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Xe

Xe máy điện mới của Yamaha dùng chung trạm sạc với ô tô

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Yamaha XENTER E là mẫu xe máy điện hoàn toàn mới, có khả năng vận hành tương đương xe xăng 125cc và có thể sử dụng trạm sạc công cộng dành cho ô tô điện.

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 1.

Yamaha mới bổ sung XENTER E vào dòng sản phẩm của mình - Ảnh: Yamaha

Yamaha vừa giới thiệu XENTER E, mẫu xe máy điện hoàn toàn mới thuộc phân khúc bánh lớn (High-Wheel), đánh dấu sự trở lại của hãng trong phân khúc này. Xe dự kiến được bán từ mùa xuân năm 2027, trước mắt hướng đến thị trường châu Âu.

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 2.

XENTER E được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày tại đô thị, với khả năng vận hành tương đương xe tay ga sử dụng động cơ xăng 125cc. Xe sử dụng khung underbone trọng lượng nhẹ, kết hợp sàn để chân phẳng và tư thế ngồi thẳng lưng. Chiều dài cơ sở đạt 1.485mm, chiều cao yên 790mm - Ảnh: Yamaha

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 3.

Xe sử dụng cụm truyền động điện eAxle tích hợp động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, bộ điều khiển và hệ thống giảm tốc. Động cơ cho công suất tối đa 7,5 kW tại 3.500 vòng/phút, tương đương khoảng 10 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 33,3 Nm tại 500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua dây đai, giúp giảm tiếng ồn và mang lại khả năng tăng tốc mượt mà - Ảnh: Yamaha

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 4.
Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 5.

Đáng chú ý, thay vì tích hợp hệ truyền động với gắp sau như nhiều mẫu xe tay ga chạy xăng, Yamaha bố trí cụm động cơ điện cố định trên khung. Thiết kế này giúp giảm khối lượng không được hệ thống treo nâng đỡ, qua đó cải thiện khả năng điều khiển - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 7.

XENTER E sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, có thiết kế hình chữ L và được đặt ở vị trí trung tâm khung xe. Theo Yamaha, xe có thể di chuyển 108km sau mỗi lần sạc đầy. Bộ pin đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67 và được bảo vệ bằng lớp vỏ chắc chắn. Hệ thống quản lý pin BMS liên tục theo dõi điện áp, dòng điện và nhiệt độ trong quá trình hoạt động - Ảnh: Yamaha

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 8.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng sử dụng trạm sạc công cộng chuẩn AC Type 2 vốn dành cho ô tô điện. Ngoài ra, người dùng có thể sạc xe từ ổ điện gia đình bằng dây sạc chuyên dụng - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 9.

Bộ sạc tích hợp công suất 800W cho phép nạp pin từ 0% lên 100% trong khoảng 5,5 giờ, với điều kiện nguồn điện 200V và nhiệt độ pin 25 độ C. Bộ sạc không sử dụng quạt làm mát nhằm hạn chế tiếng ồn - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 10.

Yamaha XENTER E được trang bị bánh trước và sau cùng kích thước 16 inch. Hãng cho biết thiết kế bánh lớn giúp tăng độ ổn định khi di chuyển trên những đoạn đường không bằng phẳng, đường lát đá hoặc có đường ray tàu điện - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 11.

Hệ thống treo có hành trình 100mm ở phía trước và 97mm phía sau. Cả hai bánh đều sử dụng phanh đĩa đường kính 245mm, tích hợp chống bó cứng phanh ABS - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, XENTER E còn có hệ thống phanh tái sinh, tự điều chỉnh theo từng chế độ vận hành để tạo cảm giác giảm tốc gần giống phanh động cơ trên xe tay ga chạy xăng - Ảnh: Yamaha

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 13.

Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm S, T và E. Trong đó, chế độ S ưu tiên khả năng tăng tốc, chế độ T có phản hồi tay ga mượt mà hơn, còn chế độ E giảm khả năng tăng tốc và tốc độ tối đa nhằm kéo dài phạm vi hoạt động. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và công nghệ cảm biến vị trí tay ga APSG, có khả năng tăng dần lực cản khi vặn tay ga để cải thiện cảm giác điều khiển - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 14.

Đặc biệt, XENTER E có chức năng lùi xe bằng điện. Người lái chỉ cần nhấn đồng thời nút REVERSE bên trái và MODE bên phải tay lái, xe sẽ tự động lùi với tốc độ thấp hơn tốc độ đi bộ mà không cần vặn ga. Tính năng này hỗ trợ việc xoay trở trong không gian chật hẹp - Ảnh: Yamaha

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 15.

Về tiện nghi, xe được trang bị màn hình TFT 5 inch, có chế độ hiển thị ngày và đêm, cho phép theo dõi tốc độ, mức pin và trạng thái phanh tái sinh - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 16.

Thông qua ứng dụng Yamaha Motor On, người dùng có thể sử dụng tính năng dẫn đường từng chặng, kiểm tra tình trạng pin, lịch bảo dưỡng và xác định vị trí đỗ xe - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 17.

XENTER E cũng có khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB Type-C, móc treo đồ phía trước và cốp dưới yên có thể chứa một mũ bảo hiểm cả đầu, tùy kích thước và hình dạng - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 18.

Mẫu xe sẽ có hai lựa chọn màu sắc gồm Platinum Silver (bạc) và Midnight Black (đen), đều kết hợp các chi tiết trang trí màu xanh aqua. Hiện Yamaha chưa công bố giá bán XENTER E. Mẫu xe dự kiến có mặt trên thị trường từ mùa xuân năm 2027 - Ảnh: The Pack

Xe máy điện mới dùng chung trạm sạc với ô tô, 'bốc' hơn hẳn nhờ một thông số khủng - Ảnh 18.Yamaha NMAX có bản điện: 104km/sạc, mạnh ngang xe xăng 125cc

Yamaha NMAX E đã ra mắt tại châu Âu với động cơ điện công suất 7,5 kW, pin 3,5 kWh và tầm hoạt động 104km.

THANH LINH
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    Chủ đề: xe máy điện xe máy điện Yamaha Yamaha XENTER E xe máy Yamaha

    Dòng sự kiện: Xe điện

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