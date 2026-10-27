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Đang tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích sau khi rủ nhau tắm sông Mã

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THÀNH NAM
THÀNH NAM
THÀNH NAM

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đang huy động lực lượng tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã chiều 26-10.

Rủ nhau tắm sông Mã, hai nam sinh lớp 10 mất tích - Ảnh 1.

Đoạn sông Mã qua địa bàn xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa - nơi hai nam sinh lớp 10 mất tích khi xuống sông tắm - Ảnh: CTV

Sáng 27-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích khi ra sông Mã tắm.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 26-10, ba nam sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề Cẩm Thủy (Thanh Hóa) ra sông Mã chơi rồi xuống tắm.

Trong lúc tắm, do nước sâu, chảy xiết hai nam sinh bị cuốn ra xa và mất tích, một người may mắn bơi được vào bờ.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Cẩm Thủy đã nhanh chóng báo cáo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường tìm kiếm hai nam sinh mất tích.

"Lực lượng cứu hộ cùng với đội cứu hộ 0 đồng đã lặn mò, tìm kiếm suốt đêm nhưng đến thời điểm này tung tích của hai nam sinh vẫn chưa được tìm thấy", ông Đông thông tin.

Rủ nhau tắm sông Mã, hai nam sinh lớp 10 mất tích - Ảnh 3.Đã phát hiện tàu cá có 4 ngư dân Mũi Né gặp nạn gần mỏ Sư Tử Trắng, chưa thấy người xung quanh

Sáng 22-10, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp tìm kiếm 4 ngư dân phường Mũi Né trên tàu cá gặp nạn khi đang đánh bắt tại vùng biển gần mỏ Sư Tử Trắng.

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    Chủ đề: nam sinh nam sinh lớp 10 mất tích tắm sông

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