‘Ông lớn’ Honda đang thay đổi cách bán xe máy tại Việt Nam như thế nào?

Honda Việt Nam và Sở Xây dựng TP.HCM phát động chương trình phát triển giao thông bền vững ngày 22-10 - Ảnh: Honda Việt Nam

Trong bối cảnh các đô thị lớn tìm cách giảm phát thải từ phương tiện giao thông, Honda Việt Nam lựa chọn hướng phát triển song song xe máy điện và xe sử dụng động cơ đốt trong. Cách tiếp cận này được thể hiện qua danh mục sản phẩm, các giải pháp cung cấp năng lượng và hoạt động hợp tác với những đơn vị vận tải.

Ngày 22-10, Honda Việt Nam phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức chương trình hưởng ứng phát triển giao thông bền vững. Ngoài hoạt động bàn giao xe máy điện cho cán bộ của sở, chương trình còn có nội dung tư vấn đổi xe và thí điểm kiểm định khí thải xe máy.

Honda CUV e: được bàn giao cho cán bộ Sở Xây dựng TP.HCM trong chương trình giao thông bền vững - Ảnh: Honda Việt Nam

Thay vì chỉ tập trung vào việc đưa thêm xe điện ra thị trường, Honda đang từng bước xây dựng các giải pháp phục vụ quá trình sử dụng phương tiện. Đây là vấn đề đáng chú ý đối với xe máy điện, bởi trải nghiệm của người dùng không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm mà còn liên quan đến khả năng sạc, đổi pin và chi phí vận hành.

Honda mở rộng lựa chọn xe máy điện

Danh mục xe máy điện Honda tại Việt Nam hiện có ICON e:, CUV e: và UC3. Ba mẫu xe được giới thiệu trong quá trình hãng mở rộng hoạt động kinh doanh phương tiện điện tại thị trường trong nước.

Xe máy điện Honda UC3 tại sự kiện phối hợp giữa Honda Việt Nam và Sở Xây dựng TP.HCM - Ảnh: Honda Việt Nam

Cùng với sản phẩm, Honda triển khai các giải pháp hạ tầng gồm trạm sạc và hệ thống đổi pin. Việc phát triển đồng thời những hạng mục này nhằm hỗ trợ quá trình sử dụng xe điện, thay vì chỉ dựa vào khả năng vận hành của phương tiện.

Tuy nhiên, khả năng mở rộng thị trường xe máy điện còn phụ thuộc vào mức độ thuận tiện khi sạc hoặc đổi pin, khả năng tiếp cận các điểm dịch vụ và chi phí sử dụng trong thời gian dài. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của người dùng đang quen với xe máy xăng.

Xe điện trong hoạt động vận chuyển hàng hóa

Một hướng triển khai khác của Honda là đưa xe máy điện vào hoạt động vận chuyển. Từ năm 2021 đến nay, hãng đã bàn giao tổng cộng 405 xe máy điện giao hàng Benly e: cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác về phát triển bền vững.

Việc sử dụng xe điện trong hoạt động giao hàng là một hướng ứng dụng bên cạnh nhu cầu đi lại cá nhân. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế của phương tiện trong lĩnh vực này cần được đánh giá dựa trên quãng đường vận hành, tần suất sử dụng, thời gian nạp năng lượng và chi phí bảo dưỡng.

Hệ thống sạc phục vụ quá trình sử dụng xe máy điện Honda tại Việt Nam - Ảnh: Honda Việt Nam

Đối với các đơn vị vận chuyển có nhu cầu sử dụng phương tiện thường xuyên, khả năng tổ chức sạc hoặc đổi pin cũng ảnh hưởng đến thời gian khai thác xe. Vì vậy, việc mở rộng ứng dụng xe điện không chỉ phụ thuộc vào số lượng phương tiện được bàn giao mà còn cần tính đến điều kiện vận hành thực tế.

Xe máy xăng vẫn nằm trong lộ trình phát triển

Song song với xe điện, Honda Việt Nam cho biết đang từng bước nâng cấp danh mục xe máy sử dụng động cơ đốt trong để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Điều này cho thấy hãng chưa chuyển hoàn toàn sang phương tiện điện mà tiếp tục theo đuổi nhiều hướng công nghệ. Trong giai đoạn chuyển đổi, xe máy xăng vẫn là một phần trong danh mục sản phẩm, trong khi xe điện được bổ sung như một lựa chọn khác cho nhu cầu di chuyển.

Honda Việt Nam tiếp tục nâng cấp xe máy động cơ đốt trong đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 - Ảnh: Honda Việt Nam

Việc giảm phát thải từ giao thông vì thế không chỉ liên quan đến quá trình điện hóa phương tiện mà còn gắn với việc kiểm soát khí thải của lượng xe đang lưu hành. Hoạt động thí điểm kiểm định khí thải xe máy tại TP.HCM là một nội dung được triển khai trong chương trình phối hợp giữa Honda Việt Nam và Sở Xây dựng thành phố.

Trong thời gian tới, khả năng mở rộng xe máy điện của Honda tại Việt Nam sẽ phụ thuộc vào sức mua, mức độ hoàn thiện của hạ tầng hỗ trợ và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Trong khi đó, việc nâng cấp xe động cơ đốt trong vẫn là hướng đi được hãng duy trì song song với quá trình phát triển phương tiện điện.