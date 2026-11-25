Khởi công, phát động thi đua dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư - Ảnh: HOÀNG TÁO

Những nguy cơ cảnh báo thiếu điện cả trước mắt, đe dọa đến an ninh năng lượng trong dài hạn đang cận kề.

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) được yêu cầu rà soát, điều chỉnh khi nhiều dự án nguồn và lưới điện đều đang được đánh giá là có nguy cơ "chậm tiến độ" với nhiều vướng mắc.

Trọng điểm khí LNG… chỉ 1 dự án đáp ứng tiến độ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong những doanh nghiệp đang phải đảm đương nhiều dự án nguồn và lưới điện quy mô lớn với tổng vốn đầu tư mỗi năm là 166.000 tỉ đồng và cả giai đoạn là 830.000 tỉ đồng.

Một loạt các công trình điện lớn đang chạy đua tiến độ để phát điện thương mại như nhiệt điện Quảng Trạch 1, triển khai nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, thủy điện tích năng Bắc Ái, thủy điện Trị An mở rộng... hay xúc tiến để khởi công như điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cùng gần 300 dự án lưới điện và gần 17.000km đường dây…

Tuy nhiên, dự án có kịp hoàn thành tiến độ hay không phụ thuộc rất lớn vào việc triển khai thủ tục, khả năng huy động vốn, tháo gỡ của các cấp ngành, địa phương.

Đơn cử tại Hà Nội, việc hoàn thiện hệ thống đường truyền tải 220 - 500kV có ý nghĩa lớn khi là địa bàn trọng điểm, nhu cầu sử dụng điện đang có những thay đổi cả về quy mô, cơ cấu và thời điểm sử dụng, nhưng gặp không ít vướng mắc.

Vấn đề này đã được chỉ ra trong cuộc họp gần đây giữa EVN và Bộ Công Thương làm việc với TP Hà Nội.

Trong đó, loạt vướng mắc được nêu cần sự vào cuộc tháo gỡ của địa phương như quy hoạch, thỏa thuận vị trí trạm, hướng tuyến, thủ tục chấp thuận đầu tư hay giải phóng mặt bằng…

Tính cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ các dự án điện cũng được chỉ ra tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng do Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hồi tháng 10, thực trạng này được chính Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng báo cáo.

Nguồn: Bộ Công Thương - Đồ họa: AI

Đó là trong 18 dự án điện LNG - chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu nguồn điện với tổng công suất hơn 20.000 MW - chỉ có dự án LNG Hiệp Phước là có khả năng đáp ứng tiến độ.

Phần lớn các dự án đều đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.

Hay với 16 dự án nhà máy thủy điện đã lựa chọn chủ đầu tư, mới có 2 dự án đang thi công, 14 dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Một số công trình lưới điện truyền tải còn vướng thủ tục đất đai, chuyển mục đích sử dụng rừng, thỏa thuận hướng tuyến và giải phóng mặt bằng.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước ngày 4-10. Đây là dự án duy nhất được nhận định có thể vận hành đúng tiến độ trong nhóm điện khí LNG - Ảnh: CHINHPHU.VN/PHƯƠNG NGUYÊN

Nhiều dự án nguồn điện lớn không kịp tiến độ vận hành?

Vấn đề này cũng được đại diện Bộ Công Thương xác nhận với Tuổi Trẻ khi nhìn nhận thực tế, tình hình thực hiện đầu tư các dự án nguồn và lưới điện rất chậm, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh cung ứng điện cho giai đoạn 2027-2030.

"Nhiều dự án nguồn điện lớn không thể kịp tiến độ đưa vào vận hành trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 theo quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cung ứng điện trong giai đoạn tới, khả năng thiếu hụt cả công suất và sản lượng" - Bộ Công Thương nêu vấn đề.

Theo đó, dự kiến đến 2030, công suất nguồn điện cần đưa vào vận hành là khoảng 127 GW. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai quy hoạch đến nay, tổng công suất các dự án đã đưa vào vận hành chỉ chiếm 5%.

Dự án đã khởi công (chưa vận hành) chiếm khoảng 9%, các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư (chưa khởi công) chiếm 28%, dự án có chủ trương đầu tư (chưa chọn được nhà đầu tư) chiếm khoảng 12%, còn lại khoảng 45% là các dự án chưa có chủ trương đầu tư.

"Trách nhiệm chính thuộc về các địa phương do quá trình cấp chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư mất rất nhiều thời gian" - đại diện Bộ Công Thương đánh giá.

Tình hình cung ứng điện năm 2026 và dự báo một số khu vực năm 2027 - Nguồn: Bộ Công Thương, EVNNPC, EVNHANOI, đồ họa AI

Trong báo cáo mới đây tại hội nghị về an ninh năng lượng, EVN cho rằng để đảm bảo cung ứng điện, đẩy nhanh tiến độ các dự án, việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ pháp luật, cơ chế, chính sách, có tính đến đặc thù của dự án năng lượng là rất quan trọng.

Đơn cử như việc cho phép giao doanh nghiệp nhà nước có năng lực để triển khai các dự án nguồn điện quan trọng, cấp bách hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Tăng cường kiểm tra, giám sát để đôn đốc tiến độ, đặc biệt là dự án ngoài EVN, kiên quyết thay thế chủ đầu tư các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Tập đoàn này cũng đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn về tín dụng và huy động vốn dài hạn cho các dự án năng lượng, có cơ chế về giá truyền tải điện ở mức hợp lý, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư lưới truyền tải.

Các địa phương hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, được xem là một trong những yếu tố then chốt để các dự án lưới điện có thể đáp ứng được tiến độ theo quy hoạch…

Cung ứng điện năm 2027-2028 sẽ ra sao? Trong bối cảnh nhiều dự án nguồn và lưới điện gặp nhiều thách thức và có nguy cơ chậm tiến độ, hội nghị gần đây về phương thức vận hành hệ thống điện năm 2027 và đảm bảo cung ứng điện năm 2027-2028 do Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì đã nhận diện những thách thức trong đảm bảo cung ứng điện. Theo đó, hội nghị nhận định công tác vận hành hệ thống điện năm 2027 sẽ đối mặt với nhiều thách thức đan xen, năm 2028 còn khó khăn hơn. Đó là nhu cầu điện tiếp tục tăng khoảng 10% trên nền cao của năm 2026, trong khi các nguồn điện nền chưa kịp vào vận hành do cần thời gian đầu tư. Trong khi đó, El Nino có thể kéo dài tới khoảng tháng 6-2027 dẫn tới diễn biến thủy văn phức tạp, vừa phải bảo đảm an ninh năng lượng, vừa phải đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt ở hạ du; Tình hình địa chính trị thế giới tiềm ẩn bất ổn, có thể tác động tới chuỗi cung ứng và giá than, LNG nhập khẩu.

Kỳ tới: Vì sao loạt dự án… có nguy cơ lỗi hẹn về đích?