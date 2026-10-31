Nhà di động xe máy thiết kế độc đáo, đủ tiện nghi cho 2-4 người

Nhà di động có thiết kế khác lạ khi biến xe máy hai bánh thành xe sidecar thay vì dạng kéo sau như thông thường - Ảnh: Sidewinder Campers

Nhà di động xe máy thường gắn liền với những chiếc lều nhỏ gọn hoặc rơ-moóc kéo phía sau. Startup Sidewinder Campers của Mỹ lại lựa chọn cách tiếp cận khác khi phát triển nhà di động vỏ cứng, lắp trực tiếp bên hông mô tô theo kiểu sidecar.

Thay vì phải dựng lều mỗi khi dừng chân, người dùng có thể mang theo một khoang nghỉ ngơi với giường ngủ, khu vực bếp và các trang bị phục vụ sinh hoạt.

Sidewinder hiện giới thiệu bốn phiên bản gồm Pygmy, Colorado, Mojave và Sonoran. Trong đó, ba mẫu đầu tiên được thiết kế để lắp bên hông, còn Sonoran có kích thước lớn hơn đáng kể.

Nhà di động xe máy đủ chỗ ngủ cho 2-4 người

Xe có nhiều phiên bản để lựa chọn. Trong ảnh là hai phiên bản nhỏ nhất (trái) và lớn nhất (phải) - Ảnh: Sidewinder Campers

Pygmy là phiên bản nhỏ nhất của Sidewinder, có chiều dài 2,13m, rộng 1,22m và cao 1,22m. Trọng lượng không tải khoảng 159kg, tương đối nhẹ đối với một khoang sinh hoạt sử dụng kết cấu vỏ cứng.

Trong khi đó, bản Sonoran dài gần 4m, rộng và cao khoảng 2,13m, được thiết kế với không gian nghỉ cho 4 người.

Khung xe được làm bằng thép, kết hợp gỗ và vật liệu composite. Khoang nhà di động lắp vào mô tô thông qua hệ thống khung phụ chuyên dụng, thay vì sử dụng móc kéo phía sau như rơ-moóc thông thường.

Theo nhà sản xuất, hệ thống này có thể tương thích với các dòng mô tô cruiser, adventure và touring, những mẫu xe có dung tích động cơ từ 1.000cc trở lên là phù hợp nhất.

Bên trong Pygmy là không gian nghỉ ngơi dành cho hai người. Bình nước và bộ pin được bố trí dưới sàn, trong khi khu vực bếp đặt phía sau, có thể sử dụng bằng cách mở cửa đuôi.

Mẫu nhà di động này còn có các ngăn chứa đồ, hệ thống chiếu sáng LED và vách cách nhiệt. Tùy cấu hình, người dùng có thể bổ sung tấm pin năng lượng mặt trời, điều hòa, mái che, giá để hành lý và vòi tắm ngoài trời.

Khi dừng cắm trại, người dùng triển khai chân chống ổn định, mở mái che và bố trí bàn ghế bên ngoài. Khu vực bếp phía sau phục vụ việc nấu nướng, trong khi khoang chính được dùng để nghỉ ngơi.

Vì là nhà di động xe máy nên dù đủ tiện ích cơ bản song vẫn cần hy sinh một vài điểm như không có nhà tắm, không gian không thực sự rộng rãi - Ảnh: Sidewinder Campers

Dù vậy, chiều cao bên trong chỉ 1,22m nên người dùng không thể đứng thẳng. Không gian này chủ yếu phù hợp để nằm ngủ, đọc sách hoặc trú mưa.

Sidewinder chưa công bố giá bán chính thức của Pygmy. Theo Autoevolution, một số nguồn tin cho biết các mẫu nhỏ nhất của hãng có giá khởi điểm khoảng 10.000 USD, tương đương gần 260 triệu đồng.

Còn nhiều băn khoăn về độ an toàn

Để hạn chế điểm mù, nhà sản xuất có thể phải bổ sung camera cho nhà di động này, khi đó giá có thể tăng lên - Ảnh: Sidewinder Campers

Dù có cách bố trí độc đáo, nhà di động Sidewinder cũng đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn khi lưu thông.

Theo The Autopian, việc lắp một khoang lớn bên phải mô tô có thể cản trở đáng kể tầm nhìn của người lái. Để khắc phục, Sidewinder bố trí các cửa sổ trên thân khoang, cho phép người điều khiển quan sát xuyên qua.

Tuy nhiên, những cửa sổ này bị đánh giá có kích thước còn khá hẹp và sử dụng kính tối màu. Khi chuyển làn, vào cua hoặc di chuyển trong điều kiện trời mưa, ban đêm, khả năng quan sát có thể bị hạn chế. Có thể hãng sẽ phải bổ sung camera để cải thiện khả năng quan sát.

Một vấn đề khác là dù Pygmy nặng 159kg và Mojave khoảng 249kg, phiên bản Sonoran có trọng lượng không tải lên tới 612kg. Con số 612kg khiến khả năng kết hợp Sonoran với xe máy trở thành chủ đề gây tranh luận.

Theo RideApart, đơn vị kinh doanh rơ-moóc The USA Trailer Store cho biết các dòng mô tô touring cỡ lớn, cruiser và xe ba bánh thường có khả năng kéo tổng trọng lượng khoảng 227 - 363kg, tùy cấu hình. Theo khuyến cáo, tổng trọng lượng rơ-moóc đã chất đồ không nên vượt quá khoảng 50% trọng lượng bản thân chiếc xe.

Hiện tại, hãng mới chỉ ảnh thực tế các phiên bản nhỏ, còn bản lớn mới chỉ có ảnh vẽ kỹ thuật, cho thấy khả năng biến thể này sẽ được sản xuất sau. Khi đó, hãng sẽ phải tính toán lại trọng lượng để xe có thể đảm bảo an toàn - Ảnh:

Để so sánh, Honda Gold Wing Tour 2027 có trọng lượng khoảng 383kg, Harley-Davidson Road Glide 2026 nặng khoảng 380kg, còn BMW K 1600 GTL 2026 nặng khoảng 358kg.

Như vậy, riêng trọng lượng không tải 612kg của Sonoran đã vượt đáng kể mức kéo tham khảo nói trên. Khi bổ sung người, hành lý, nước và các thiết bị sinh hoạt, tổng khối lượng còn tăng thêm.

Dù vậy, giới hạn kéo rơ-moóc không thể áp dụng trực tiếp cho hệ thống lắp bên hông hoặc liên kết khung xe. Khả năng vận hành thực tế cần được xác định thông qua thiết kế kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng tổ hợp xe máy - nhà di động.

Tất nhiên, để bán sản phẩm được phép lưu thông trên đường, nhà sản xuất sẽ phải trải qua hàng loạt các cuộc thử nghiệm an toàn và lấy được giấy chứng nhận. Khi đó, người mua sẽ không còn phải băn khoăn các vấn đề trên.