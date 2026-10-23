Xe máy điện mạnh hơn Porsche Macan, đi 200km/sạc

Furion có kế hoạch sản xuất Taran với số lượng giới hạn, thuộc phân khúc cao cấp - Ảnh: Furion

Công ty có trụ sở tại Le Mans (Pháp) Furion vừa cho ra mắt Taran, một chiếc xe máy điện thuần túy sử dụng công nghệ EVERSOR của hãng để dẫn động cả hai bánh, với một động cơ được tích hợp vào trục bánh trước.

Furion tuyên bố hệ thống này có thể cải thiện khả năng thu hồi năng lượng khi phanh, tăng phạm vi hoạt động và cải thiện khả năng vận hành linh hoạt.

Những thông số hãng công bố rất đáng chú ý với một chiếc mô tô có trọng lượng tương đương với nhiều mẫu xe thể thao phân khối lớn thông thường.

Furion cho biết xe có công suất 240kW (326 mã lực), pin 20kWh, trọng lượng 230kg và phạm vi hoạt động là 200km. Như vậy, Taran có công suất hơn cả một chiếc Porsche Macan đang bán ở Việt Nam (261,4 mã lực), gần bằng Panamera/Cayenne (348 mã lực).

Tầm hoạt động này được hỗ trợ rất lớn nhờ công nghệ EVERSOR đã được thử nghiệm trên một nguyên mẫu đã được chạy thử và kiểm chứng trên đường đua Le Mans. Theo hãng công bố, hệ thống này có thể nâng tỉ lệ năng lượng phanh thu hồi từ khoảng 7% lên 77%.

Tiền thân trực tiếp của Taran là M2, nguyên mẫu xe máy hybrid được phát triển dựa trên Yamaha MT-07 được Furion giới thiệu vào đầu năm 2026 - Ảnh: Furion

Tuy nhiên, xe nguyên mẫu dùng để thử nghiệm mới chỉ chạy trên kiến trúc điện áp 48V, khác với kiến trúc tối thiểu 400V dự kiến dành cho Taran. Thậm chí, hãng còn dự định nâng lên kiến trúc 800V. Do đó, hãng sẽ còn phải thực hiện nhiều thử nghiệm khác trước khi đưa xe ra thị trường.

Về ngoại hình, Taran sở hữu thiết kế góc cạnh, với phần thân xe có xu hướng đổ mạnh về phía trước. Tên gọi Taran được rút gọn từ Taranis, vị thần sấm sét trong thần thoại Celtic. Thiết kế này do Takumi Yamamoto đảm nhiệm. Ông cũng là người từng thiết kế mẫu concept GT by Citroën.

Taran nổi bật với các bề mặt đa diện, những đường vát sắc nét, các tấm ốp thân xe đục lỗ xếp tầng, cùng hệ thống đèn LED thanh mảnh. Yên xe được thiết kế tối giản, trong khi trọng tâm đặt thấp và dồn nhiều về phía trước.

Furion chưa công bố giá bán hoặc thời điểm đưa Taran ra thị trường, nhưng khách hàng quan tâm có thể đăng ký vào danh sách trên website chính thức của Furion - Ảnh: Furion

Thiết kế này không chỉ phục vụ mục đích thẩm mỹ mà còn phải đáp ứng yêu cầu làm mát pin và các linh kiện điện tử.

Bánh trước đóng vai trò trung tâm trong thiết kế của Taran. Đây không đơn thuần là một chi tiết tạo hình mà còn là nơi tích hợp động cơ điện. Theo nhà sản xuất, toàn bộ kiểu dáng của xe được phát triển xoay quanh kết cấu bánh trước này.

Giá bán dự kiến hiện chưa được công bố. Nhưng hãng cho biết sẽ sản xuất giới hạn. Điều này, kết hợp với các thông số trên, có thể dự đoán giá Taran sẽ không hề rẻ.