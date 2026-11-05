Nữ tài xế được thưởng 1 triệu đồng vì cứu người mẹ định nhảy cầu Rạch Miễu cùng con

Ông Nguyễn Khắc Minh (bìa trái) giám đốc Depot Đồng Tháp 1 Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM trao giấy khen cho nữ tài xế Trần Thị Xuân Huế - Ảnh: H.T

Ngày 5-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Trần Thị Xuân Huế (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho hay sáng nay mình vừa được Công ty cổ phần Di chuyển xanh và thông minh GSM tặng giấy khen vinh danh "tấm gương người tốt việc tốt".

Đại diện của Green SM Platfrom Tiền Giang - Đồng Tháp cho biết người được vinh danh là nữ tài xế xanh Trần Thị Xuân Huế thuộc Khối vận hành tài xế đối tác. Chị Huế được tặng giấy khen và thưởng nóng 1 triệu đồng vì đã có thành tích dũng cảm can ngăn, cứu người có ý định tự tử trên cầu Rạch Miễu ngày 24-10-2026.

Chị Huế chính là nữ tài xế taxi xuất hiện trong đoạn video dài gần 4 phút ghi lại cảnh cứu hai mẹ con người phụ nữ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Kể lại sự việc, chị Xuân Huế cho hay khoảng gần 12h ngày 24-10, chị vừa chở khách từ Đồng Tháp sang Vĩnh Long và đang trên đường trở về.

Khi đến đoạn giữa cầu Rạch Miễu, chị phát hiện người phụ nữ bế bé gái khoảng 2 tuổi ngồi sát lan can cầu nên nghi ngờ người này có ý định ôm con nhảy cầu.

"Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, liền lao đến ôm người phụ nữ lại để cứu hai mẹ con", chị Huế kể.

Theo chị Huế, thời điểm xảy ra sự việc, hai mẹ con người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở bên cầu. Nhiều ô tô đi qua nhưng không dừng lại. Chị đã hô hào những người đi xe máy dừng lại để cùng hỗ trợ, khuyên nhủ người phụ nữ bình tĩnh.

Bước đầu, người phụ nữ cho biết do buồn chuyện gia đình, liên quan đến tiền bạc với chồng, nên đã chở con gái đến cầu Rạch Miễu với ý định tự tử.

Sau khi được chị Huế và mọi người động viên, người phụ nữ dần ổn định tâm lý, rồi đưa con lên xe máy rời khỏi cầu, trở về nhà.

Chị Trần Thị Xuân Huế (người đứng) lao vào can ngăn người phụ nữ ôm bé gái có ý định nhảy cầu Rạch Miễu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip