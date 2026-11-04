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Hai thanh niên lao xuống sông cứu người đuối nước

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LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Hai thanh niên ở Hà Tĩnh trên đường đi làm phát hiện trên sông có người bị đuối nước nên ngay lập tức bơi xuống sông, đưa được nạn nhân lên bờ an toàn.

Hai thanh niên lao xuống sông cứu người đuối nước - Ảnh 1.

Khoảnh khắc anh Hải và anh Trọng cứu nạn nhân đuối nước đưa vào bờ - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 4-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) - cho biết hai thanh niên ở địa phương vừa kịp thời cứu một người dân bị đuối nước trên sông Rào Trổ.

Theo đó, khoảng 5h50 sáng cùng ngày, anh Nguyễn Xuân Hải (30 tuổi, ngụ thôn Mỹ Tân, xã Kỳ Thượng) trong lúc đi làm qua cầu Rào Trổ phát hiện trên cầu có chiếc xe đạp điện cùng đôi dép.

Quan sát phía dưới sông Rào Trổ, nhận thấy có người bị đuối nước, ngay lúc đó anh Hải đã hô hoán mọi người để ứng cứu.

Đồng thời, anh Hải đã nhảy xuống sông, bơi ra chỗ người đuối nước.

Lúc này, anh Trần Đình Trọng (34 tuổi, ngụ tại thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) cũng lao xuống sông bơi về vị trí nạn nhân để cùng anh Hải cứu người.

Sau khoảng 1 phút bơi xuống sông, anh Hải và anh Trọng tìm thấy nạn nhân đuối nước và đưa vào bờ an toàn.

Anh Hải cho biết khi bơi đến vị trí nạn nhân, anh có lặn tìm hai lần nhưng không thấy, ngay sau đó anh Trọng lặn tìm và may mắn thấy nạn nhân.

"Sau khi được đưa lên bờ, nạn nhân còn khá tỉnh táo, có nói là học sinh" - anh Hải chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, nạn nhân trong vụ đuối nước là công dân ở xã Kỳ Lạc.

Hiện lãnh đạo xã này đã giao các phòng chuyên môn tham mưu để lên phương án tuyên dương hai thanh niên ở địa phương đã có hành động dũng cảm cứu người.

Hai thanh niên lao xuống sông cứu người đuối nước - Ảnh 2.Du khách Mỹ bơi ra giữa hồ ở Đà Lạt cứu người đuối nước

Du khách Mỹ bơi ra giữa hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt cứu người phụ nữ rơi xuống nước.

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    Chủ đề: dũng cảm cứu người đuối nước học sinh

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