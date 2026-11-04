Xe máy điện mới của Yamaha dùng chung trạm sạc với ô tô

Người lái có thể lựa chọn ba chế độ vận hành gồm S, T và E. Trong đó, chế độ S ưu tiên khả năng tăng tốc, chế độ T có phản hồi tay ga mượt mà hơn, còn chế độ E giảm khả năng tăng tốc và tốc độ tối đa nhằm kéo dài phạm vi hoạt động. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và công nghệ cảm biến vị trí tay ga APSG, có khả năng tăng dần lực cản khi vặn tay ga để cải thiện cảm giác điều khiển - Ảnh: The Pack