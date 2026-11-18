Lốp xe điện mòn nhanh hơn so với lốp xe truyền thống - Ảnh: Hankook

Một trong những ưu điểm lớn nhất của xe điện là chi phí bảo dưỡng thấp. Do có ít bộ phận chuyển động hơn xe sử dụng động cơ đốt trong, xe điện không cần thay dầu động cơ và ít hạng mục bảo dưỡng liên quan đến hệ truyền động.

Ngoài ra, hệ thống phanh tái tạo năng lượng giúp giảm tần suất sử dụng phanh ma sát, qua đó kéo dài tuổi thọ má phanh.

Tuy nhiên, theo trang Carscoops, lốp xe lại là câu chuyện khác.

Lốp xe điện chịu áp lực từ trọng lượng lớn

Theo Michelin, lốp xe điện có thể mòn nhanh hơn khoảng 20% so với lốp trên ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Một số chủ xe có thể phải thay lốp khi đồng hồ công-tơ-mét mới đạt khoảng 20.000 - 40.000km, tùy mẫu xe và điều kiện sử dụng.

Chi phí thay thế cũng đáng chú ý. Theo Carscoops, một bộ lốp chuyên dụng cho xe điện có thể có giá từ 1.000 - 2.500 USD, tương đương khoảng 26 - 66 triệu đồng, tùy kích thước, thương hiệu và công nghệ chế tạo.

Đây là mức giá tham khảo tại thị trường nước ngoài. Chi phí thực tế có thể thấp hơn đáng kể đối với những mẫu xe phổ thông sử dụng kích thước lốp thông dụng.

Lốp xe điện phải đáp ứng nhiều yêu cầu về khả năng chịu tải, độ bền và lực cản lăn - Ảnh: Michelin

Một trong những nguyên nhân khiến lốp xe điện nhanh mòn là trọng lượng. Bộ pin dung lượng lớn khiến nhiều mẫu xe điện nặng hơn ô tô chạy xăng có kích thước tương đương.

Trọng lượng lớn làm tăng tải trọng tác động lên lốp, đặc biệt khi xe tăng tốc, vào cua hoặc phanh. Vì vậy, lốp dành cho xe điện thường cần kết cấu gia cường để đáp ứng yêu cầu chịu tải.

Bên cạnh đó, mô-tơ điện có khả năng cung cấp mô-men xoắn lớn gần như tức thời. Khi người lái đạp ga mạnh, lực truyền xuống mặt đường tăng nhanh, có thể khiến lốp mòn nhanh hơn nếu thường xuyên tăng tốc đột ngột.

Tuy nhiên, tuổi thọ lốp còn phụ thuộc vào cách lái, áp suất lốp, điều kiện mặt đường và thiết kế từng mẫu xe. Không phải mọi xe điện đều có tốc độ mòn lốp cao hơn xe xăng.

Vì sao lốp xe điện đắt hơn?

Ngoài khả năng chịu tải, lốp xe điện còn phải đáp ứng những yêu cầu về hiệu suất năng lượng và độ ồn.

Các nhà sản xuất cần phát triển hợp chất cao su và thiết kế gai lốp nhằm giảm lực cản lăn. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quãng đường xe điện có thể di chuyển sau mỗi lần sạc.

Một yêu cầu khác là khả năng hạn chế tiếng ồn. Do mô-tơ điện vận hành êm hơn động cơ đốt trong, tiếng lốp tiếp xúc với mặt đường trở nên dễ nhận thấy hơn. Vì vậy, một số loại lốp xe điện sử dụng thêm vật liệu hấp thụ âm thanh để cải thiện độ yên tĩnh trong khoang lái.



Những công nghệ này làm tăng độ phức tạp trong thiết kế và sản xuất, kéo theo chi phí cao hơn.

Do yêu cầu khắt khe, lốp xe điện thường đắt hơn so với loại tương đương dùng trên xe xăng dầu truyền thống - Ảnh: Continental

Ngoài ra, một số mẫu xe điện sử dụng kích thước lốp đặc biệt. Điển hình là BMW i3 với bộ lốp cao và hẹp nhằm tối ưu hiệu suất năng lượng.

Do ít mẫu xe sử dụng cùng kích thước, sản lượng lốp thay thế tương đối thấp. Điều này khiến chi phí sản xuất cao hơn và đôi khi gây khó khăn trong việc tìm mua lốp phù hợp.

Với sự phát triển của công nghệ, lốp xe điện sẽ dần rẻ hơn - Ảnh: TheTruthAboutCars