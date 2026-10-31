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Cá lớn kéo cần câu, thanh niên bơi ra lấy rồi mất tích ở hồ Tuyền Lâm Đà Lạt

tác giả
M.V
M.V
M.V

Anh N.C.B. (35 tuổi) bơi ra hồ Tuyền Lâm ở Đà Lạt lấy cần câu bị trôi rồi mất tích. Đến trưa 31-10, lực lượng chức năng vẫn tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Cá lớn kéo cần câu, thanh niên bơi ra lấy rồi mất tích ở hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đuối nước tại hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Ảnh: N.S

Ngày 31-10, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng tìm kiếm một nam thanh niên mất tích khi bơi ra hồ Tuyền Lâm (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm) lấy cần câu.

Nạn nhân là anh N.C.B. (35 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú Lâm Đồng). Theo UBND phường, chiều tối ngày 29-10, anh B. cùng một số người bạn đến hồ Tuyền Lâm vui chơi, câu cá. Phát hiện cần câu bị cá lớn kéo trôi, anh B. bơi ra hồ lấy nhưng bị đuối nước, mất tích.

Nhận tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến trưa 31-10, tức hơn một ngày rưỡi sau thời điểm xảy ra sự việc, việc tìm kiếm vẫn đang được các đơn vị liên quan thực hiện, chưa có kết quả.

Hồ Tuyền Lâm là hồ nhân tạo, hình thành từ việc xây đập ngăn suối Tía, thi công trong giai đoạn 1982 - 1987. Đập dài 235m, ban đầu mang tên hồ Quang Trung.

Hồ nằm trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - khu du lịch đầu tiên của cả nước được công nhận là khu du lịch quốc gia (năm 2017), với diện tích quy hoạch hơn 2.900ha. Hồ Tuyền Lâm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6 - 7km. Tại nhiều vị trí bên hồ, thường xuyên có nhiều nhóm tổ chức câu cá.

- Ảnh 2.Tìm thấy thi thể hai nam sinh lớp 10 mất tích trên sông Mã

Hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn ở Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể hai nam sinh mất tích khi ra sông Mã tắm vào chiều 26-10.

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M.V
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    Chủ đề: đuối nước Cần thơ Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm Đà Lạt Lâm Đồng câu cá

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