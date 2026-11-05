Dự án điện gió của bầu Hiển tại Lào lãi gộp gần 1.100 tỉ đồng

Nhà máy điện gió Savan 1 với các tuabin gió và hệ thống đường dây truyền tải đưa điện về Việt Nam - Ảnh: Anh Chiến

48 tuabin phát điện, đường dây 220kV đưa điện từ Lào về Việt Nam

Theo báo cáo tài chính quý 3-2026 của doanh nghiệp, giai đoạn 1 nhà máy điện gió Savan 1 ghi nhận doanh thu gần 47 triệu USD trong 9 tháng đầu năm, tương đương hơn 1.200 tỉ đồng. Lợi nhuận gộp đạt gần 42 triệu USD, tương đương gần 1.100 tỉ đồng, với tỉ suất lợi nhuận gộp xấp xỉ 89%.

Đây là kết quả kinh doanh trong năm đầu tiên Savan 1 phát điện thương mại. Nhà máy bắt đầu vận hành từ cuối tháng 12-2025 và đến hết tháng 9-2026 đã hoàn thành kế hoạch cả năm về doanh thu và lợi nhuận.

T&T Group triển khai giai đoạn 1 trong khoảng 16 tháng, từ hoàn thiện thủ tục, thi công nhà máy đến xây dựng hạ tầng truyền tải xuyên biên giới. Cùng với việc lắp đặt 48 tuabin, chủ đầu tư xây dựng tuyến đường dây 220 kV dài gần 70 km để đưa điện từ tỉnh Savannakhet (Lào) về Việt Nam qua khu vực trạm biến áp Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Với công suất 300 MW, giai đoạn 1 của Savan 1 cung cấp khoảng 900 triệu kWh điện cho Việt Nam mỗi năm. Tập đoàn dự kiến khởi công giai đoạn 2 vào cuối năm 2026, bổ sung 195 MW và nâng tổng công suất nhà máy lên 495 MW.

Savan 1 là dự án năng lượng đầu tiên của T&T Group tại Lào. Kết quả vận hành của nhà máy và tuyến truyền tải là cơ sở để tập đoàn tiếp tục phát triển Savan 2, cũng tại tỉnh Savannakhet.

Hướng tới cụm điện gió gần 1 GW tại Lào

Tháng 10-2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, các bên đã trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước. Trong đó, dự án điện gió Savan 2 của tập đoàn là một trong những hợp tác được ký kết.

Theo T&T Group, Savan 2 có công suất 495 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD và dự kiến vận hành thương mại chậm nhất ngày 31-12-2028. Dự án nằm trong kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào. Hai bên thống nhất tạo điều kiện để dự án triển khai xây dựng và vận hành thương mại phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Khi Savan 1 và Savan 2 hoàn thành, tổng công suất của hai nhà máy sẽ đạt 990 MW, hình thành cụm điện gió gần 1 GW cung cấp điện cho Việt Nam.

Đặc biệt, Savan 2 có thể tận dụng hệ thống truyền tải đã được hoàn thiện cho Savan 1, trong đó có tuyến đường dây gần 70 km kết nối nguồn điện tại Savannakhet với hệ thống điện Việt Nam. Việc sử dụng hạ tầng truyền tải sẵn có giúp giảm khối lượng phải xây mới, hỗ trợ quá trình đấu nối và đưa Savan 2 vào vận hành phù hợp với tiến độ, kế hoạch đề ra.

Nhà máy điện gió Savan 1 của Tập đoàn T&T Group tại tỉnh Savannakhet, Lào vận hành thương mại từ cuối tháng 12-2025 - Ảnh: Anh Chiến

T&T Group mở rộng đầu tư nguồn điện và lưu trữ

T&T Group cho biết là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu của Việt Nam, trong những năm qua doanh nghiệp tập trung vào những lĩnh vực có vai trò nền tảng đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong đó, năng lượng là một trong những lĩnh vực có tầm nhìn chiến lược của T&T, gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Từ năm 2013, T&T đã nghiên cứu và đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 đạt 25-30 GW công suất, tương đương khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam.

Danh mục đầu tư của T&T Group trải rộng từ điện gió, điện mặt trời đến điện khí LNG, điện sinh khối, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System - BESS) và các nguồn năng lượng sạch khác như hydrogen xanh, amoniac xanh…

Cùng với sự phát triển của điện gió và điện mặt trời, điện khí LNG vì vậy cũng là một trong những hướng đầu tư được tập đoàn quan tâm phát triển. Tại Quảng Trị, Tập đoàn đang cùng các đối tác Hàn Quốc tham gia đầu tư dự án điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với công suất 1.500 MW.

Một dự án LNG đáng quan tâm khác mà T&T Group đang xúc tiến các thủ tục đầu tư là dự án điện khí LNG Long Sơn công suất 1.500 MW tại TP.HCM.

Tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao 2 nước, T&T Energy (đơn vị thành viên của T&T Group) và TotalEnergies Gas & Power Activities đã chính thức trao thỏa thuận hợp tác phát triển dự án LNG Long Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị và ông Arnaud Lenail Chouteau, phó chủ tịch cấp cao kiêm tổng giám đốc TotalEnergies Gas & Power Activities, trao văn bản hợp tác phát triển dự án điện khí LNG Long Sơn - Ảnh: Anh Chiến

Cùng với phát triển các nguồn điện, T&T Group đang mở rộng hợp tác với các đối tác công nghệ quốc tế trong lĩnh vực BESS và chuyển đổi số trong năng lượng, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác nguồn năng lượng tái tạo.



Theo tập đoàn này, một "hệ sinh thái" năng lượng có khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao còn cần sự kết hợp giữa hạ tầng truyền tải, công nghệ lưu trữ và các giải pháp điều tiết. Trong đó, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin giúptích trữ điện khi nguồn cung dồi dào và cung cấp trở lại hệ thống khi cần thiết.