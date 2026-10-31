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Xe máy điện có cốp lớn như ô tô, chở được 120kg hàng

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Mẫu xe máy điện Qargos F9 tại Ấn Độ gây chú ý với thiết kế khác thường, khoang chứa đồ lên tới 225 lít, khả năng chở 120kg hàng hóa và phạm vi hoạt động khoảng 150km sau mỗi lần sạc.

Xe máy điện có cốp lớn như ô tô, chở được 120kg hàng, chạy 150km/sạc - Ảnh 1.

Xe máy điện Qargos F9 lộ diện khi chạy thử - Ảnh: Rushlane

Một mẫu xe máy điện có thiết kế khác lạ được bắt gặp chạy thử trên đường phố Ấn Độ. Theo Rushlane, đây là Qargos F9, mẫu xe của Công ty khởi nghiệp Qargos có trụ sở tại Pune, được phát triển hướng tới những người làm dịch vụ giao hàng.

Khác với xe máy điện thông thường, Qargos F9 bố trí một khoang chứa đồ lớn ngay phía trước người lái. Khoang này có dung tích lên tới 225 lít, lớn hơn khoang hành lý (khi chưa gập ghế) của một số mẫu ô tô mini như VinFast VF 2 (47 lít), Wuling Macaron (123 lít), gần tương đương một số mẫu xe hạng A như Kia Morning (255 lít).

Thiết kế này khiến phần đầu xe kéo dài đáng kể, trong khi yên ngồi được đẩy về phía sau. Khi phần lớn diện tích thân xe dùng cho việc vận chuyển hàng hóa, Qargos F9 chỉ có một chỗ ngồi dành cho người lái.

Xe máy điện có cốp lớn như ô tô, chở được 120kg hàng, chạy 150km/sạc - Ảnh 2.
Xe máy điện có cốp lớn như ô tô, chở được 120kg hàng, chạy 150km/sạc - Ảnh 3.

Cốp lớn là điểm nhấn của mẫu xe này - Ảnh: Ruhlane

Khoang chứa đồ được thiết kế kín, có hệ thống chiếu sáng bên trong và chịu được tải trọng hàng hóa tối đa 120kg. Theo nhà phát triển, không gian này có thể phục vụ nhiều mục đích, từ giao thực phẩm, bưu kiện đến cải tạo thành khoang làm lạnh hoặc quầy bán hàng di động.

Trong những hình ảnh chạy thử mới nhất, khoang chứa phía trước dường như được chia thành hai ngăn riêng biệt, mỗi ngăn có cửa mở bằng bản lề. Cách bố trí này có thể giúp người giao hàng phân loại và lấy hàng thuận tiện hơn.

Xe máy điện có cốp lớn như ô tô, chở được 120kg hàng, chạy 150km/sạc - Ảnh 4.
Xe máy điện có cốp lớn như ô tô, chở được 120kg hàng, chạy 150km/sạc - Ảnh 5.

Hình dung về thiết kế của Qargos F9 trong thực tế - Ảnh dựng đồ họa: Rushlane

Ngoài khoang chứa đồ đặc biệt, Qargos F9 vẫn sử dụng một số trang bị quen thuộc trên xe máy điện. Xe có đèn pha LED hình tròn, đèn báo rẽ LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số đặt gần tay lái và tay dắt phía sau.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng, kết hợp phanh đĩa trước. Xe được trang bị bánh kích thước lớn, có thể là loại 14 inch. Động cơ điện được tích hợp trực tiếp vào bánh sau.

Về vận hành, Qargos F9 sử dụng động cơ điện BLDC công suất 3,4kW, tương đương khoảng 4,6 mã lực. Bộ pin dung lượng 6,1kWh cho phạm vi hoạt động được công bố khoảng 150km sau mỗi lần sạc đầy. Tốc độ tối đa đạt 80km/h.

Với khả năng chở hàng lớn và phạm vi hoạt động nói trên, Qargos F9 hướng đến các doanh nghiệp giao nhận, dịch vụ vận chuyển hàng hóa chặng cuối và hoạt động kinh doanh nhỏ trong đô thị.

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THANH LINH
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    Chủ đề: xe máy điện Xe độc lạ Qargos F9

    Dòng sự kiện: Xe điện

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