Toyota tiếp tục ra mắt động cơ xăng thế hệ mới

Động cơ đốt trong được dự báo tiếp tục là "mỏ vàng" của Toyota - Ảnh: Toyota

Theo Automotive News, Toyota đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 1,5 tỉ euro (tương đương hơn 43.100 tỉ đồng) mỗi năm từ hoạt động cung cấp hệ truyền động cho các hãng xe khác vào năm 2032.

Ngay trong năm 2026, hãng xe Nhật Bản kỳ vọng nhận được lượng đơn hàng trị giá khoảng 500 triệu euro (gần 14.400 tỉ đồng). Việc bàn giao động cơ và hệ truyền động hybrid thế hệ mới dự kiến bắt đầu sớm nhất từ năm 2027.

Kế hoạch này cho thấy Toyota vẫn đặt niềm tin vào động cơ đốt trong, ngay cả khi nhiều nhà sản xuất đang chuyển hướng đầu tư sang xe điện.

Quan điểm của Toyota từng được ông Hiroki Nakajima, Giám đốc công nghệ hãng xe Nhật Bản, thể hiện tại một buổi trao đổi với giới truyền thông ở Tokyo vào tháng 10-2025.

"Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ Toyota nên là công ty tiếp tục sản xuất động cơ cho đến tận cùng", ông Nakajima phát biểu.

Trước đó ông Akio Toyoda, cựu CEO và hiện là Chủ tịch Toyota, nhiều lần khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của hãng là giảm phát thải carbon. Tuy nhiên ô tô thuần điện không phải giải pháp duy nhất để đạt được điều này.

Toyota Corolla Concept sở hữu thiết kế trông giống một mẫu ô tô thuần điện, nhưng phần đầu xe ngắn vẫn đủ bố trí một động cơ xăng nhỏ gọn dưới nắp ca pô - Ảnh: Toyota

Thay vì chỉ nâng cấp các động cơ hiện có để đáp ứng quy định khí thải mới, Toyota lựa chọn phát triển thế hệ động cơ hoàn toàn mới. Hãng không chỉ sử dụng cho các dòng xe của mình mà còn muốn bán công nghệ này cho những hãng khác.

Toyota muốn bán động cơ xăng cho ai?

Toyota đã và đang hợp tác với nhiều thương hiệu khác nhau - Ảnh: Toyota

Toyota hiện chưa công bố danh sách khách hàng sẽ mua động cơ thế hệ mới. Tuy nhiên, hãng có nhiều lợi thế nhờ mối quan hệ với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản.

Daihatsu là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Toyota. Trong khi đó Toyota nắm giữ 21,5% quyền biểu quyết tại Subaru và 5,1% cổ phần Mazda.

Tính chung, Toyota cùng các hãng xe có quan hệ hợp tác tạo thành hệ sinh thái với quy mô sản xuất khoảng 16 triệu xe mỗi năm. Đây được xem là thị trường tiềm năng cho hoạt động cung cấp động cơ và hệ truyền động.

Trên thực tế, Toyota đã chia sẻ công nghệ với nhiều đối tác. Mazda CX-50 Hybrid sử dụng hệ thống hybrid của Toyota. Subaru cũng ứng dụng một số linh kiện điện từ hãng xe này, trong khi Suzuki sử dụng nhiều loại động cơ Toyota.

Tuy nhiên, việc thuyết phục các đối tác sử dụng động cơ mới không đơn giản.

Mazda đang phát triển động cơ Skyactiv-Z cùng hệ thống hybrid riêng cho CX-5 thế hệ mới. Subaru cũng tiếp tục đầu tư vào động cơ boxer đặc trưng, với mục tiêu nâng hiệu suất nhiệt lên 50%.

Dù vậy, mua động cơ từ Toyota có thể là lựa chọn đáng cân nhắc với những hãng xe muốn tiết kiệm chi phí nghiên cứu và phát triển.

Ngược lại, Toyota có thể tăng sản lượng, phân bổ chi phí đầu tư cho nhiều khách hàng hơn, từ đó cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Động cơ xăng mới có gì đặc biệt?

Một thách thức Toyota phải đối mặt là nhiều hãng đang có xu hướng ứng dụng động cơ phát triển riêng - Ảnh: Toyota

Toyota lần đầu giới thiệu kế hoạch phát triển động cơ đốt trong thế hệ mới vào năm 2024. Dòng động cơ này gồm ba cấu hình 4 xi lanh: 1.5L hút khí tự nhiên, 1.5L tăng áp và 2.0L tăng áp.

Theo Toyota, các động cơ mới có kích thước nhỏ gọn hơn, đồng thời hướng tới hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn thế hệ trước.

Trong đó động cơ 1.5L tăng áp được phát triển với mục tiêu đạt công suất tương đương động cơ 2.5L hút khí tự nhiên thông thường.

Động cơ 2.0L tăng áp hướng tới công suất cao hơn loại 2.4L tăng áp hiện tại, đồng thời cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu.

Đáng chú ý, Toyota phát triển các động cơ này để phù hợp với xu hướng điện hóa. Các động cơ 1.5L được thiết kế để kết hợp với hệ thống hybrid. Trong khi đó động cơ 2.0L tăng áp có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp mô tơ điện.

Kích thước nhỏ gọn cũng giúp việc lắp đặt động cơ trên nhiều nền tảng khung gầm trở nên thuận tiện hơn, kể cả những nền tảng được thiết kế để sử dụng nhiều loại hệ truyền động.

Định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển song song nhiều công nghệ của Toyota.

Tuy nhiên, mục tiêu 1,7 tỉ USD mỗi năm vẫn là kỳ vọng cho năm 2032. Khả năng hiện thực hóa còn phụ thuộc vào số lượng đối tác chấp nhận sử dụng động cơ và hệ truyền động do Toyota cung cấp.