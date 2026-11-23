Sau khi hoán cải, chiếc Vespa trông vẫn như trước - Ảnh: inSella

Vespa chạy xăng được chuyển thành xe máy điện

Thay vì phải mua một chiếc Vespa điện mới, người sở hữu Vespa chạy xăng có thể hoán cải thành xe máy điện. Với Newtron, công ty chuyên phát triển hệ thống chuyển đổi xe điện tại Ý, chiếc Vespa mới vẫn giữ nguyên khung xe, thân vỏ và kiểu dáng ban đầu, chỉ thay thế các bộ phận liên quan đến động cơ đốt trong.

Trong quá trình chuyển đổi, động cơ xăng, bình nhiên liệu, ống xả và hệ thống làm mát nguyên bản được tháo bỏ. Thay thế chúng là mô tơ điện, bộ pin lithium-ion và các thành phần điều khiển liên quan.

Mô tơ điện được đặt trong một khung thép có hình dáng và các điểm liên kết tương tự cụm động cơ xi lanh đơn nguyên bản của Piaggio. Thiết kế này cho phép lắp hệ thống mới vào xe mà không phải thay đổi kết cấu thân vỏ.

Nhưng bên trong, nhiều chi tiết đã thay đổi - Ảnh: inSella

Chiếc Vespa vẫn giữ được ngoại hình và tư thế lái quen thuộc, nhưng không còn tiếng động cơ xăng hay khí thải từ ống xả.

Một chi tiết thú vị khác nằm ở cách bố trí pin. Newtron sử dụng các mô đun pin lithium-ion dung lượng 1,5kWh mỗi viên, kết hợp bộ sạc tích hợp trên xe.

Với cấu hình 3kWh, xe sử dụng hai viên pin đặt trong hai bên thân. Ở cấu hình 4,5kWh, hệ thống bổ sung viên pin thứ ba, được giấu bên trong một cụm có hình dáng tương tự ống xả.

Nhờ vậy, chiếc Vespa vẫn giữ được chi tiết ngoại thất quen thuộc dù không còn cần ống xả thực sự.

Xe còn được bổ sung chức năng lùi bằng điện, hỗ trợ người lái khi xoay trở trong bãi đỗ hoặc không gian hẹp.

Chẳng hạn, pô xe giờ thành nơi chứa pin - Ảnh: inSella

Chạy tối đa 110km/h

Newtron cung cấp ba cấu hình chuyển đổi, sử dụng hai mức công suất mô tơ điện là 11kW và 14kW.

Phiên bản 11kW, tương đương khoảng 15 mã lực, có thể kết hợp bộ pin 3kWh hoặc 4,5kWh, cho phạm vi hoạt động công bố lần lượt 80km và 120km.

Trong khi đó, phiên bản 14kW, tương đương khoảng 19 mã lực, sử dụng pin 4,5kWh và có phạm vi hoạt động tối đa 120km mỗi lần sạc.

Theo thông số kỹ thuật, hệ thống sử dụng mô tơ điện không chổi than, điện áp 48V, hộp số tự động và làm mát bằng không khí. Tốc độ tối đa của các cấu hình được công bố ở mức 90 - 110km/h.

Thời gian sạc đầy khoảng 4 giờ qua ổ điện gia đình thông thường. Bộ pin có tuổi thọ được nhà sản xuất công bố lên tới 5.000 chu kỳ sạc.

Hệ thống chuyển đổi được bảo hành 24 tháng, trong khi bộ pin có thời hạn bảo hành 5 năm hoặc 100.000km - Ảnh: inSella

Các bộ phận như phanh đĩa trước và sau vẫn được giữ lại, cùng kích thước lốp trước 120/70-12 và lốp sau 130/70-12 trên cấu hình GTS được giới thiệu.

Trang xe máy Ý inSella đã có cơ hội trải nghiệm những chiếc Vespa được Newtron chuyển đổi.

Theo đánh giá của inSella, phiên bản điện 11kW cho khả năng tăng tốc tốt hơn rõ rệt so với Vespa GTS 125 chạy xăng.

Ở cấu hình 14kW, khả năng tăng tốc khi khởi hành và tăng tốc trong lúc di chuyển tương đương các phiên bản GTS 300 - 310 sử dụng động cơ đốt trong.

Nicola Venuto, nhà sáng lập kiêm CEO Newtron, cho rằng chuyển đổi sang xe điện không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải thay thế toàn bộ những chiếc xe đang lưu hành. Theo ông, tái sử dụng và cải tiến sản phẩm hiện có cũng là một hướng đi cần thiết để giải quyết hàng loạt xe máy xăng bị thải loại trong quá trình chuyển đổi động cơ - Ảnh: inSella

Bộ phụ kiện Newtron không tương thích với tất cả các dòng Vespa, mà chỉ áp dụng cho những mẫu xe có kết cấu phù hợp. Danh sách được giới thiệu bao gồm Vespa Granturismo 125L đời 2003, GTS 250, GTS 300, GTV, LXV, Sei Giorni và GTS 310 đời 2025.

Newtron cung cấp cả hai phương án cho khách hàng: lắp bộ chuyển đổi lên chiếc Vespa đang sở hữu hoặc mua luôn một chiếc Vespa đã được tân trang và chuyển sang chạy điện.

Giá bộ phụ kiện thay đổi theo cấu hình mô tơ và dung lượng pin, từ 3.590 - 4.590 euro (101,5 triệu - 130 triệu đồng).

Nếu lựa chọn một chiếc Vespa GTS đã được tân trang và chuyển đổi hoàn chỉnh, giá bán dao động 7.590 - 8.990 euro (215 triệu - 254 triệu đồng), tùy cấu hình.