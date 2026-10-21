Thêm hãng xe mới sắp vào Việt Nam, có SUV chạy điện đi kèm máy xăng

iCAUR dự kiến vào Việt Nam ngay cuối năm nay - Ảnh: iCAUR

Hai mẫu xe mới chuẩn bị bán tại Việt Nam

iCAUR V27 là mẫu xe trang bị hệ truyền động REEV - Ảnh: iCAUR

Thị trường ô tô Việt Nam chuẩn bị đón thêm một thương hiệu xe mới. Theo thông tin công bố ngày 20-10 trong sự kiện iCAUR International User Summit 2026 diễn ra ở Trung Quốc, Chery cho biết iCAUR dự kiến chính thức gia nhập thị trường trong nước vào cuối năm 2026, với hai mẫu xe đầu tiên là V23 và V27.

iCAUR là thương hiệu ô tô năng lượng mới cao cấp thuộc Tập đoàn Chery. Hãng hiện diện tại hơn 40 thị trường, tập trung vào các dòng xe có thiết kế vuông vức, kết hợp công nghệ điện hóa.

Trong hai mẫu xe chuẩn bị bán tại Việt Nam, iCAUR V27 sử dụng hệ truyền động REEV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Khác với xe hybrid thông thường, bánh xe V27 được dẫn động hoàn toàn bằng mô-tơ điện. Động cơ đốt trong chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ phát điện, cung cấp năng lượng cho pin hoặc mô-tơ khi cần.

Cấu hình này cho phép xe vừa sạc điện từ nguồn bên ngoài, vừa tiếp nhiên liệu để duy trì khả năng vận hành. Đây là giải pháp hướng đến những hành trình dài hoặc khu vực có hạ tầng trạm sạc chưa phát triển.

Về thiết kế, V27 mang dáng SUV hình hộp với các đường nét vuông vức, phần đầu xe dựng đứng và tỉ lệ thân xe khỏe khoắn.

V23 là xe thuần điện dự kiến phân phối cùng V27 - Ảnh: iCAUR

Trong khi đó, iCAUR V23 là mẫu SUV thuần điện, cũng sở hữu ngoại hình vuông vức. Bốn bánh xe được bố trí gần các góc thân xe nhằm tối ưu không gian sử dụng. Theo thông tin từ hãng, V23 đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Trước kế hoạch phân phối chính thức, iCAUR đã đưa cả V23 và V27 tới Việt Nam để tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho truyền thông, đại lý và khách hàng tiềm năng. Hãng cho biết đang thu thập phản hồi về thiết kế, công nghệ và nhu cầu sử dụng để chuẩn bị cho việc ra mắt.

Hiện giá bán, thông số kỹ thuật và cấu hình cụ thể của hai mẫu xe tại Việt Nam chưa được công bố.

iCAUR thêm mẫu SUV mới tại Trung Quốc

Thông tin được đưa ra trong sự kiện iCAUR International User Summit 2026 - Ảnh: iCAUR

Thông tin về kế hoạch gia nhập Việt Nam được đưa ra trong thời gian diễn ra sự kiện iCAUR International User Summit 2026, tổ chức từ ngày 19 đến 23-10 tại Vu Hồ, Trung Quốc.

Sự kiện quy tụ người dùng, đại diện truyền thông và đối tác từ gần 100 quốc gia. Một trong những hoạt động đáng chú ý là lễ hội cá nhân hóa xe User Modification Carnival, nơi trưng bày 20 mẫu xe thuộc dòng V-series đã được tùy biến.

Bên cạnh hoạt động tham quan nhà máy và lái thử, iCAUR còn giới thiệu mẫu SUV V25 vào ngày 19-10.

Mẫu xe mới tiếp tục sử dụng thiết kế hình hộp đặc trưng của thương hiệu. Theo công bố, V25 có hệ thống dẫn động i-AWD cùng hai lựa chọn hệ truyền động là REEV và BEV (thuần điện).