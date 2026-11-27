Dự án truyền tải điện cần nhu cầu vốn đầu tư lớn, khiến EVNNPT phải liên tục có thông báo mời thu xếp vốn từ các tổ chức tín dụng - Ảnh: Q.THẮNG

Liên tục đưa ra thông báo mời thu xếp vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước tham gia, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang gánh một trọng trách lớn là phải thu xếp vốn cho khoảng 220 dự án (chưa gồm dự án truyền tải siêu cao áp một chiều HVDC và các dự án phục vụ giải tỏa công suất điện hạt nhân).

Theo đó, tổng nhu cầu vay dự kiến khoảng 204.000 tỉ đồng, tức là tương đương 7,8 tỉ USD, theo Quy hoạch điện VIII đã phê duyệt.

Nan giải huy động vốn trong và ngoài nước

Đây được xem là thách thức không nhỏ, nên đảm bảo nguồn tài chính, EVNNPT phải liên tục đa dạng hóa các nguồn vốn, gồm vốn vay ODA, vốn vay thương mại quốc tế, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam và vốn vay trong nước. Tuy nhiên, việc tiếp cận vốn cũng không phải dễ dàng.

Như với vốn vay trong nước, khả năng tiếp cận tương đối thuận lợi, thời gian thẩm định và ký kết hợp đồng tín dụng nhanh. Song hạn chế lớn nhất là giới hạn cấp tín dụng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng với một khách hàng và một nhóm khách hàng liên tục được điều chỉnh giảm, nên tiếp cận vốn ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Nguồn vốn nước ngoài đang trở thành một kênh quan trọng. EVNNPT đã ký được một số khoản vay từ các tổ chức tài chính, ngân hàng quốc tế.

Nguồn vốn này có ưu điểm là quy mô lớn, còn nhiều dư địa để tiếp cận, trong khi điều kiện vay ưu đãi hơn, kỳ hạn và thời gian ân hạn dài hơn so với vốn vay trong nước.

Tuy nhiên tiếp cận nguồn vốn quốc tế đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yêu cầu cao hơn. Đơn cử như yêu cầu về môi trường và xã hội; quá trình thẩm định, phê duyệt có thể kéo dài, tác động đến tiến độ dự án....

Trong bối cảnh các doanh nghiệp nhà nước gặp nhiều khó khăn về huy động vốn, việc hút dòng vốn tư nhân có vai trò vô cùng quan trọng. Tuy vậy, Bộ Công Thương nhìn nhận để tư nhân tham gia đầu tư vào các dự án điện, đặc biệt là các dự án lưới truyền tải có nhiều khó khăn.

Nguyên nhân là bởi cơ chế giá dịch vụ truyền tải và thu hồi vốn chưa đủ rõ ràng, ổn định, hấp dẫn. Dự án lưới điện có vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, rủi ro tài chính cao. Cơ chế phân chia rủi ro, bảo đảm doanh thu và thanh toán chưa đủ đồng bộ và thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư còn phức tạp.

Dự án năng lượng tái tạo điện gió và điện mặt trời - Ảnh: M.TH.

Tháo gỡ cơ chế giá, có chính sách ổn định

Là một trong những doanh nghiệp tư nhân đã và đang đầu tư vào nhiều dự án điện như LNG Cà Ná, điện mặt trời, điện gió, điện gió ngoài khơi, ông Đặng Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trungnam - khẳng định tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo và giữ vai trò tiên phong của khu vực tư nhân trong những dự án năng lượng có quy mô, hiệu quả và thực chất.

Ông Đặng Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Trungnam

Dù việc triển khai dự án có những vướng mắc nhất định, song với tinh thần "vướng đâu gỡ đó", lãnh đạo Trungnam cho biết sẽ chủ động phối hợp, trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng.

Mục đích là những vướng mắc sẽ phải được nhận diện đầy đủ, làm rõ cơ sở pháp lý và thống nhất phương án xử lý giữa các bên.

Đơn cử như vướng mắc về giá của các dự án năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời... hay với lĩnh vực điện gió ngoài khơi mà doanh nghiệp đang theo đuổi, hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các cơ chế, chính sách giá, thủ tục.

Điều này khiến cho nhà đầu tư phải chờ đợi khá dài để đạt được các thỏa thuận tài chính, đầu tư.

Vì vậy cùng với mong muốn có cơ chế phối hợp liên ngành, liên cấp chặt chẽ, tăng cường trao đổi với nhà đầu tư, lãnh đạo Trungnam cho rằng các giải pháp tháo gỡ cần thực tiễn, cụ thể, đúng quy định. Qua đó rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện để các dự án được triển khai thống nhất, kịp thời và phát huy hiệu quả đầu tư.

Nhu cầu đầu tư vốn cho giai đoạn 2026 - 2030 đối với nguồn điện và lưới điện theo dự thảo đề án Quy hoạch điện VIII điều chỉnh - Nguồn dữ liệu: Bộ Công Thương, đồ họa AI

Ở góc độ nhà đầu tư nước ngoài từng tham gia nhiều dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, ông Somsak Chutanan, cố vấn của Gulf Energy, chia sẻ với Tuổi Trẻ việc đang tiếp tục đề xuất một chuỗi dự án (Hub) khí LNG đến điện năng, bao gồm trung tâm (kho cảng) LNG tại Hòn Mê - Nghi Sơn và nhà máy điện công suất 4.500 MW.

Theo ông, một LNG Hub có thể được thiết kế với công suất hàng triệu tấn mỗi năm, nhưng khả năng huy động vốn lại phụ thuộc vào câu hỏi: Ai sẽ tiêu thụ lượng LNG đó trong nhiều thập kỷ?

"Đối với các tổ chức tín dụng, vấn đề là khả năng tạo ra dòng tiền ổn định. Vậy ai sẽ sử dụng khí, sản lượng tiêu thụ có đủ ổn định hay không và các hợp đồng dịch vụ có thời hạn đủ dài để bảo đảm khả năng hoàn vốn cho dự án trong dài hạn" - ông Somsak nêu vấn đề.

Vì vậy để thu hút vốn đầu tư tư nhân trong và ngoài nước, rất cần hoàn thiện chính sách. Đó không chỉ là chính sách để xây dựng một cảng tiếp nhận công suất lớn, mà là các cơ chế để đảm bảo khả năng kết nối với các nhà máy điện, khách hàng công nghiệp, bảo đảm nguồn cung và thiết lập các hợp đồng tiêu thụ dài hạn giữa các bên.

Vì vậy, ông đề nghị cần hoàn thiện cơ chế hợp đồng mua bán điện (PPA) để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư vay vốn. Có cơ chế điều chỉnh giá điện dựa trên chi phí thực tế với sự giám sát của Chính phủ và đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền tải tương xứng với các dự án nguồn điện.

Cần khung chính sách ổn định, nhất quán, lâu dài Đặt trong bối cảnh Bộ Công Thương đang thực hiện rà soát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nhiều nhà đầu tư cho rằng cần phải tạo được một khung chính sách có tính ổn định, nhất quán và đủ dài hạn để doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư. Theo các doanh nghiệp, dự án năng lượng có vòng đời đầu tư dài, trong khi nhiều yếu tố như phụ tải, công nghệ, giá nhiên liệu, tỉ giá, lãi suất, điều kiện thị trường biến động liên tục. Vì vậy cần chính sách vừa có tầm nhìn dài hạn, vừa có điều chỉnh linh hoạt phù hợp thực tiễn là yêu cầu lớn để thu hút nhà đầu tư.

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