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Hai anh em học lớp 4 và lớp 2 chết đuối tại hồ nước khu trung tâm thương mại

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Hai anh em ruột là học sinh lớp 2 và lớp 4 tại một trường tiểu học ở Cần Thơ được phát hiện tử vong dưới hồ nước bên trong khu đất bỏ trống trên đường Nguyễn Trãi.

- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sự việc hai trẻ em chết đuối, bên trong chỗ căng dây là hồ nước nơi hai em té xuống - Ảnh: T. LŨY

Ngày 2-11, thông tin từ Phân hiệu Cái Khế 3 (Trường tiểu học Cái Khế), phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết hai học sinh của trường vừa tử vong do đuối nước.

Hai nạn nhân là em P.N.Q.K. (sinh năm 2017, học sinh lớp 4) và em gái P.N.Q.N. (sinh năm 2018, học sinh lớp 2).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 1-11, hai anh em cùng một trẻ khác trèo qua hàng rào vào khu vực số 78 Nguyễn Trãi, thuộc khu King Group Center, phường Ninh Kiều, để chơi.

Người dân cho hay khu đất này trước đây là cơ sở của một hãng nước giải khát. Sau khi được chủ mới cải tạo, khu vực phía trước được bố trí các ki-ốt kinh doanh, còn phần phía sau giáp bờ kè rạch Khai Luông thường xuyên bỏ trống.

Trong khuôn viên có một hồ nước được xây dựng để phục vụ công tác chữa cháy. Khu vực có hàng rào bảo vệ và thường có người trông coi.

Theo người dân sống gần đó, sáng hôm xảy ra vụ việc có ba trẻ trèo vào khu vực này chơi. Sau đó, một em về trước, hai anh em tiếp tục ở lại.

Báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự phường Ninh Kiều, ông Phan Duy Hải (ông ngoại của hai em) cho biết do chờ lâu không thấy các cháu về, gia đình tổ chức đi tìm.

Khi được người dân chỉ vào khu vực khu trung tâm nói trên, gia đình phát hiện hai đôi dép để bên ngoài hồ nước nên trình báo công an.

Khoảng 15h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được điều động đến hiện trường tổ chức lặn tìm. Khi được tìm thấy, hai em đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là ngạt nước.

Được biết, hai anh em sống cùng ông ngoại từ nhỏ, cha mẹ đi làm ăn xa.

Sáng 2-11, lãnh đạo phường Ninh Kiều cùng đại diện Phân hiệu Cái Khế 3 đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai em.

Hiện thi thể các nạn nhân đang được khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

- Ảnh 3.Mẹ nhảy xuống kênh cứu con gái 6 tuổi, cả hai mẹ con tử vong

Thấy con gái không may ngã xuống kênh Bắc, người mẹ ở Thanh Hóa lập tức nhảy xuống cứu nhưng cả hai bị dòng nước chảy xiết cuốn mất tích. Thi thể các nạn nhân được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm.

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THÁI LŨY
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    Chủ đề: đuối nước đường Nguyễn Trãi tử vong học sinh

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