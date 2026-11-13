3 dự án năng lượng tái tạo đầu tư 3.800 tỉ đồng vào Gia Lai

Một dự án điện gió đã hoàn thành phát điện tại khu vực Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 13-11, tin từ UBND tỉnh Gia Lai cho hay Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 3 dự án năng lượng tái tạo đầu tư vào tỉnh với quy mô lên tới 3.800 tỉ đồng.

Các dự án bao gồm: dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông do Công ty cổ phần Điện gió Tây Hồ Bàu Cạn làm chủ đầu tư.

Dự án này có công suất thiết kế 49,5MW, sản lượng điện dự kiến hàng năm trên 110.000 MWh. Dự án được triển khai trên diện tích 29ha tại địa bàn xã Bàu Cạn và xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông có tổng mức đầu tư gần 1.570 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Dự án này sẽ hoàn thành nghiệm thu, đưa vào vận hành từ tháng 5-2028.

Trong khi đó, dự án Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn do Công ty cổ phần Năng lượng mặt trời Bàu Cạn làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 35MW, sản lượng cấp điện hàng năm gần 59.000MWh/năm.

Dự án triển khai trên diện tích 47ha, bao gồm 30ha mặt nước hồ Bàu Cạn, thuộc xã Bàu Cạn và xã Gào, tỉnh Gia Lai. Dự án này có tổng vốn đầu tư 613 tỉ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Theo kế hoạch sẽ hoàn thành phát điện vào tháng 8-2028.

Hiện hai dự án trên đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và dự kiến khởi công vào ngày 18-11 tới.

Ngoài ra, một dự án năng lượng tái tạo khác vừa được tỉnh Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư là dự án Nhà máy điện gió Lơ Pang - Gia Lai do Công ty cổ phần Năng lượng Lơ Pang làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 42MW, sản lượng điện hàng năm 101 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư 1.637 tỉ đồng.

Nhà máy triển khai trên diện tích hơn 20ha tại địa bàn xã Lơ Pang và xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Dự kiến khởi công tháng 5-2027 và hoàn thiện đưa vào vận hành phát điện từ tháng 9-2028.