Bắc đang rất cần trong những năm tới. Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị nhà đầu tư nỗ lực phối hợp để đưa nhà máy vận hành vào trong năm 2030, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu này.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Công Thương yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thu xếp vốn, hoàn thiện các hợp đồng mua bán điện, cung cấp nhiên liệu, thuê đất và thủ tục đầu tư xây dựng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được đề nghị sớm hoàn tất hợp đồng mua bán điện và phối hợp bảo đảm tiến độ đấu nối, giải tỏa công suất. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị nguồn than và phương án cung ứng nhiên liệu cho nhà máy.

Trong khi đó, tỉnh Ninh Bình được đề nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện thủ tục cho thuê đất để dự án sớm được triển khai.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn, nhu cầu điện của địa phương đang tăng nhanh cùng với sự phát triển công nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 25,68% so với cùng kỳ, trong khi điện thương phẩm sáu tháng đầu năm tăng 14,71%.

Dự báo giai đoạn 2026-2030, nhu cầu phụ tải điện tại Ninh Bình tăng bình quân 12-15% mỗi năm.

Đại diện nhà đầu tư, ông Jin Sang Young - Tổng giám đốc Tập đoàn TKG Taekwang - cam kết tập trung nguồn lực để hoàn thành xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành thương mại sớm nhất có thể, đồng thời chú trọng các yêu cầu về an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường.