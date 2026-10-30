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28 ngày xuyên Việt cùng VinFast VF 2: 'Bé hạt tiêu có nhiều điểm hay'

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Tạm biệt những chiếc SUV, bán tải hai cầu quen thuộc, anh Khánh chọn VinFast VF 2 để rong ruổi khắp Việt Nam suốt một năm. Sau 28 ngày, hơn 4.000km đã trôi qua cùng những đêm cắm trại ven biển, những con đèo quanh co và cả những lần 'Bé 2' khiến chủ nhân phải toát mồ hôi.

Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 1.

Có những chuyến đi mà đích đến không quan trọng bằng những gì bắt gặp trên đường. Với anh Khánh, chủ kênh YouTube "Khánh Đi Tìm" tại TP.HCM, hành trình xuyên Việt 365 ngày bắt đầu từ mong muốn giản dị như thế.

Người bạn đồng hành lần này không phải chiếc SUV hay bán tải hai cầu anh từng gắn bó, mà là VinFast VF 2, được anh trìu mến gọi là "Bé 2".

Rời TP.HCM, hai người cùng chiếc xe nhỏ lần lượt đi qua Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam. Sau 28 ngày, hành trình đã vượt mốc 4.000km.

Thay vì chọn cao tốc để nhanh chóng đến nơi, anh Khánh đi qua những con đường ven biển, nơi một bên là núi, một bên là biển xanh. Xe chạy trung bình khoảng 45km/h, đường đẹp cũng chỉ lên khoảng 70km/h.

"Ngày nào cũng là kỷ niệm đẹp không quên vì cảnh sắc Việt Nam quá đẹp", anh chia sẻ.

Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 2.

Khi "Bé 2" gặp những con đèo và bãi cát

Đi chậm để tận hưởng - Ảnh: NVCC

Đi bằng xe điện nhỏ qua những cung đường dài, anh Khánh có dịp trải nghiệm nhiều điều mà việc di chuyển trong thành phố khó mang lại.

VinFast công bố VF 2 có phạm vi hoạt động tối đa 210km mỗi lần sạc. Nhưng trên những con đèo, quãng đường đi được lại là một câu chuyện thú vị.

Từ TP.HCM lên Lâm Đồng qua đèo Bảo Lộc, xe đi được khoảng 140km với 80% pin. Ở chiều ngược lại, cùng lượng pin ấy đưa anh đi hơn 200km, nhờ địa hình xuống dốc và hệ thống phanh tái sinh thu hồi năng lượng.

Có những cung đèo VF 2 vượt qua khá nhẹ nhàng, như đèo Prenn. Nhưng đèo Bảo Lộc lại khiến xe xuất hiện cảnh báo quá nhiệt động cơ. Anh đành dừng nghỉ trước khi tiếp tục.

Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 8.
Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 9.
Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 10.

Chiếc VinFast VF 2 gặp không ít thử thách, nhưng đều vượt qua - Ảnh: NVCC

Đến thảo nguyên Bùi Hui (Quảng Ngãi), một con dốc dài và cao tiếp tục thử thách "Bé 2". Xe bị giảm công suất, khiến anh phải dừng hai lần mới lên tới đỉnh.

Rồi đến Mũi Dinh (Ninh Thuận), nơi anh dự định tìm một góc đẹp để dựng lều, chiếc xe mắc kẹt trên đường cát.

May mắn, kinh nghiệm đi địa hình trước đây giúp anh không quá lúng túng. Thay vì cố đạp ga, anh giảm áp suất lốp, điều chỉnh hướng lái rồi từ từ đưa xe thoát khỏi cát.

Những lần phải dừng giữa đường như thế không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nhưng với một chuyến đi kéo dài cả năm, đó cũng là những trải nghiệm khó quên.

Từ xe hai cầu rộng rãi đến VinFast VF 2 "bé hạt tiêu"

Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 11.

Vì xe nhỏ nên cũng phải "căn ke", nhưng không phải nhiệm vụ "bất khả thi" với những chuyến đi xa như nhiều người nghĩ - Ảnh: NVCC

Trước đây, anh Khánh từng cầm lái Mitsubishi Pajero Sport động cơ V6 3.0L và bán tải Triton Athlete 4x4. Những chiếc xe rộng rãi, gầm cao giúp việc chở đồ hay chinh phục địa hình khó trở nên thuận tiện hơn.

Chuyển sang VF 2, mọi thứ đều phải tính toán kỹ hơn. Đường nào nên đi, con dốc nào cần dè chừng, thậm chí mang theo bao nhiêu đồ cũng trở thành một phần của chuyến phiêu lưu.

Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 12.

Hành trình có hai người lớn, với khoảng 250kg hành lý gồm vali, ba lô, hai thùng Pro-Art 90 lít và đủ loại thiết bị cắm trại.

Để chứa hết số đồ này, anh tháo hàng ghế sau, biến chiếc xe điện nhỏ thành một kho hành lý di động.

Không gian hạn chế đôi lúc mang đến những phiền toái rất đời thường. Tìm chỗ đặt điện thoại, ví hay lấy một món đồ nằm sâu bên trong cũng cần chút khéo léo. Mỗi lần dựng trại, anh lại phải sắp xếp hành lý cho gọn gàng.

Dù vậy, theo anh, nếu biết tận dụng không gian, VF 2 vẫn đủ phục vụ chuyến đi. Từ chỗ quen với những chiếc xe lớn, anh dần học cách mang ít hơn và sắp xếp mọi thứ vừa đủ.

Đi xe điện xuyên Việt, chuyện tìm trạm sạc ra sao?

Sau hơn 4.000km, chuyện tìm trạm sạc chưa khiến anh Khánh gặp nhiều khó khăn. Mạng lưới trạm sạc VinFast xuất hiện tại nhiều địa phương trên hành trình.

Điều anh cần chú ý hơn là dung lượng pin trước mỗi cung đèo. Đường bằng, đường dốc hay những đoạn liên tục lên xuống núi đều có thể khiến quãng đường thực tế khác với dự tính.

Nhưng với anh, những phép tính ấy chỉ là một phần của chuyến đi.

Điều đáng nhớ hơn nằm ở những cung đường ven biển đầy nắng gió, những buổi dựng lều giữa thiên nhiên và cả những lần phải tìm cách đưa "Bé 2" vượt qua thử thách.

Sau 28 ngày, hành trình mới chỉ đi qua những chặng đầu tiên. Phía trước vẫn còn Đông Bắc, Tây Bắc và những con đường miền núi mà cả hai chưa từng trải nghiệm cùng nhau.

Một năm xuyên Việt, với anh Khánh, không chỉ là chuyện đi hết bao nhiêu cây số hay đặt chân tới bao nhiêu tỉnh thành.

Rời tay lái chiếc bán tải hai cầu quen thuộc để đồng hành cùng một chiếc xe điện nhỏ, anh đang chọn khám phá Việt Nam theo một nhịp điệu khác.

Cất Pajero Sport đem VinFast VF 2 xuyên Việt: 'Bé hạt tiêu có cái hay của bé hạt tiêu' - Ảnh 2.Chuyên gia: 'VinFast VF 2 là mẫu xe tôi mong xuất hiện từ 5 - 10 năm trước'

Theo chuyên gia Dương Đăng Quang, ô tô ngày nay không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện cá tính, phong cách sống của chủ nhân. Trong số các đề cử năm nay, VinFast VF 2 là mẫu xe khiến ông đặc biệt chú ý.

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    Chủ đề: đi phượt VINFAST xe điện VinFast VF 2 chủ xe VinFast VF 2

    Dòng sự kiện: Xe điện

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