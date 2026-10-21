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Thực hư chuyện Lynk & Co ngừng bán nhiều mẫu xe ở Việt Nam

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Trước thông tin Lynk & Co ngừng bán các mẫu 01, 03+ và 09 tại Việt Nam, hãng khẳng định cả ba vẫn đang được phân phối. Đồng thời, hãng cũng cập nhật tình hình cung ứng phụ tùng và thời gian chờ linh kiện.

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Khách mua Lynk & Co 01 hiện phải chờ xe về theo từng lô hàng, không phải do mẫu xe ngừng bán - Ảnh: Lynk & Co Việt Nam

Theo Lynk & Co Việt Nam, ba mẫu xe 01, 03+ và 09 hiện vẫn được kinh doanh chính thức. Trong đó, Lynk & Co 03+ và 09 đang có sẵn tại hệ thống đại lý. Khách hàng có thể đặt mua và nhận xe ngay.

Riêng Lynk & Co 01, hãng vẫn tiếp nhận đơn đặt hàng và giao xe theo từng lô nhập về. Thời gian bàn giao cụ thể sẽ được đại lý thông báo trực tiếp đến khách hàng.

Thực tế, một số tư vấn bán hàng trong nước vẫn đăng thông tin nhận đặt mua hai mẫu Lynk & Co 01 và 09.

Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện tin đồn Lynk & Co ngừng phân phối một số mẫu xe tại Việt Nam, dù các sản phẩm này mới ra mắt chưa lâu.

Trước đó, một số khách hàng phản ánh rằng dù website chính thức vẫn hiển thị Lynk & Co 01, 03+ và 09, tư vấn bán hàng tại đại lý lại thông báo không có xe hoặc ngừng nhận đơn đặt hàng.

Bên cạnh việc xác nhận tiếp tục kinh doanh ba mẫu xe, Lynk & Co Việt Nam và nhà phân phối Tasco Auto cũng cập nhật tình hình cung ứng phụ tùng.

Theo doanh nghiệp, quy trình cung ứng phụ tùng đã được nâng cấp. Hiện khoảng 90% phụ tùng phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa thông thường có sẵn tại tổng kho trong nước. Các linh kiện này có thể được chuyển đến xưởng dịch vụ trên toàn quốc trong vòng 1 - 3 ngày.

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Lynk & Co 09 và sedan 03+ vẫn đang được phân phối, với xe có sẵn tại đại lý để bàn giao - Ảnh: Đại lý

Đối với những linh kiện đặc thù phải đặt hàng khẩn cấp qua đường hàng không, thời gian chờ hiện còn khoảng 15 - 18 ngày. Trong thời gian này, mỗi trường hợp sẽ có nhân sự phụ trách riêng để cập nhật tiến độ cho chủ xe.

Trong thời gian tới, Lynk & Co đặt mục tiêu nâng tỉ lệ đáp ứng phụ tùng lên 97%. Đồng thời, hãng dự kiến rút thời gian đặt hàng khẩn cấp xuống còn 10 - 14 ngày.

Ngoài ra, hãng cũng có kế hoạch đưa vào hoạt động tổng kho phụ tùng tại TP.HCM nhằm phục vụ khách hàng khu vực phía Nam.

Thực hư chuyện Lynk & Co ngừng bán nhiều mẫu xe ở Việt Nam - Ảnh 4.Xem trước Lynk & Co 03 sắp ra mắt Việt Nam: Đậm chất thể thao ngay từ bản thường, cạnh tranh Civic

Xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh và chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam, Lynk & Co 03 cho thấy định hướng rõ ràng của hãng trong việc mang chất thể thao đến gần hơn với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

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    Chủ đề: ngừng bán xe Lynk & Co xe Trung Quốc sự thật

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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