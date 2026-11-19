Chiếc Suzuki Carry đời 1975 được học sinh trường Queenwood phục chế và chuyển đổi thành xe điện - Ảnh: Queenwood

Tại một trường nữ sinh ở bang New South Wales (Úc), những chiếc xe tải cũ đang trở thành công cụ giúp học sinh tiếp cận ngành công nghiệp ô tô.

Theo trang Drive, từ năm 2022, học sinh lớp 8 đến lớp 12 tại trường Queenwood đã tham gia dự án QUTE (Queenwood ute), với mục tiêu phục chế và chuyển đổi một chiếc Suzuki L61 Carry đời 1975 thành xe điện.

Điểm đặc biệt là học sinh không chỉ tìm hiểu lý thuyết mà trực tiếp tham gia gần như toàn bộ quá trình sửa chữa, chế tạo và lắp ráp xe.

Sau 4 năm thực hiện, chiếc Suzuki Carry chạy điện được hoàn thiện vào tháng 11-2025, đáp ứng các yêu cầu để đăng ký lưu hành trên đường.

Từ xe "đời Tống" đến xe điện "đời mới"

Aaliya, nay đã 19 tuổi, là một trong những học sinh đầu tiên tham gia chương trình QUTE. Hiện cô là sinh viên năm nhất Đại học New South Wales (UNSW), đồng thời trở lại trường Queenwood với vai trò hướng dẫn các học sinh khóa sau.

Aaliya cho biết niềm yêu thích ô tô và mong muốn được thực hành kỹ thuật là lý do khiến cô tham gia dự án.

"Tôi luôn quan tâm đến ô tô và những thách thức kỹ thuật của chúng. Tôi muốn vừa học các nguyên lý kỹ thuật, vừa trực tiếp áp dụng vào thực tế", Aaliya chia sẻ với Drive.

Bên cạnh đó, sự quan tâm đến các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu cũng khiến cô hứng thú với việc chuyển đổi một chiếc xe chạy xăng thành xe điện.

Theo Aaliya, trải nghiệm đáng giá nhất là được sử dụng các dụng cụ cơ khí, học cách vận hành những hệ thống trên ô tô và hiểu sâu hơn về công nghệ xe điện.

Dự án không đơn thuần là tháo động cơ xăng và lắp mô-tơ điện thay thế. Các học sinh phải tìm hiểu từ kết cấu cơ khí, hệ thống điện đến thiết kế và an toàn vận hành.

Chiếc 'QUTE' là một chiếc xe tải được chuyển đổi thành xe điện, do các học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 của trường Queenwood tân trang và chế tạo từ đầu đến cuối trong suốt bốn năm - Ảnh: Queenwood

Ông Andrew Draper, người phụ trách chương trình STEM của Queenwood, cho biết dự án kết hợp nhiều lĩnh vực như kỹ thuật cơ khí, điện, thiết kế, toán học, gia công và quản lý dự án.

Theo ông, những kiến thức này khó có thể được truyền tải đầy đủ nếu học sinh chỉ học trong lớp.

Các nữ sinh được tiếp cận công nghệ pin, hệ thống điện 12V và 100V, thiết kế trên máy tính (CAD), gia công chi tiết, xử lý sự cố và thử nghiệm xe.

Dưới sự hỗ trợ của kỹ sư và chuyên gia trong ngành, học sinh tự thực hiện phần lớn công việc, từ tháo dỡ, sơn, sửa hệ thống phanh, bọc nội thất đến đi dây điện và lắp ráp hoàn thiện.

Ellie, học sinh lớp 9, cho biết điều thú vị nhất là được tìm hiểu cách các bộ phận của xe điện phối hợp với nhau, đặc biệt là hệ thống dây điện và pin.

Sau khi hoàn thành chiếc Suzuki Carry, trường Queenwood tiếp tục triển khai dự án QUTE 2. Lần này, học sinh sẽ phục chế và chuyển đổi một chiếc xe tải Morris đời 1961 - 1962 thành xe điện.



Các học sinh trường Queenwood QUTE STEM tự đấu nối hộp pin của xe điện - Ảnh: Queenwood

Thu hút thế hệ trẻ

Dự án của Queenwood nhận được sự quan tâm từ các tổ chức ngành ô tô Úc, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng kỹ thuật viên có tay nghề.

Ông Collin Jennings, Trưởng bộ phận quan hệ chính phủ và vận động chính sách của Hiệp hội Thương mại Ô tô bang New South Wales (MTA NSW), cho biết tình trạng thiếu nhân lực kỹ thuật trong ngành ô tô tại bang này đã kéo dài khoảng 30 năm, đặc biệt nghiêm trọng ở các khu vực nông thôn.

Theo ông, những chương trình như QUTE giúp học sinh hiểu rõ công việc thực tế trước khi lựa chọn ngành học hoặc nghề nghiệp.

Dự án cho học sinh "thực chiến" với các sản phẩm kỹ thuật đang thu hút sự chú ý của ngành công nghiệp - Ảnh: Queenwood

Ông Nigel Muller, Giám đốc điều hành phụ trách hội viên và đào tạo của Phòng Thương mại Ô tô bang Victoria (VACC), cũng đánh giá cao mô hình đào tạo này.



"Bốn năm thực hành phục chế và chuyển đổi một chiếc xe thành xe điện mang lại cho học sinh kỹ năng thực tế, khả năng giải quyết vấn đề và cái nhìn rõ ràng về công việc trong ngành ô tô hiện đại", ông Muller nhận xét.