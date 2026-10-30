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Xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 giá rẻ có thể vào Việt Nam, đã đăng ký bản quyền

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Honda Zoomer e: 2026 được giới thiệu tại Trung Quốc với thiết kế khung thép lộ thiên, đèn pha đôi đặc trưng. Mẫu xe điện này có phạm vi hoạt động tối đa 105km, trang bị kiểm soát lực kéo và giá khởi điểm tương đương 23,2 triệu đồng.

Xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 giá rẻ có thể vào Việt Nam, đã đăng ký bản quyền - Ảnh 1.

Honda Zoomer e: có khả năng cao vào Việt Nam - Ảnh: Honda

Honda Zoomer e: là mẫu xe máy điện giá rẻ của liên doanh Wuyang-Honda tại Trung Quốc. Dù chưa phân phối ở Việt Nam nhưng mẫu xe máy điện này đã xuất hiện trong tài liệu Công báo sở hữu công nghiệp tháng 1-2026.

Honda Zoomer e: phục vụ nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị

Với giá bán tương đương 23 triệu đồng, Honda Zoomer e: hoàn toàn phù hợp với định hướng mang xe máy điện giá phải chăng về Việt Nam, như những gì Tổng giám đốc Honda Việt Nam, bà Sayaka Arai, từng tiết lộ trong một phát biểu với tờ Nikkei Asia hồi tháng 7.

Xe đã có phiên bản 2026, lấy cảm hứng từ Honda Zoomer 50cc từng được nhiều người biết đến nhờ thiết kế khác biệt.

Xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 giá rẻ có thể vào Việt Nam, đã đăng ký bản quyền - Ảnh 2.

Honda Zoomer e: trong hồ sơ đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Điểm dễ nhận ra nhất chính là phần khung thép dạng ống để lộ ra ngoài, thay vì được che kín bằng các tấm nhựa như nhiều mẫu xe tay ga thông thường. Phía trước là cụm đèn pha đôi hình tròn, kết hợp phần đầu xe vuông vức.

Honda Zoomer e: 2026 có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 1.700 x 765 x 1.030 (mm), chiều dài cơ sở 1.220mm. Trọng lượng xe ở mức 54,5kg, trong khi chiều cao yên 728mm.

Với những thông số này, mẫu xe hướng đến nhu cầu đi lại quãng ngắn trong đô thị. Chiều cao yên thấp cũng giúp người có vóc dáng nhỏ dễ chống chân khi dừng xe.

Honda trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, thay thế cấu hình phanh đĩa trước, phanh tang trống sau trên phiên bản trước.

Xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên bề mặt có độ bám thấp. Giảm xóc sau có thể điều chỉnh 5 cấp độ.

Xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 giá rẻ có thể vào Việt Nam, đã đăng ký bản quyền - Ảnh 3.

Xe có khoảng để chân 300mm - Ảnh: Honda

Dễ xếp vào nhóm xe không yêu cầu giấy phép lái xe

Về vận hành, Honda Zoomer e: 2026 sử dụng động cơ điện công suất 400W, tốc độ tối đa giới hạn ở 25km/h. Tại Trung Quốc, mẫu xe được phân loại là xe đạp điện theo tiêu chuẩn nội địa, không yêu cầu người điều khiển có giấy phép lái xe.

Nếu thông số này được giữ nguyên khi đến Việt Nam, mẫu xe cũng sẽ được xếp vào nhóm tương đương xe máy 50cc dành cho những người không có bằng lái.

Honda cung cấp hai lựa chọn pin lithium. Bản tiêu chuẩn dùng pin 48V/24Ah, có phạm vi hoạt động 80km. Trong khi đó, bản cao cấp trang bị pin 48V/30Ah, tăng quãng đường di chuyển lên 105km. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện giao thông, tải trọng và cách sử dụng.

Xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 giá rẻ có thể vào Việt Nam, đã đăng ký bản quyền - Ảnh 4.

Xe có thể đi tới 105km/sạc - Ảnh: Honda

Bên cạnh đó, Honda Zoomer e: 2026 được trang bị hệ thống kết nối Wi LINK, cho phép sử dụng điện thoại thông minh để mở khóa xe. Người dùng cũng có thể mở khóa bằng chìa cơ, kết nối Bluetooth hoặc chìa khóa thông minh.

Một số tiện ích khác có cổng sạc USB và chức năng ga tự động.

Ở Trung Quốc, Honda Zoomer e: 2026 có giá đề xuất 5.999 nhân dân tệ (khoảng 23,2 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp có giá 6.699 nhân dân tệ (khoảng 25,9 triệu đồng). Riêng tùy chọn màu đỏ Lava Red có giá cao hơn 200 nhân dân tệ (khoảng 770.000 đồng) ở cả hai phiên bản.

Xe máy điện Honda Zoomer e: 2026 giá rẻ có thể vào Việt Nam, đã đăng ký bản quyền - Ảnh 5.Xe máy điện Honda tầm giá 30 triệu có thể về Việt Nam: Như 'PCX bản điện', cốp rộng gần bằng Lead

Mẫu xe máy điện Honda DM8 có thể là một trong những lựa chọn đáng xem xét để đưa về Việt Nam.

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THANH LINH
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    Chủ đề: Honda xe máy điện giá rẻ Honda Zoomer e: xe máy điện xe máy Honda

    Dòng sự kiện: Xe điện

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