Xe máy điện mạnh ngang ô tô, 8 pin rời, tháo 6 pin vẫn chạy được

Cellcius C-01 có thiết kế góc cạnh với 8 mô đun pin hình lục giác bố trí dọc hai bên thân xe - Ảnh: Clandestine Design Group

Studio thiết kế Clandestine Design Group của Úc vừa giới thiệu Cellcius C-01, mẫu xe máy điện hypersport ý tưởng với thiết kế khác biệt và hệ thống pin dạng mô đun mang tên Hex-Core.

Thay vì sử dụng một bộ pin lớn cố định như nhiều mẫu mô tô điện hiện nay, Cellcius C-01 được trang bị 8 mô đun pin hình lục giác, bố trí dọc hai bên thân xe. Mỗi mô đun có dung lượng 3kWh, nâng tổng dung lượng lên 24kWh khi lắp đầy đủ.

Điểm đặc biệt là người lái có thể lựa chọn số lượng pin mang theo tùy theo nhu cầu sử dụng, thay vì luôn phải chở toàn bộ bộ pin trên mọi hành trình.

Tháo 6 cục pin, xe giảm tới 60kg

Theo Clandestine Design Group, Cellcius C-01 có trọng lượng 220kg khi lắp đầy đủ 8 mô đun pin. Cấu hình này hướng đến những hành trình dài hoặc nhu cầu vận hành trên đường đua.

Xe mạnh tới 195 mã lực, mạnh hơn cả một số ô tô như Honda Civic (176 mã lực), BMW 320i M Sport (184 mã lực)... - Ảnh: Clandestine Design Group

Nếu chỉ sử dụng 2 mô đun, tổng dung lượng pin còn 6kWh, trong khi trọng lượng xe giảm xuống 160kg. Như vậy, việc tháo 6 mô đun giúp chiếc mô tô nhẹ hơn tới 60kg.

Mỗi mô đun pin nặng khoảng 10kg, đủ để người dùng có thể tháo rời và mang theo.

Cách bố trí này nhằm giải quyết một trong những hạn chế của xe máy điện. Bộ pin dung lượng lớn giúp tăng phạm vi hoạt động nhưng cũng khiến xe nặng hơn. Ngược lại, pin nhỏ giúp xe nhẹ và linh hoạt hơn nhưng hạn chế quãng đường di chuyển.

Với Cellcius C-01, người lái có thể chủ động lựa chọn cấu hình pin phù hợp với từng chuyến đi. Chẳng hạn, chỉ lắp 2 mô đun khi di chuyển trong đô thị và sử dụng đầy đủ 8 mô đun khi cần đi xa.

Theo trang New Atlas, mẫu xe ý tưởng này được giới thiệu với công suất 195 mã lực khi lắp đầy đủ pin. Tuy nhiên, Clandestine Design Group chưa công bố các thông số vận hành được kiểm chứng độc lập như tốc độ tối đa, khả năng tăng tốc hay phạm vi hoạt động của từng cấu hình.

Việc tháo 6 mô đun pin giúp trọng lượng Cellcius C-01 giảm từ 220kg xuống còn 160kg - Ảnh: Clandestine Design Group

Pin có thể tháo rời, trở thành "ổ điện"

Không chỉ cho phép tùy chỉnh trọng lượng, hệ thống Hex-Core còn được thiết kế để giải quyết vấn đề sạc điện đối với những người sống trong căn hộ hoặc không có gara riêng.

Thay vì phải đưa cả chiếc mô tô đến trạm sạc, chủ xe có thể tháo từng mô đun pin, đặt vào ba lô chuyên dụng rồi mang vào nhà hoặc quán cà phê để sạc bằng ổ điện thông thường.

Đối với những người có gara, Clandestine Design Group đề xuất bộ sạc gắn tường có khả năng sạc đồng thời nhiều mô đun. Khi cần sử dụng, người lái chỉ việc thay những bộ pin đã hết điện bằng các mô đun được sạc sẵn.

Cellcius C-01 còn được thiết kế cổng sạc nhanh chuẩn CCS, bố trí chìm ở phía trên khu vực bình xăng giả.

Đáng chú ý, các mô đun pin có thể hoạt động độc lập như những trạm điện di động. Mỗi mô đun được đề xuất trang bị ổ cắm điện xoay chiều và cổng USB, hỗ trợ tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L).

Nhờ đó, người dùng có thể tận dụng pin để cung cấp điện cho các thiết bị điện tử khi cắm trại, làm việc ngoài trời hoặc ở những nơi không có điện lưới.

Những vị trí để trống sau khi tháo pin cũng không bị bỏ phí. Nhà thiết kế đề xuất các túi hành lý hình lục giác có thể lắp vừa vào những khoang này, giúp tăng không gian chứa đồ mà không cần gắn thêm thùng hành lý hai bên.

Các mô đun pin có thể tháo rời, mang vào nhà sạc hoặc sử dụng như trạm điện di động - Ảnh: Clandestine Design Group

Thiết kế như mô tô đua

Bên cạnh hệ thống pin, Cellcius C-01 còn sở hữu nhiều chi tiết kỹ thuật đáng chú ý.

Mẫu xe sử dụng hệ thống truyền động bằng trục composite carbon dạng kín thay cho xích truyền thống. Theo đơn vị thiết kế, giải pháp này hướng đến việc giảm tiếng ồn, hạn chế nhu cầu bảo dưỡng và tối ưu trọng lượng.

Hệ thống làm mát tận dụng hiệu ứng Venturi, với các cửa hút gió phía trước và khu vực áp suất thấp ở đuôi xe nhằm dẫn luồng khí nóng ra khỏi khung sườn khi xe di chuyển. Thiết kế này hướng đến việc giảm sự phụ thuộc vào quạt làm mát và hệ thống làm mát bằng chất lỏng cồng kềnh.

Cellcius C-01 được đề xuất trang bị phanh đua Brembo, hệ thống treo Öhlins có thể điều chỉnh toàn phần cùng phuộc trước hành trình ngược kích thước lớn.

Hệ thống đèn LED được tích hợp vào các mảng thân vỏ góc cạnh, trong đó cụm đèn hậu phân đoạn đảm nhiệm cả chức năng báo rẽ.

Xe còn có khả năng kết nối ứng dụng qua mạng 5G, hỗ trợ mở khóa bằng RFID hoặc mã PIN, cập nhật phần mềm từ xa và điều chỉnh phần mềm điều khiển theo số lượng mô đun pin đang sử dụng.

Ngôn ngữ thiết kế của Cellcius C-01 được Clandestine Design Group gọi là Technical Brutalism, nhấn mạnh việc phô bày các chi tiết cơ khí và biến hệ thống pin thành một phần của ngoại hình xe.

Cellcius C-01 sử dụng truyền động trục composite carbon, phanh Brembo và hệ thống treo Öhlins - Ảnh: Clandestine Design Group

Dù chưa được sản xuất, Cellcius C-01 đã giành giải Australian Good Design Award 2026 ở hạng mục Thiết kế ý tưởng. Mẫu xe cũng được ghi nhận tại Tokyo Design Awards và New Zealand Best Design Awards.

Hiện Clandestine Design Group chưa công bố đối tác sản xuất, thời điểm thương mại hóa hay giá bán dự kiến.