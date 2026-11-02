'VinFast đang thay đổi cuộc chơi thị trường xe máy Việt'

Tại các thị trường mà xe máy điện ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn, vị thế thống trị của Honda đang bắt đầu phải đối mặt với một thử thách nghiêm trọng - Ảnh: Electrek

Thị trường xe máy Việt Nam đang thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế khi xe máy điện ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh số.

Trong bài viết đăng ngày 1-11, chuyên trang Electrek nhận định sự phát triển của xe điện đang tạo ra thách thức mới đối với vị thế dẫn đầu mà Honda đã duy trì trong nhiều thập kỷ.

Theo Electrek, Honda đã xây dựng được vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp xe máy toàn cầu với hàng triệu xe sử dụng động cơ đốt trong được bán ra mỗi năm.

Tuy nhiên, tại những thị trường mà xe máy điện ngày càng dễ tiếp cận, sự thống trị của hãng xe Nhật Bản đang đứng trước những thay đổi. Việt Nam được Electrek lựa chọn làm ví dụ điển hình cho xu hướng này.

Cứ 3 xe máy bán ra tại Việt Nam, có gần 1 là xe điện

VinFast là hãng có mức tăng trưởng cao nhất thị trường xe máy Việt Nam - Ảnh: Electrek

Dẫn số liệu từ chuyên trang thống kê Motorcycles Data, Electrek cho biết thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 3 triệu xe máy trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe máy điện đạt doanh số 973.247 chiếc, tăng 90,5%. Với kết quả này, xe điện chiếm khoảng 32% tổng lượng xe máy mới được tiêu thụ tại Việt Nam.

Điều đó đồng nghĩa cứ 3 xe máy bán ra trong 9 tháng đầu năm nay, có gần 1 chiếc sử dụng động cơ điện.

Tốc độ tăng trưởng của xe máy điện cao hơn đáng kể so với mức tăng chung của toàn thị trường, cho thấy phân khúc này đang ngày càng có vai trò lớn hơn trong ngành xe hai bánh tại Việt Nam.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất trong nhóm dẫn đầu không phải Honda mà là VinFast.

Honda vẫn giữ vị trí số một về doanh số xe máy tại Việt Nam, với mức tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, con số này thấp hơn mức tăng trưởng 25,9% của toàn thị trường.

Trong khi đó, VinFast vươn lên vị trí thứ hai với doanh số tăng 152,1%. Yamaha đứng thứ ba, tiếp theo là hãng xe điện Yadea ở vị trí thứ tư.

Như vậy, trong 4 thương hiệu xe máy dẫn đầu thị trường Việt Nam, có hai hãng tập trung vào xe điện là VinFast và Yadea.

Electrek cho rằng đây là thay đổi đáng chú ý tại một thị trường vốn có sự hiện diện áp đảo của các nhà sản xuất xe máy chạy xăng đến từ Nhật Bản.

Honda vẫn dẫn đầu nhưng sức ép từ xe điện ngày càng lớn

Electrek đánh giá: Việt Nam là một ví dụ quan trọng về những gì có thể xảy ra khi xe máy điện đang dần trở thành lựa chọn phổ biến - Ảnh: Electrek

Theo Electrek, sự phát triển nhanh chóng của xe máy điện tại Việt Nam không diễn ra một cách riêng lẻ mà còn chịu tác động từ những chính sách hướng đến giảm ô nhiễm không khí đô thị.

Trong đó, kế hoạch hạn chế xe máy chạy xăng tại một số khu vực ở Hà Nội được xem là một trong những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho các lựa chọn sử dụng điện.

Bên cạnh đó, việc những nhà sản xuất như VinFast liên tục mở rộng danh mục sản phẩm cũng mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn thay thế xe máy chạy xăng hơn trước.

Dù vậy, Electrek cũng nhấn mạnh sự phát triển của xe máy điện không đồng nghĩa Honda đang gặp khó khăn về doanh số.

Thực tế, doanh số của hãng xe Nhật Bản vẫn tăng trưởng và Honda tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam.

Tuy nhiên, mức tăng 8,4% của Honda thấp hơn đáng kể so với toàn ngành, đặc biệt khi đặt cạnh mức tăng 90,5% của phân khúc xe điện và 152,1% của VinFast. Điều này cho thấy thị phần tương đối của Honda đang chịu sức ép khi các hãng xe điện mở rộng quy mô.

Theo đánh giá của Electrek, Việt Nam là một ví dụ đáng chú ý về những thay đổi có thể xảy ra khi xe máy điện trở thành lựa chọn phổ biến, đủ sức cạnh tranh với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.

Sau nhiều thập kỷ phát triển và hoàn thiện các mẫu xe máy chạy xăng, Honda hiện đứng trước câu hỏi về tốc độ thích ứng với xu hướng điện hóa.

Electrek kết luận rằng vấn đề không nằm ở việc Honda có còn dẫn đầu thị trường hay không, mà là hãng xe Nhật Bản sẽ thích ứng nhanh đến mức nào khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xe máy điện.