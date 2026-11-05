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Vespa ra mắt 3 mẫu xe máy điện mới, có bản pin rời, học sinh cũng lái được

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Vespa vừa giới thiệu 3 mẫu xe máy điện mới tại triển lãm EICMA 2026, với tốc độ tối đa từ 45-67km/h và phạm vi hoạt động lên tới 100km sau mỗi lần sạc.

Vespa ra mắt 3 mẫu xe điện mới: Chạy tới 90km/sạc, có bản tháo rời pin, học sinh cũng lái được - Ảnh 1.

Tập đoàn Piaggio giới thiệu dòng xe Vespa Elettrica tại triển lãm EICMA 2026 - Ảnh: Piaggio

Tại triển lãm EICMA 2026 diễn ra ở Ý, Tập đoàn Piaggio công bố loạt xe máy điện Vespa mới, gồm Primavera Elettrica 45, Sprint S Elettrica 45 và Primavera Tech Elettrica 70.

Cả ba phiên bản của Vespa Elettrica đều sử dụng động cơ điện thế hệ mới được phát triển và sản xuất tại Ý. Tuy cùng thuộc dòng Vespa điện, ba phiên bản có sự khác biệt về tốc độ tối đa, phạm vi hoạt động và cách thức sạc pin.

Vespa Elettrica 45 Series chạy tối đa 100km/sạc

Vespa Elettrica 45 Series (Vespa Primavera và Sprint S) được trang bị bộ pin lithium-ion dung lượng 2,3kWh, kết hợp với động cơ điện công suất 3,1kW đặt tại bánh xe. Phiên bản này có tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 45km/h, trong khi phạm vi hoạt động theo công bố vào khoảng 80km.

Những thông số này phù hợp với nhu cầu đi lại trong đô thị và có thể được phân loại vào nhóm xe không cần bằng lái.

Điểm đáng chú ý là ở hai bản này bộ pin còn có thể tháo rời, cho phép người dùng mang vào nhà hoặc văn phòng để sạc mà không cần đưa cả xe đến gần nguồn điện.

Trong khi đó, Vespa Elettrica 70 Series sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 4,2kWh, kết hợp với động cơ điện đặt tại bánh xe có công suất 4kW. Tốc độ tối đa của phiên bản này được giới hạn ở mức 67km/h, trong khi phạm vi hoạt động ước tính khoảng 100km.

Piaggio cũng cho biết động cơ mới được cải thiện mô-men xoắn khi khởi hành, giúp xe phản hồi tốt hơn trong quá trình tăng tốc. Tuy nhiên, hãng chưa công bố thông số mô-men xoắn cụ thể hoặc thời gian tăng tốc so với thế hệ trước.

Vespa ra mắt 3 mẫu xe điện mới: Chạy tới 90km/sạc, có bản tháo rời pin, học sinh cũng lái được - Ảnh 2.
Vespa ra mắt 3 mẫu xe điện mới: Chạy tới 90km/sạc, có bản tháo rời pin, học sinh cũng lái được - Ảnh 3.

Thực tế, Piaggio đã cân nhắc việc sản xuất Vespa điện từ lâu, nhưng nay mới chính thức thành hiện thực. Tại triển lãm, hãng đã trưng bày một nguyên mẫu với lớp vỏ trong suốt để người xem có thể nhìn thấy cấu trúc bên trong xe - Ảnh: Piaggio

Trong khi đó, Primavera Tech là phiên bản có hiệu suất vận hành cao hơn, với tốc độ tối đa đạt 67km/h.

Theo Piaggio, hệ thống truyền động mới kết hợp với những cải tiến trong phần mềm quản lý giúp Primavera Tech giảm 17% mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời tăng 12,5% phạm vi hoạt động so với trước.

Nhờ đó, mẫu xe có thể di chuyển tối đa 90-100km sau mỗi lần sạc, theo chu trình thử nghiệm WMTC.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên dòng Vespa điện mới là động cơ được thiết kế theo kiến trúc mô-đun, tích hợp thêm cảm biến tốc độ nhằm cải thiện hiệu suất và khả năng kiểm soát trong quá trình vận hành.

Piaggio cho biết động cơ được phát triển và sản xuất tại Ý, không sử dụng các bộ phận chứa vật liệu đất hiếm.

Riêng Primavera Tech còn được trang bị chế độ duy trì pin, có thể kích hoạt từ bảng đồng hồ. Tính năng này nhằm bảo vệ tình trạng pin khi xe không được sử dụng trong thời gian dài. Hãng chưa xác nhận Primavera và Sprint S có tính năng tương tự hay không.

Loạt trang bị trên Vespa điện

Cả 3 phiên bản đều có nhiều tùy chọn màu sắc, bao gồm phiên bản đặc biệt Product (RED) dành riêng cho từng dòng.

Vespa ra mắt 3 mẫu xe điện mới: Chạy tới 90km/sạc, có bản tháo rời pin, học sinh cũng lái được - Ảnh 4.
Vespa ra mắt 3 mẫu xe điện mới: Chạy tới 90km/sạc, có bản tháo rời pin, học sinh cũng lái được - Ảnh 5.
Vespa ra mắt 3 mẫu xe điện mới: Chạy tới 90km/sạc, có bản tháo rời pin, học sinh cũng lái được - Ảnh 6.
Vespa ra mắt 3 mẫu xe điện mới: Chạy tới 90km/sạc, có bản tháo rời pin, học sinh cũng lái được - Ảnh 7.

Vespa Elettrica có khung sườn thép dạng xương sống với các thanh gia cố bằng thép hàn, thân xe cũng được làm hoàn toàn bằng kim loại, với các tấm thân xe bằng thép tấm - Ảnh:

Vespa Elettrica sử dụng kết cấu khung thép dạng underbone với các chi tiết gia cường bằng thép hàn. Xe cũng duy trì kết cấu thân vỏ hoàn toàn bằng kim loại, sử dụng các tấm thép dập.

Các phiên bản 45 Series được trang bị bánh trước và sau cùng kích thước 12 inch, sử dụng lốp không săm. Trong khi đó, phiên bản 70 Series có cấu hình bánh trước 12 inch và bánh sau 11 inch.

Cả ba đều được trang bị phanh đĩa trước đường kính 200mm và phanh tang trống phía sau đường kính 140mm. Tuy nhiên, phiên bản 70 Series có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh.

Về công nghệ, hai phiên bản Vespa Elettrica có sự khác biệt đáng kể trong danh sách trang bị.

Phiên bản 45 Series sử dụng cụm đồng hồ mang phong cách tương tự đồng hồ analog truyền thống, qua đó duy trì nét thiết kế đặc trưng của Vespa.

Trong khi đó, phiên bản 70 Series được trang bị màn hình màu TFT kích thước 4,3 inch, tích hợp chức năng dẫn đường bằng bản đồ và kết nối điện thoại thông minh.

Hiện Piaggio chưa công bố giá bán chính thức, thời điểm bắt đầu giao xe ở Ý cũng như thời gian phân phối đến các thị trường khác.

Vespa ra mắt 3 mẫu xe máy điện mới: Chạy tới 100km/sạc, có bản pin rời, học sinh cũng lái được - Ảnh 8.Vespa bản đặc biệt 'bay' gần 50 triệu đồng dù chỉ chạy 135km

Với mức giá dễ tiếp cận hơn trong khi tình trạng xe gần như mới, chiếc Vespa Sprint Justin Bieber Edition có thể là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người yêu thích Vespa hoặc các fan của Justin Bieber.

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THANH LINH
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    Chủ đề: xe máy điện Vespa xe máy điện Vespa Vespa Elettrica

    Dòng sự kiện: Xe điện

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