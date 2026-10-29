Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có

Nhưng khác biệt rõ ràng nhất giữa hai phiên bản nằm ở phần mặt nạ. Wave Campuchia có 3 lỗ trên mặt nạ kèm pát sắt để người dùng có thể thêm giỏ hàng phía trước khi cần thiết. Trong khi đó, Honda Wave Alpha ở Việt Nam là một mặt trơn bóng. Do đó, khi có nhu cầu, để không phải khoan lỗ, người dùng thường có xu hướng mua ốp mặt nạ mới có sẵn pát sắt - Ảnh: Đại lý