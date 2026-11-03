Yamaha NMAX có bản điện: 104km/sạc, mạnh ngang xe xăng 125cc

Yamaha cuối cùng đã đưa cái tên NMAX lừng danh vào kỷ nguyên xe điện - Ảnh: Yamaha



Yamaha Motor Europe vừa chính thức trình làng NMAX E, phiên bản thuần điện của dòng xe tay ga Yamaha NMAX.

Yamaha NMAX E đi 104km/sạc

Theo công bố của hãng xe Nhật Bản, mẫu xe mới có khả năng vận hành tương đương xe tay ga sử dụng động cơ xăng dung tích 125cc.

Yamaha NMAX E được trang bị hệ truyền động điện eAxle kết hợp bộ truyền động dây đai. Động cơ điện có công suất tối đa 7,5 kW tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 33,3 Nm tại 500 vòng/phút.

NMAX E sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, điện áp 50,4 V và dung lượng 70,2 Ah. Pin được lắp cố định ở vị trí trung tâm xe nhằm hạ thấp trọng tâm.

Khác với mẫu NMAX đang được bán ở Việt Nam, Yamaha NMAX E sử dụng hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện



Yamaha công bố NMAX E có thể di chuyển tối đa 104km sau mỗi lần sạc đầy, theo chu trình thử nghiệm WMTC Class 1 với nhiệt độ pin ở mức 25 độ C.

Xe hỗ trợ sạc bằng nguồn điện dân dụng 220V hoặc tại các trạm sạc công cộng sử dụng đầu kết nối AC Type 2. Thời gian sạc từ 0% lên 100% vào khoảng 5,5 giờ.

Về khả năng vận hành, NMAX E được trang bị ba chế độ lái, cho phép người dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu. Các công nghệ hỗ trợ gồm hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), chống bó cứng phanh (ABS) và cảm biến vị trí tay ga không dây APSG.

Thiết kế không nhiều thay đổi

Dù chuyển sang sử dụng động cơ điện, Yamaha NMAX E vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng của dòng xe tay ga MAX.

Yamaha NMAX E vẫn giữ dáng quen thuộc, song không chỉ đơn thuần là một chiếc NMAX chạy xăng được thay thế bằng động cơ điện - Ảnh: Yamaha



Phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha đôi kết hợp đèn báo rẽ nhỏ gọn. Hai bên thân có chi tiết tạo hình boomerang quen thuộc. Thiết kế thân xe và cụm đèn hậu có nhiều nét tương đồng với các phiên bản NMAX Neo và NMAX Turbo chạy xăng.

Yamaha NMAX E sử dụng bộ khung dạng sống lưng (backbone), với góc nghiêng phuộc trước 26,5 độ và thông số trail 100mm.

Hệ thống treo trước là phuộc ống lồng, hành trình 100mm. Phía sau sử dụng giảm xóc đôi kết hợp gắp sau, hành trình 97mm. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực đơn ở cả hai bánh. Bộ lốp không săm có kích thước 110/70-13 phía trước và 130/70-13 phía sau.

Về kích thước, Yamaha NMAX E dài 1.980mm, rộng 795mm và cao 1.235mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.425mm, khoảng sáng gầm 135mm và chiều cao yên 770mm. Theo thông số công bố, trọng lượng xe không bao gồm pin là 121kg.

Hiện Yamaha Motor Europe chưa công bố giá bán chính thức của NMAX E. Trong khi đó, ở Việt Nam, Yamaha mới chỉ phân phối NMAX bản xăng với giá đề xuất 69 triệu đồng.

Chưa rõ Yamaha có đưa NMAX bản điện về Việt Nam hay không. Nhưng lãnh đạo Yamaha Indonesia từng phát biểu rằng "rất quan tâm đến xe điện" và "đang theo dõi tình hình thị trường".

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường xe điện Việt Nam trong thời gian gần đây, khả năng NMAX điện về Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra.