Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có

Honda Wave 110 (hay Honda Wave Alpha ở Việt Nam) phiên bản mới đã được giới thiệu tại Campuchia với giá tương đương khoảng 35 triệu đồng.
Honda Wave 110 (tương đương Honda Wave Alpha ở Việt Nam) phiên bản mới đã có mặt tại các đại lý ở Campuchia. Xe được bán với giá 1.350 USD (gần 35 triệu đồng), sở hữu một số thay đổi về ngoại hình và trang bị so với phiên bản trước.
Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm ở bộ tem phối hai màu vàng và bạc, tạo điểm nhấn trên thân xe. So với bản đang bán ở Việt Nam, tem xe trên mẫu được phân phối ở Campuchia được đánh giá có phần cá tính hơn - Ảnh: Đại lý
Cụm đèn pha và đèn hậu cũng được điều chỉnh thiết kế, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn giữ những đường nét quen thuộc của dòng xe số Wave. Ổ khóa có nắp che bảo vệ - Ảnh: Đại lý
Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng vành nan hoa 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 70/90 và lốp sau 80/90. Honda Wave 110 mới vẫn sử dụng phanh tang trống cơ khí trên cả hai bánh, thay vì trang bị phanh đĩa - Ảnh: Đại lý
Honda Wave Alpha 2025 ra mắt đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Được mệnh danh là "mẫu xe số quốc dân", nhiều người đã kỳ vọng sự thay đổi lớn hơn chỉ là màu sắc và tem xe. Thậm chí có người còn mong Wave Alpha có phiên bản chạy điện.
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