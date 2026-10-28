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Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã

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Hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn ở Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nam sinh mất tích khi ra sông Mã tắm vào chiều 26-10.

Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã - Ảnh 1.

Hiện trường nơi hai nam sinh mất tích khi ra sông Mã tắm chiều 26-10 - Ảnh: CTV

Sáng 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm.

"Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu lúc 20h30 và một cháu lúc 22h15 ngày 27-10. Thi thể hai cháu được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 20m", lãnh đạo UBND xã Cẩm Tú thông tin.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 26-10, ba nam sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề Cẩm Thủy (Thanh Hóa) ra sông Mã chơi rồi xuống tắm.

Trong lúc tắm, do nước sâu, chảy xiết, hai nam sinh bị cuốn ra xa và mất tích gồm B.X.K. và Đ.X.P. (cùng 15 tuổi, ngụ xã Cẩm Tú), một em may mắn bơi được vào bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Cẩm Tú đã nhanh chóng báo cáo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường tìm kiếm hai nam sinh mất tích.

Tuy nhiên, do khu vực hai em gặp nạn nước sâu, chảy xiết đã gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Đến tối 27-10, sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể hai nam sinh mới được tìm thấy.

Hiện thi thể hai nam sinh đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã - Ảnh 3.Đã phát hiện tàu cá có 4 ngư dân Mũi Né gặp nạn gần mỏ Sư Tử Trắng, chưa thấy người xung quanh

Sáng 22-10, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp tìm kiếm 4 ngư dân phường Mũi Né trên tàu cá gặp nạn khi đang đánh bắt tại vùng biển gần mỏ Sư Tử Trắng.

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    Chủ đề: đuối nước hai nam sinh đuối nước mất tích sông Mã

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