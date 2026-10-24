Xe máy điện Honda tầm giá 30 triệu có thể về Việt Nam: Như 'PCX bản điện', cốp rộng gần bằng Lead

Honda DM8 gây ấn tượng với vóc dáng gợi nhớ đến PCX - Ảnh: Honda

Trong một phát biểu với tờ Nikkei Asia hồi tháng 7, bà Sayaka Arai, Tổng giám đốc Honda Việt Nam (HVN), cho biết hãng đang lên kế hoạch mở rộng danh mục xe máy điện tại thị trường Việt Nam.

Trong đó bà cho biết phân khúc xe máy có giá dưới 30 triệu đồng hiện ghi nhận nhu cầu lớn nhất trên thị trường. Do đó Honda cũng đặt mục tiêu bổ sung một mẫu xe máy điện mới trong tầm giá này.

Để tối ưu chi phí sản xuất, nhiều khả năng hãng sẽ đưa một mẫu đã có trên thị trường quốc tế về Việt Nam, thậm chí đổi sang lắp ráp trong nước.

Trong số các mẫu xe máy điện giá phải chăng mà Honda đang phân phối có một mẫu khá đáng chú ý, khi sở hữu vóc dáng gợi nhớ đến chiếc PCX nổi tiếng trong khi giá dự kiến về Việt Nam chỉ khoảng 30 triệu đồng.

Honda DM8 là mẫu xe máy điện do Sundiro Honda, liên doanh của Honda tại Trung Quốc, sản xuất. Xe hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị, với thiết kế theo phong cách maxi-scooter. Ngoại thất có nhiều đường nét góc cạnh, kết hợp hệ thống đèn LED ở cả phía trước và sau.

Honda DM8 sử dụng khung sườn đôi nhằm tăng độ ổn định khi vận hành. Theo nhà sản xuất, xe được thiết kế với chiều cao tay lái 1.040mm, chiều cao yên 744mm và chiều cao sàn để chân 335mm. Khu vực để chân có kích thước 405 x 395 (mm), tạo không gian cho người lái và có thể đặt thêm đồ dùng khi cần.

Về tiện nghi, Honda DM8 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Các tính năng đáng chú ý gồm theo dõi tình trạng xe, mở khóa bằng NFC hoặc Bluetooth, định vị GPS, chống trộm và cập nhật phần mềm từ xa OTA.

Xe còn có hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB. Khoang chứa đồ dưới yên đạt dung tích 31 lít.

Honda DM8 có nhiều tiện nghi phù hợp với một chiếc xe máy đô thị. Tuy nhiên tầm vận hành sẽ là điểm trừ lớn - Ảnh: Honda

Honda DM8 sử dụng động cơ điện có công suất định mức 1.500W và công suất tối đa 3.100W. Xe đạt tốc độ tối đa 60km/h, có khả năng tăng tốc từ 0 - 50km/h trong khoảng 7,1 giây.

Mẫu xe có bốn chế độ lái gồm Sport, Eco, Normal và Assist, cho phép người dùng lựa chọn tùy theo điều kiện di chuyển. Bộ pin dung lượng 22,3 Ah cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 50km sau mỗi lần sạc đầy.

Honda DM8 sử dụng phuộc ống lồng phía trước, giảm xóc lò xo đôi phía sau, phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp CBS, đi kèm kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh.