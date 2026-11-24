Giá đỡ pin năng lượng mặt trời có thể gắn vào bất kỳ xe điện nào để tăng thêm quãng đường di chuyển - Ảnh: DartSolar

Công ty DartSolar có trụ sở tại Los Angeles (Mỹ) đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho hệ thống pin mặt trời lắp trên nóc xe điện. Sản phẩm được thiết kế để tận dụng diện tích mái xe, tạo ra điện năng bổ sung mà không cần phụ thuộc nhiều vào các trạm sạc.

Theo New Atlas, DartSolar đã phát triển công nghệ này trong vài năm và hiện giới thiệu phiên bản mới sử dụng các mô-đun công suất 500W. Hệ thống có thể lắp trên nhiều loại ô tô điện, SUV, xe bán tải và xe phục vụ cắm trại, miễn là có giá nóc phù hợp.

Các tấm pin không được tích hợp cố định vào thân xe như một số mẫu ô tô điện năng lượng mặt trời, mà có thể lắp thêm hoặc tháo rời khi cần thiết.

Có thể đi thêm gần 50km/ngày

Mỗi mô-đun DartSolar có công suất danh định 500W, gồm ba tấm pin mặt trời. Trong đó, một tấm được cố định trên nóc xe, còn hai tấm có thể kéo ra khi xe dừng đỗ để tăng diện tích hấp thụ ánh nắng.

Khi mở hoàn toàn, hệ thống có chiều dài khoảng 4,3m. Người dùng chỉ mất vài giây để mở các tấm pin, sau đó thu gọn trước khi xe chạy.

Chủ xe bán tải có thể lắp trên nóc thùng, có thể thay nắp thùng khi cần thiết - Ảnh: DartSolar

Theo nhà sản xuất, một mô-đun 500W có thể tạo ra khoảng 2,5kWh điện mỗi ngày trong điều kiện nắng thuận lợi. Lượng điện này được ước tính đủ bổ sung khoảng 10 - 11km di chuyển cho ô tô điện.

Nếu muốn tăng khả năng tạo điện, người dùng có thể kết hợp tối đa 4 mô-đun, nâng tổng công suất lên 2.000W.

Với cấu hình này, hệ thống có thể tạo ra khoảng 10kWh điện mỗi ngày, tương ứng quãng đường bổ sung khoảng 39 - 48km.

Mở rộng pin sẽ giúp có thêm nhiều điện hơn - Ảnh: DartSolar

Tuy nhiên, đây chỉ là mức lý thuyết trong điều kiện thuận lợi. Lượng điện thực tế còn phụ thuộc thời gian chiếu sáng, thời tiết, vị trí đỗ xe, hiệu suất chuyển đổi và mức tiêu thụ năng lượng của từng ô tô.

Khi xe đang chạy, tấm pin cố định trên nóc vẫn có thể tạo ra điện. DartSolar cho biết hệ thống đã được thử nghiệm khả năng chịu tác động khi xe di chuyển ở tốc độ tới 160km/h.

Tuy nhiên, do hai tấm còn lại phải thu gọn, công suất thu được thấp hơn đáng kể so với khi triển khai đầy đủ.

Tháo ra dễ dàng

Bộ pin DartSolar được thiết kế dạng mô-đun, có khung nhôm và lớp bảo vệ bằng polycarbonate. Mỗi bộ nặng khoảng 20kg, lắp lên giá nóc với phần kết cấu cố định cao khoảng 3,8cm.

Nhà sản xuất cho biết việc lắp đặt có thể thực hiện trong thời gian ngắn với hai người, không cần thay đổi kết cấu thân xe. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không ảnh hưởng đến đăng kiểm.

Thiết kế dạng mô-đun cho phép lắp thêm nhiều tấm pin hơn - Ảnh: DartSolar

Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý là hệ thống sử dụng đầu nối XT60 để truyền điện đến bộ nguồn tương thích, chẳng hạn các sản phẩm của EcoFlow, Bluetti hoặc Jackery. Về cơ bản, điện năng từ các tấm pin cần được xử lý qua thiết bị nguồn và hệ thống sạc phù hợp trước khi đưa vào pin ô tô.

Ngoài việc tạo điện cho xe, các tấm pin còn có thể tháo rời để cung cấp năng lượng cho thiết bị điện khi cắm trại hoặc hoạt động ngoài trời.

DartSolar hiện niêm yết giá 1.350 USD (35 triệu đồng) cho mỗi mô-đun 500W. Như vậy, nếu sử dụng bốn mô-đun, riêng chi phí mua các bộ pin đã lên tới 5.400 USD (140 triệu đồng), chưa tính thiết bị nguồn, phụ kiện cần thiết và chi phí lắp đặt.

Theo thông tin trên website hãng, những đơn hàng đầu tiên dự kiến được giao từ cuối tháng 12-2026 đến đầu tháng 1-2027.