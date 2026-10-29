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Xe

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Honda Wave 110 (hay Honda Wave Alpha ở Việt Nam) phiên bản mới đã được giới thiệu tại Campuchia với giá tương đương khoảng 35 triệu đồng.

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 1.

Honda Wave 110 mới đã có mặt ở đại lý Honda ở Campuchia - Ảnh: Đại lý

Honda Wave 110 (tương đương Honda Wave Alpha ở Việt Nam) phiên bản mới đã có mặt tại các đại lý ở Campuchia. Xe được bán với giá 1.350 USD (gần 35 triệu đồng), sở hữu một số thay đổi về ngoại hình và trang bị so với phiên bản trước.

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 2.
Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 3.
Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 4.

Điểm mới dễ nhận thấy nhất nằm ở bộ tem phối hai màu vàng và bạc, tạo điểm nhấn trên thân xe. So với bản đang bán ở Việt Nam, tem xe trên mẫu được phân phối ở Campuchia được đánh giá có phần cá tính hơn - Ảnh: Đại lý

Cụm đèn pha và đèn hậu cũng được điều chỉnh thiết kế, trong khi kiểu dáng tổng thể vẫn giữ những đường nét quen thuộc của dòng xe số Wave. Ổ khóa có nắp che bảo vệ - Ảnh: Đại lý

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 7.

Ngoài tem, giao diện đồng hồ cũng là một điểm khác biệt so với bản đang bán ở Việt Nam. Các thông tin hiển thị về cơ bản là tương tự, nhưng đồ họa trên Honda Wave Alpha bán ở Campuchia có phần góc cạnh, hiện đại hơn, trong khi bản ở Việt Nam gợi cảm giác "hoài cổ" hơn - Ảnh: Đại lý

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 8.

Nhưng khác biệt rõ ràng nhất giữa hai phiên bản nằm ở phần mặt nạ. Wave Campuchia có 3 lỗ trên mặt nạ kèm pát sắt để người dùng có thể thêm giỏ hàng phía trước khi cần thiết. Trong khi đó, Honda Wave Alpha ở Việt Nam là một mặt trơn bóng. Do đó, khi có nhu cầu, để không phải khoan lỗ, người dùng thường có xu hướng mua ốp mặt nạ mới có sẵn pát sắt - Ảnh: Đại lý

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 9.

Về vận hành, Honda Wave 110 mới sử dụng động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, dung tích 109,17cc, trục cam đơn OHC và làm mát bằng không khí. Động cơ có đường kính và hành trình piston lần lượt là 50mm và 55,597mm, tỉ số nén 9,0:1. Những thông số này tương tự bản bán ở Việt Nam - Ảnh: Đại lý

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 10.

Mẫu xe này vẫn sử dụng bộ chế hòa khí thay vì hệ thống phun xăng điện tử. Hệ thống đánh lửa DC-CDI kết hợp ly hợp ướt đa đĩa và truyền động bằng xích. Xe có cả khởi động điện và cần đạp khởi động - Ảnh: Đại lý

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 11.

Honda Wave 110 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 1.913 x 688 x 1.076 (mm), chiều dài cơ sở 1.224mm và khoảng sáng gầm 134mm. Chiều cao yên ở mức 770mm, trọng lượng ướt 97 kg và dung tích bình xăng 3,7 lít - Ảnh: Đại lý

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 12.
Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 13.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Xe sử dụng vành nan hoa 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 70/90 và lốp sau 80/90. Honda Wave 110 mới vẫn sử dụng phanh tang trống cơ khí trên cả hai bánh, thay vì trang bị phanh đĩa - Ảnh: Đại lý

Honda Wave Alpha mới ra mắt Đông Nam Á, có một tiện ích bản Việt không có - Ảnh 15.Honda Wave Alpha 2025 ra mắt, cộng đồng mạng xôn xao: 'Thiết kế Honda quá nhàn, đổi mỗi màu và tem'

Honda Wave Alpha 2025 ra mắt đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Được mệnh danh là "mẫu xe số quốc dân", nhiều người đã kỳ vọng sự thay đổi lớn hơn chỉ là màu sắc và tem xe. Thậm chí có người còn mong Wave Alpha có phiên bản chạy điện.

THANH LINH
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    Chủ đề: Honda Wave 110 Honda Wave Alpha Honda xe máy Honda

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