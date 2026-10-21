Xe điện thống trị doanh số, vì sao các hãng vẫn ồ ạt đổ bộ xe hybrid vào Việt Nam?

Khi tham gia giao thông tại Việt Nam rất dễ bắt gặp các dòng xe thuần điện và xe lai (hybrid) - Ảnh: THY NHUNG

Trong bối cảnh toàn cầu đang đẩy mạnh chuyển đổi sang xe điện để giảm phát thải khí nhà kính, một xu hướng rõ nét đang diễn ra, các ông lớn Nhật Bản và Hàn Quốc không "đánh tất tay" vào xe thuần điện (BEV).

Họ kiên trì theo đuổi chiến lược đa lộ trình, trong đó xe hybrid (HEV/PHEV) đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn chuyển tiếp.

Loạt xe hybrid ra mắt tại Việt Nam

Hyundai vừa giới thiệu các biến thể động cơ lai Hyundai Palisade Hybrid tại Việt Nam - Ảnh: THY NHUNG

Theo số liệu của VinFast, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) kể từ cuối năm 2024 đến tháng 9-2026, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến chuỗi "thống trị" liên tiếp khi ngôi vị xe bán chạy nhất tháng thuộc về các mẫu ô tô điện. Sự luân phiên dẫn đầu của VinFast VF 5, VF 3 và tân binh Limo Green có doanh số dao động từ 3.000 - 5.000 xe/tháng là minh chứng rõ nhất.

Dù vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường ô tô Việt Nam vẫn chứng kiến cuộc đổ bộ của các dòng xe hybrid mặc cho các dòng xe điện liên tiếp đứng đầu doanh số tháng liên tiếp.

Ngay từ những tháng đầu năm 2026, Honda chính thức chuyển đổi dòng CR-V e:HEV. Vào tháng 9, Toyota bổ sung phiên bản hybrid tự sạc Land Cruiser HEV (LC300), hay THACO giới thiệu phiên bản nâng cấp của bộ đôi hybrid gồm Kia New Sorento HEV/PHEV và Kia Sportage Hybrid vào tháng 6.

Ngày 16-10 vừa qua, Hyundai đẩy mạnh chiến lược hybrid hóa dải SUV gầm cao bằng việc giới thiệu các biến thể động cơ lai Hyundai Palisade Hybrid và trước đó là Hyundai Tucson Hybrid.

Một số thương hiệu khác như MG và Omoda & Jaecoo cũng ra mắt các dòng hybrid, thậm chí thương hiệu xe điện đình đám của Trung Quốc, BYD cũng mở rộng chiến lược xe năng lượng mới tại Việt Nam bằng việc đưa về các dòng xe sử dụng công nghệ sạc ngoài Plug-in Hybrid, tiêu biểu là mẫu Sealion 6 và Seal 5.

Tại Việt Nam, Hyundai Thành Công từng bước mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa, trong đó công nghệ Turbo Hybrid là giải pháp kết hợp đang được đơn vị chú trọng.

Hybrid là lựa chọn thực tế?

Một trạm sạc tại trung tâm thương mại ở TP.HCM - Ảnh: THY NHUNG

Theo các chuyên gia, lý do không chỉ là công nghệ hay marketing, mà xuất phát từ những yếu tố thực tế như hạ tầng, khí hậu, chi phí sản xuất và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực TP.HCM, cho biết tại Việt Nam và nhiều nước châu Á, hạ tầng sạc công cộng vẫn còn hạn chế và phân bố không đồng đều.

Trong khi các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội đang cải thiện, vùng sâu vùng xa, đường tỉnh lộ và khu vực nông thôn gần như chưa có trạm sạc đáng kể.

"Thêm vào đó là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nhiệt độ ngoài trời thường xuyên 32-38°C, thậm chí hơn 40°C vào cao điểm, độ ẩm cao khiến hệ thống điều hòa phải hoạt động liên tục", PGS.TS Dũng nhận định điều này tiêu tốn đáng kể năng lượng pin của xe thuần điện.

Về các chi phí sản xuất và sở hữu, lợi thế kinh tế thuộc về xe hybrid. Một số hãng không cạnh tranh nổi với Trung Quốc trong phân khúc xe thuần điện thì sẽ tập trung vào thế mạnh riêng.

Theo ông Dũng, hybrid cho phép giảm phát thải ngay, tận dụng hạ tầng xăng hiện có, và chuẩn bị tâm lý cũng như kỹ năng cho người dùng và thợ sửa chữa trước khi xe thuần điện thực sự bùng nổ.

"Hybrid không phải là bước lùi, mà là bước đi "khôn ngoan" trên con đường hướng tới giao thông bền vững. Việt Nam có thể học hỏi từ chiến lược thực tế này để xây dựng lộ trình điện hóa thông minh, hiệu quả và công bằng cho mọi vùng miền", PGS.TS Đỗ Văn Dũng chia sẻ thêm.

Chuyên gia ô tô Huỳnh Minh Châu cho rằng các hãng đẩy mạnh xe hybrid thay vì dồn toàn lực cho xe thuần điện phản ánh rõ nét chiến lược chuyển dịch thực tế của các hãng ô tô truyền thống và tâm lý e ngại hạ tầng của số đông người dùng hiện nay.

"Theo tôi, các hãng xe chọn hybrid làm bước đệm chiến lược và giải quyết bài toán "quá độ" về hạ tầng, đồng thời cũng nhằm giảm áp lực chuỗi cung ứng và chi phí", chuyên gia Minh Châu nói.