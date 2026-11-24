Cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế hô hấp nhân tạo cho nam thanh niên đuối nước giữa sông Hương - Ảnh: Công an TP Huế

Ngày 24-11, Công an TP Huế cho biết cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế vừa cứu sống một nam thanh niên đuối nước dưới sông Hương giữa đêm khuya.

Trước đó, vào tối 23-11, Trung tâm thông tin 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Huế nhận tin báo có người đuối nước trên sông Hương, đoạn qua cầu Dã Viên.

Ngay sau đó Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông huy động 2 ca nô, 1 xe bán tải cùng phương tiện cứu nạn cứu hộ và 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai tìm kiếm.

Thiếu tá Đinh Quang Đạo - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông - trực tiếp cùng các cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân.

Đến 22h27 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên tại khu vực móng trụ cầu Dã Viên. Thời điểm này, nạn nhân đã kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ. Nhận thấy nạn nhân bị ngạt nước, có nguy cơ tắc đường thở, lực lượng cứu hộ lập tức tiến hành sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Lực lượng cảnh sát đưa nam thanh niên đuối nước vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu - Ảnh: Công an TP Huế

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh M.H. (24 tuổi, trú phường Hương An, TP Huế).

Nhờ được phát hiện, ứng cứu và sơ cứu kịp thời, nam thanh niên đã qua cơn nguy hiểm và được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để theo dõi, chăm sóc sức khỏe.