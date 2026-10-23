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Cô gái bất ngờ nhảy xuống rạch, cảnh sát đang tuần tra kịp thời cứu sống

tác giả
CA LINH
CA LINH
CA LINH

Một cô gái 19 tuổi được Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cứu sống sau khi nhảy xuống rạch Khai Luông lúc nửa đêm.

Cô gái bất ngờ nhảy xuống rạch, cảnh sát lao xuống cứu - Ảnh 1.

Đại úy Nguyễn Thành Thắng lao xuống rạch để cứu cô gái - Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Ngày 23-10, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Ninh Kiều vừa kịp thời cứu một cô gái nhảy xuống rạch Khai Luông.

Khoảng 0h30 ngày 20-10, khi đang tuần tra trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ công tác Công an phường Ninh Kiều được hai thanh niên nhờ hỗ trợ một cô gái có biểu hiện không làm chủ được hành vi.

Khi hai người bạn rời đi theo đề nghị của tổ công tác, cô gái bất ngờ chạy theo.

Trong lúc quan sát, Đại úy Nguyễn Thành Thắng (cảnh sát khu vực 18) nhận thấy cô gái đột ngột chuyển hướng về phía rạch Khai Luông nên lập tức đuổi theo.

Vừa đến bờ rạch Khai Luông, cô gái bỏ lại túi xách rồi nhảy xuống nước. Đại úy Thắng lập tức lao xuống, tiếp cận và tìm cách đưa cô gái vào bờ.

Tuy nhiên việc ứng cứu gặp nhiều khó khăn khi cô gái liên tục vùng vẫy, đồng thời có những lời nói thể hiện ý định không muốn tiếp tục sống. Trước tình huống này, các thành viên trong tổ công tác nhanh chóng phối hợp hỗ trợ, đưa người gặp nạn lên bờ an toàn.

Người được cứu là chị N.L.G.H. (19 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ). Sau khi đưa chị H. về trụ sở Công an phường Ninh Kiều, tổ công tác đã động viên, trấn an tinh thần và liên hệ gia đình đến tiếp nhận, chăm sóc.

Sau sự việc, cha chị H. đã trực tiếp đến Công an phường Ninh Kiều gửi lời cảm ơn ban chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là Đại úy Thắng. Gia đình cũng gửi thư bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, giúp con gái vượt qua tình huống nguy hiểm.

Cô gái 19 tuổi nhảy xuống rạch Khai Luông được cảnh sát Cần Thơ cứu sống - Ảnh 2.Cảnh sát đường thủy lao vào dòng nước xiết cứu người đàn ông nhảy cầu Mỹ Thuận

Trong lúc tuần tra trên sông Tiền vào rạng sáng 13-7, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã kịp thời cứu sống một người đàn ông nhảy từ cầu Mỹ Thuận xuống sông và đưa đi cấp cứu.

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CA LINH
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    Chủ đề: cảnh sát ứng cứu Cần Thơ

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