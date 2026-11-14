5 dự án nguồn điện lớn tại Quảng Ninh cùng gặp ‘nút thắt’ tiến độ

Phối cảnh dự án điện gió triển khai tại xã Thống Nhất và phường Hoành Bồ, TP Quảng Ninh

Theo Sở Công Thương TP Quảng Ninh, địa phương này đang triển khai 5 dự án nguồn điện gồm Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4, Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà và Nhà máy điện rác tại khu vực Hạ Long.

Đây là những dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung điện, phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp và kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều vướng mắc, trong đó có những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng hay thủ tục hành chính thông thường.

Gói thầu dự án điện khí LNG không có nhà thầu nộp hồ sơ

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh tại phường Cửa Ông, công suất 1.500MW là một trong những dự án nguồn điện quy mô lớn được kỳ vọng bổ sung đáng kể nguồn cung cho miền Bắc. Đến nay, dự án đã hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất và giao khu vực biển. Tuy nhiên, việc lựa chọn tổng thầu EPC vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.

Cụ thể, hồ sơ mời thầu được phát hành từ tháng 10-2025, có 8 nhà thầu mua hồ sơ nhưng đến thời điểm đóng thầu ngày 30-6-2026 không có nhà thầu nào nộp hồ sơ dự thầu.

Nhà đầu tư sau đó phải gia hạn lần hai, thời hạn đến ngày 31-12-2026.

Song song với việc lựa chọn nhà thầu, doanh nghiệp đang làm việc với các đối tác quốc tế để chuẩn bị nguồn cung khí LNG, đàm phán hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện thuộc EVN và tìm kiếm nguồn vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo đại diện liên danh nhà thầu, khó khăn lớn hiện nay liên quan đến cơ chế hợp đồng mua bán điện. Những vướng mắc này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu xếp vốn, khiến các tổ chức tín dụng quốc tế chưa đánh giá dự án đạt mức khả thi về tài chính để quyết định đầu tư.

Ngoài ra, biến động địa chính trị toàn cầu khiến nguồn cung tua-bin khí khan hiếm, kéo dài thời gian đặt hàng và lắp đặt thiết bị.

Điện gió vướng rừng tự nhiên, điện rác phải tính lại vị trí nhà máy

Ở nhóm năng lượng tái tạo, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 7.290 tỉ đồng, công suất 200MW, được khởi công tháng 4-2026 và dự kiến vận hành năm 2028. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp gần 600 triệu kWh điện mỗi năm.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đồng đều. Tại xã Thống Nhất, diện tích kiểm đếm phục vụ dự án đạt khoảng 99%, nhưng tại phường Hoành Bồ mới đạt khoảng 51%.

Nhà đầu tư đã nộp gần 38 tỉ đồng tiền trồng rừng thay thế, tương ứng diện tích khoảng 140ha. Phần diện tích còn lại tại Hoành Bồ chủ yếu thuộc đất do Công ty Lâm nghiệp Hoành Bồ và UBND phường quản lý, trong đó có nhiều diện tích rừng tự nhiên. Địa hình hiểm trở, không có đường đi hiện hữu cũng khiến công tác tiếp cận, kiểm đếm gặp khó khăn.

Trong khi đó, Nhà máy điện gió Quảng Ninh 4 tại đặc khu Cô Tô đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất và được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng ngày 10-10-2026. Tuy nhiên, do diện tích sử dụng đất thay đổi so với phương án trước, nhà đầu tư đang nghiên cứu điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà, TP Quảng Ninh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng từ tháng 6-2026 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai do chưa có khung giá phát điện cho loại hình này - Ảnh: T. THẮNG

Với Nhà máy điện mặt trời Đầm Hà công suất 100MW, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trong tháng 6-2026, các thủ tục chính cơ bản hoàn tất. Dự án dự kiến triển khai thi công trong tháng 11-2026, phấn đấu hoàn thành vào quý III-2027. Dù vậy, quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện vẫn chưa hoàn tất do chưa có khung giá phát điện cho loại hình này.

Một dự án khác là Nhà máy điện rác tại khu vực Hạ Long cũng đang phải điều chỉnh phương án triển khai. Dự án đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng công suất từ 15MW lên 25MW. Tuy nhiên, kết quả khảo sát địa chất cho thấy khu vực dự kiến bố trí nhà máy có nhiều lớp đất đá phức tạp, nền móng chưa phù hợp với các hạng mục chịu tải trọng lớn. Nhà đầu tư phải nghiên cứu điều chỉnh vị trí nhà máy chính, kéo theo việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Trước những vướng mắc trên, Sở Công Thương đã yêu cầu các địa phương rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh kiểm đếm, giải phóng mặt bằng. Với các dự án phụ thuộc cơ chế giá điện, hợp đồng mua bán điện và thu xếp vốn, nhà đầu tư cần chủ động làm việc với các cơ quan liên quan để hoàn thiện điều kiện triển khai.

Đáng chú ý, Sở Công Thương yêu cầu chủ đầu tư dự án điện khí LNG Quảng Ninh, song song với việc tháo gỡ các tồn tại, phải tập trung xây dựng hạ tầng để thể hiện thiện chí triển khai dự án.