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Xe điện sắp vào Việt Nam chạy tới 811km/sạc trong thực tế, đủ chạy Hà Nội - Đà Nẵng

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Xe điện Li Auto i6 đạt quãng đường 811,4km trong bài thử thực tế, vượt mức công bố 780km/sạc.

Li Auto i6 đạt phạm vi hoạt động thực tế cao hơn mức công bố trong bài thử do hãng tổ chức - Ảnh: Chinaevhome

Li Auto i6 chạy hơn 811km trong bài thử thực tế

Li Auto vừa hoàn thành bài thử phạm vi hoạt động đối với mẫu SUV điện i6 đời 2026. Sau 18 giờ vận hành liên tục, xe di chuyển được 811,4km, với mức tiêu thụ điện trung bình 11,8kWh/100km.

Li Auto được cho là sắp gia nhập thị trường Việt Nam, sau khi đã ký kết với nhà nhập khẩu, phân phối xe Neera Motors. Trong những mẫu xe dự kiến được phân phối có cả chiếc Li Auto i6.

Đây là mẫu SUV có kích thước tương đương Hyundai Palisade, sử dụng bộ pin dung lượng 96 kWh. 

Bài thử được thực hiện trong điều kiện đường đô thị. Kết quả 811,4km tương đương 104% phạm vi hoạt động 780km theo tiêu chuẩn CLTC được hãng công bố. Nếu so với mức 640km theo chuẩn WLTP, quãng đường thử nghiệm cao hơn khoảng 27%.

Tuy nhiên bài thử chỉ diễn ra trên đường đô thị, với tốc độ giới hạn từ 40 - 80km/h. Đây là điều kiện thuận lợi để xe điện tiết kiệm năng lượng. Vì vậy kết quả không phản ánh đầy đủ khả năng vận hành trên cao tốc hoặc trong thời tiết lạnh.

Chạy liên tục 18 giờ, điều hòa vẫn hoạt động

Theo Li Auto, bài thử được tổ chức quanh hồ Thái Hồ, thuộc vùng Đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc). Nhiệt độ môi trường dao động 13 - 20 độ C.

Trong suốt hành trình, xe chở bốn người cùng hành lý và 50kg thiết bị bổ sung. Hệ thống điều hòa cũng được duy trì hoạt động liên tục.

Buổi thử nghiệm được phát sóng trực tiếp. Khi xe đạt quãng đường 811,4km, màn hình hiển thị dung lượng pin còn 0%.

Li Auto cho biết chiếc i6 vẫn có thể tiếp tục vận hành tại thời điểm này, dù khả năng di chuyển đã bị hạn chế. Do đó phạm vi hoạt động tối đa có thể cao hơn con số ghi nhận.

Chiếc Li Auto i6 thử nghiệm chở 4 người, có hành lý và thiết bị bổ sung, đồng thời bật điều hòa trong suốt hành trình - Ảnh: Carnewschina

Dù vậy, đây là bài thử do chính nhà sản xuất thực hiện. Các yếu tố như điều kiện đường sá, nhiệt độ, tốc độ và cách lái đều có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện thực tế.

Li Auto chuyển sang sử dụng bộ pin tự phát triển

Bên cạnh phạm vi hoạt động, Li Auto i6 đời 2026 còn có thay đổi đáng chú ý về hệ thống pin và truyền động điện.

Thay vì tiếp tục sử dụng pin CATL, mẫu xe được trang bị bộ pin Lian Shan do Li Auto tự thiết kế. Các cell pin được cung cấp bởi CALB và Sunwoda, trong khi Li Auto đảm nhiệm công đoạn lắp ráp bộ pin hoàn chỉnh.

Theo ông Li Xiang - CEO Li Auto, khả năng tối ưu phạm vi hoạt động đến từ việc hãng chủ động phát triển và đồng bộ các thành phần chính. Chúng gồm bộ pin, mô tơ điện và hệ thống điều khiển công suất sử dụng bán dẫn silicon carbide (SiC).

Xe sử dụng loại pin do hãng tự phát triển - Ảnh: Li Auto

Theo trang tin Trung Quốc Dian Dong Che Zhu Ren, thiết kế bộ pin mới giúp i6 tăng thêm khoảng 3 kWh dung lượng lưu trữ điện.

Bên cạnh đó, mô đun công suất SiC được điều chỉnh đường dẫn dòng điện nhằm giảm tổn hao năng lượng. Thay đổi này có thể giúp xe tăng thêm khoảng 30km phạm vi hoạt động trong điều kiện mùa đông.

Bộ pin Lian Shan còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5C. Li Auto cũng đưa ra cam kết liên quan đến an toàn pin, tuyên bố tặng xe mới nếu pin tự bốc cháy hoặc xảy ra cháy pin khi va chạm.

Công nghệ Lian Shan có thể được hãng áp dụng trên những mẫu xe khác trong tương lai.

Xe điện sắp vào Việt Nam chạy tới 811km/sạc trong thực tế, đủ chạy Hà Nội-Đà Nẵng - Ảnh 4.Xe điện mất pin vẫn chạy ngon

Một bằng sáng chế mới của Stellantis mô tả hệ thống cho phép xe điện tách bộ pin điện áp cao khỏi xe trong tình huống khẩn cấp, sau đó tiếp tục di chuyển một quãng ngắn nhờ nguồn điện áp thấp.

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    Chủ đề: phạm vi hoạt động Li Auto Xe Trung Quốc Xe điện

    Dòng sự kiện: Xe điện

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