Ông Lê Ngọc Ánh Minh - Chủ tịch CLB Hydrogen Vietnam ASEAN - phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: BTC

Tại Diễn đàn Năng lượng cho phát triển bền vững, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ngày 19-11, nhiều ý kiến cho rằng dù tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam còn lớn, việc triển khai các dự án vẫn gặp không ít trở ngại về cơ chế mua bán điện trực tiếp, ảnh hưởng tới khả năng tính toán hiệu quả đầu tư.



Kỳ vọng có khung giá mua bán điện trực tiếp ổn định

Ông Lê Ngọc Ánh Minh - Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam - ASEAN (VAHC), Chủ tịch điều hành Pacific Group - cho rằng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) được ban hành từ năm 2025 đã mở thêm phương thức giao dịch giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.

"Tuy nhiên các hướng dẫn chi tiết về khung giá, chi phí bù trừ qua lưới điện quốc gia và thủ tục triển khai vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khi tính toán hiệu quả tài chính, dự báo dòng tiền và xây dựng phương án đầu tư dài hạn", ông nói.

Để tháo gỡ vướng mắc, ông Minh đề xuất VCCI chủ trì nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch DPPA theo thời gian thực trên nền tảng số, với bốn phân hệ tích hợp.

"Sàn giao dịch có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để kết nối nhu cầu giữa bên mua và bên bán điện. Nền tảng này còn có thể tích hợp các phân hệ quản lý sản xuất hydrogen xanh từ phần công suất năng lượng tái tạo có nguy cơ bị cắt giảm, theo dõi tín chỉ năng lượng tái tạo, tín chỉ carbon và đối soát sản lượng điện theo thời gian thực", ông đề xuất.

Các doanh nghiệp mong muốn có khung giá mua bán điện trực tiếp DPPA ổn định - Ảnh: NGỌC HIỂN



Để kiểm chứng tính khả thi, ông Minh cũng đề xuất xem xét áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng Ban Năng lượng thuộc Hiệp hội Năng lượng sạch TP.HCM, cho rằng bảo đảm an ninh năng lượng theo tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW cần gắn với phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW.

Bà Quỳnh đề xuất áp dụng quy trình một cửa, một đầu mối xử lý với thời hạn giải quyết cụ thể, đồng thời công bố khung giá DPPA ổn định trong dài hạn và giao chỉ tiêu thực hiện rõ ràng cho từng địa phương.

Theo bà, việc chuẩn hóa quy trình và tăng tính dự báo của chính sách sẽ giúp doanh nghiệp giảm rủi ro khi lập phương án đầu tư, qua đó tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào thị trường năng lượng sạch.

Khơi thông nguồn lực đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng

Cũng tại diễn đàn, ông Huỳnh Anh Tuyên, Phó trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung - miền Nam, cũng thừa nhận những vướng mắc về hành lang pháp lý liên quan đến mua bán điện trực tiếp (DPPA), lưu trữ điện năng và điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất còn chần chừ khi quyết định đầu tư.

Thực tế, tình trạng lưới điện truyền tải chưa theo kịp tốc độ phát triển nguồn phát là một trong những vấn đề khiến nhà đầu tư quan ngại.

"Ngành công thương các tỉnh phía Nam đang và sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thúc đẩy việc áp dụng cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời hướng đến hình thành các hệ sinh thái công nghiệp xanh tại Đồng Nai, TP.HCM, Tây Ninh... trong thời gian tới", ông nói.



Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch VCCI, cho rằng những kết quả đạt được trong bảo đảm an ninh năng lượng chưa đồng nghĩa các nguy cơ đã được giải quyết triệt để.



Bài toán hiện nay là tiếp tục nâng cao năng lực tự chủ, khơi thông nguồn lực đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng để bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn.

"Phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu mà còn hỗ trợ thực hiện mục tiêu trung hòa carbon, đáp ứng các yêu cầu về thuế carbon của Liên minh châu Âu (EU)", ông nhấn mạnh.