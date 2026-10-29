Toyota tính bán xe điện giá phải chăng ở Đông Nam Á

Toyota cân nhắc bổ sung xe điện giá thấp - Ảnh: Kompas

Theo trang Kompas, ông Nandi Julyanto, Tổng giám đốc Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), cho biết hãng đang nghiên cứu những mẫu xe điện mới, phù hợp hơn với nhu cầu và điều kiện thị trường Indonesia.

Phát biểu tại trụ sở Bộ Công nghiệp Indonesia ngày 27-10, ông Nandi khẳng định Toyota sẽ tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm theo nhu cầu của người tiêu dùng.

"Chúng tôi sẽ luôn cung cấp những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng", ông nói.

Hiện Toyota đã phân phối mẫu SUV điện bZ4X tại Indonesia. Tuy nhiên, hãng đang cân nhắc bổ sung những sản phẩm phù hợp hơn với thị trường, trong đó có yếu tố giá bán.

"Hiện chúng tôi đã có bZ4X. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cân nhắc những mẫu xe phù hợp hơn. Hy vọng giá bán cũng sẽ dễ tiếp cận hơn", ông Nandi chia sẻ.

Đại diện Toyota xác nhận hãng đang chuẩn bị các mẫu xe điện khác dành cho Indonesia. Việc phát triển sản phẩm sẽ dựa trên nhu cầu khách hàng và đặc điểm của thị trường trong nước.

Dù vậy, Toyota chưa tiết lộ tên xe, phân khúc, thông số kỹ thuật, hay thời điểm ra mắt. Ngoài ra, cũng chưa rõ điều này có tác động thế nào đến các thị trường khác.

Toyota từng trưng bày bZ4X trong một triển lãm ô tô ở Việt Nam năm 2022 làm dấy lên tin đồn về khả năng mở bán. Tuy nhiên, từ đó đến nay, hãng vẫn tập trung phát triển hybrid và chưa phân phối mẫu xe thuần điện nào.

bZ4X là tâm điểm của gian hàng Toyota tại VMS 2022 - Ảnh: LÊ HOÀNG

Theo bảng giá lăn bánh tại Jakarta tháng 10-2026, Toyota bZ4X hiện có hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn có giá từ 799 triệu rupiah (hơn 1,1 tỉ đồng) và bản cao hơn giá 889 triệu rupiah (1,3 tỉ đồng).

Ngoài bZ4X, Toyota còn phân phối mẫu SUV điện Urban Cruiser với giá từ 759 - 763 triệu rupiah (gần 1,1 tỉ đồng). Tuy nhiên, Urban Cruiser được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, trong khi bZ4X được sản xuất tại Indonesia.

Việc bổ sung sản phẩm có giá thấp hơn có thể giúp Toyota mở rộng lựa chọn cho người mua ô tô điện tại Indonesia. Dù chưa có thông tin tương tự ở các thị trường khác, song nếu thành công ở đây, Toyota hoàn toàn có thể xem xét lựa chọn rộng hơn cho khu vực Đông Nam Á.