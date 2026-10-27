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Nữ tài xế taxi lao đến cứu hai mẹ con định nhảy cầu Rạch Miễu

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Phát hiện người phụ nữ bế con gái khoảng 2 tuổi có ý định nhảy cầu Rạch Miễu, chị Trần Thị Xuân Huế (quê Đồng Tháp) lập tức lao đến can ngăn, đồng thời hô hoán người đi đường hỗ trợ hai mẹ con.

Nữ tài xế taxi lao đến cứu hai mẹ con định nhảy cầu Rạch Miễu - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Xuân Huế (người đứng) lao vào can ngăn người phụ nữ ôm bé gái có ý định nhảy cầu Rạch Miễu - Ảnh: HOÀI THƯƠNG cắt từ clip

Ngày 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, chị Trần Thị Xuân Huế cho biết mình là nữ tài xế taxi xuất hiện trong đoạn video dài gần 4 phút ghi lại cảnh cứu hai mẹ con người phụ nữ có ý định nhảy cầu Rạch Miễu.

Trước đó, đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh nữ tài xế phát hiện người phụ nữ đang bế con nhỏ ngồi bên lan can cầu, bên cạnh có một chiếc xe máy. Ngay lập tức, chị Huế chạy đến ôm, giữ người phụ nữ, vừa khuyên can vừa kêu gọi những người đi đường dừng lại hỗ trợ.

Hành động nhanh chóng của nữ tài xế nhận được rất nhiều cảm kích từ cộng đồng mạng. Kể lại sự việc, chị Xuân Huế cho hay khoảng gần 12h ngày 24-10, chị vừa chở khách từ Đồng Tháp sang Vĩnh Long và đang trên đường trở về. Khi đến đoạn giữa cầu Rạch Miễu, chị phát hiện người phụ nữ bế bé gái khoảng 2 tuổi ngồi sát lan can cầu nên nghi ngờ người này có ý định ôm con nhảy cầu.

"Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, liền lao đến ôm người phụ nữ lại để cứu hai mẹ con", chị Huế kể.

Theo chị Huế, thời điểm xảy ra sự việc, hai mẹ con người phụ nữ ôm nhau khóc nức nở bên cầu. Nhiều ô tô đi qua nhưng không dừng lại. Chị đã hô hào những người đi xe máy dừng lại để cùng hỗ trợ, khuyên nhủ người phụ nữ bình tĩnh.

Bước đầu, người phụ nữ cho biết do buồn chuyện gia đình, liên quan đến tiền bạc với chồng, nên đã chở con gái đến cầu Rạch Miễu với ý định tự tử.

Sau khi được chị Huế và mọi người động viên, người phụ nữ dần ổn định tâm lý, rồi đưa con lên xe máy rời khỏi cầu, trở về nhà.

Nữ tài xế taxi lao đến cứu hai mẹ con định nhảy cầu Rạch Miễu - Ảnh 3.Tăng tốc ghe máy, cứu sống người phụ nữ nhảy cầu đường sắt Bình Lợi

TTO - Ông Ba Chúc - người chuyên vớt xác dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi (quận Bình Thạnh, TP.HCM) - trong lúc đi công việc thì phát hiện người phụ nữ nhảy cầu đường sắt mới tự tử. Ông tăng tốc ghe máy kịp thời cứu sống người này.

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    Chủ đề: nhảy cầu Cầu Rạch Miễu tài xế cứu người cứu sống

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